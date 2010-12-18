İşte CHP'nin yeni Parti Meclisi

T24 - CHP'nin 15. Olağanüstü Kurultayı'nda "blok liste" olarak onaylanan 80 kişilik Parti Meclisi'ne (PM) 21 kadın girebildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni PM için kurultaya sunduğu blok listede denge tutturmaya çalıştığı dikkat çekti. Önder Sav'a yakın isimlerden Gökhan Günaydın ile Baykal'a yakın isimlerden Bihlun Tamaylıgil de PM'ye giren isimler arasında yer aldı.

PM'ye giren önemli isimlerden biri de, medyada "endişeli moder" olarak anılan ve "mahalle baskısı" araştırmasıyla tartışma yaratan eski Boğaziçi, yeni Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Binnaz Toprak oldu. Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Hikmet Çetinkaya'nın kızı, Koç Üniversitesi öğretim üyelerinden Anayasa Hukuku Profesörü Bertil Emrah Oder de CHP Parti Meclisi listesinde kendisine yer buldu.

Kılıçdaroğlu "deprem profesörü" olarak adı öne çıkanlardan İTÜ öğretim üyesi Haluk Eyidoğan'ı da PM'ye seçtirdi.



Cumhurbaşkanı oğlu ve torunu PM'de



PM'de dikkat çeken isimler arasında eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Washington Büyükelçisi Faruk Loğoğlu ile 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün oğlu Osman Korutürk de bulunuyor. CHP'nin ikinci genel başkanı ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün torunu Gülsüm Bilgehan, daha önce "Genel Başkan Yardımcılığı" için olumlu yanıt vermediği Kılıçdaroğlu'nun çağrısını kabul etti ve PM'ye girdi.

DSP Milletvekili olarak parlamentoya giren Ankara SBF öğretim üyesi Hüseyin Pazarcı ile Emrehan Halıcı da CHP PM'ye giren isimler arasında.



PM'ye giren Sav

Kıdemli politikacılardan, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı, Enerji ve Çalışma bakanlıkları yapan Atilla Sav, Parti Meclisi'ne giren en yaşlı üye oldu.

Kılıçdaroğlu, CHP oylarının yüzde 2'lerde dolaştığı Diyarbakır'dan önemli bir ismi de PM'ye taşıdı. Şiddeti reddeden Kürt aydınlar arasında önemli bir yeri bulunan eski Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Sezgin Tanrıkulu CHP PM üyesi oldu.



Eski müftü ve din sosyoloğu

Daha önceki Parti Meclisi'de de yer alan eski müftü İhsan Özkes ile din sosyoloğu Muhammed Çakmak da CHP PM üyesi oldular.



Merkez sağdan da isim var



Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü döneminde yardımcılığını yapan, eski DYP'de Ankara İl Başkanlığı yapan ve son olarak kurucusu olduğu AKP'den ayrılarak Türkiye Partisi'ni kuran Abdüllatif Şener'in yardımcısı Bülent Kuşoğlu da CHP PM üyesi oldu.

Kılıçdaroğlu, ünlü sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel'i de PM'ye taşıdı.



Faraç ve Yıldız ve PM dışı kaldılar



Kılıçdaroğlu daha önce PM'ye taşıdığı Cumhuriyet gazetesi yazarı Mehmet Faraç'ın da aralarında bulunduğu eski PM'den yaklaşık 42 kişiyi listesine almadı. PM'ye giremeyenler arasında Hakkı Suha Okay, Haluk Koç, Nevin Gaye Erbatur, Ali Koçal, Hüseyin Karakoç, Mahmut Duyan, Şahin Mengü, Abdullah Özer, Mevlüt Coşkuner, Oya Araslı, Necla Arat, Metin Arifağaoğlu, Yücel Artantaş, Aydan Baran, Işık Bildacı, Behçet Çağlar, Asuman Çakmakçı, Hikmet Çelik, Soner Çetin, Faruk Demir, Ali Rıza Ertemür, Mehmet Faraç, Neriman Genç, Osman Güdü, Derviş Günday, Mehmet Kaban, Korkmaz Karaca, Eşref Karaibrahim, Birgen Keleş, Mustafa Kurban, Malik Ecder Özdemir, Çetin Soysal, Murat Sönmez, Mehmet Süne, Veli Gündez, Şahin Jale, Halide Tamzok, Semra Tanülkü, Fatma Füsun Tatlıdil, Cahide Tunç, Ayhan Yalçınkaya ve Azmi Yıldız yer aldı.





Parti Meclisi’nde yer alan CHP'liler:



EMREHAN HALICI, TURAN İÇLİ, ATİLLA KART, ATİLLA SAV, GÜLSEREN ONANÇ, UMUT ORAN, OĞUZ OYAN, ENSAR ÖĞÜT, FARUK LOĞOĞLU, BİNNAZ TOPRAK, GÜRSEL TEKİN, SEZGİN TANRIKULU, BİHLUN TAMAYLIGİL, SENA KALELİ, İSA GÖK, HALUK EYİDOĞAN, MUHAMMET ÇAKMAK, HÜSEYİN PAZARCI, OSMAN KORUTÜRK, SÜHEYL BATUM, HURŞİT GÜNEŞ, SEMA KENDERCİ, EKREM OKAY, AYTEN KAYALIOĞLU, GÖKHAN GÜNAYDIN, FAİK ÖZTRAK, ZUHAL ŞALLI, AYTEN ATAÇ YILMAZ, DİĞDEM ERGİN, ALİN NAZLI AKA, ALAATİN YÜKSEL, PERİHAN SARI, ERDOĞAN TOPRAK, RIZA YALÇINKAYA, MESUT DEĞER, ZEKİ DURMAZ, AYTEKİN KAYALIOĞLU, İHSAN ÖKEŞ, ALİ ARİF ÖZZEYBEK, M. ALİ SUSAM, SENCER AYATA, ENVER AYSEVER, RIZA YALÇINKAYA, İZZET ÇETİN, YAŞAR AYDİR, YAKUP AKKAYA, ENGİN ALPAY, ALİ ARSLAN, GÜLSÜM BİLGEHAN, MEHMET VOLKAN CEMALİOĞLU, OSMAN COŞKUNOĞLU, DOĞA ÇİĞDEMOĞLU, TURGUT DİBEK, ZEKİ DURMAZ, ATİLA EMEK, LEVENT EYİPDİREN, AYKAN ERDEMİR, OSMAN KAPTAN, OSMAN KORUTÜRK, ALİ İHSAN KÖKTÜRK, BÜLENT KUŞOĞLU, BERTİ EMRAH ODER, EKREM OKTAY, MELDA ONUR, VELİ ÖZDEMİR, RAMAZAN KERİM ÖZKAN, MEHMET ALİ ÖZPOLAT, İHSAN ÖZKES, VAHAP SEÇER, İRFAN HÜSEYİN YILDIZ,

ALAATTİN YÜKSEL, YAŞAR AĞYÜZ, LEVENT EYİPİŞİREN, MEHMET ZEKİ GÜNDÜZ, EKREM KEREM OKTAY, ZUHAL SAMLI, HÜSEYİN YAŞAR, DOĞAN ÇİĞDEMOĞLU, V. CANAİLOĞLU, MAHMUT TANAL





Bilim kurulu



ÖNAY ALPAGO, MEVLÜT ASLANOĞLU, UFUK ATAÇ, DENİZ PINAR ATILGAN, SEYHAN ERDOĞDU, BİRGÜN AYMAN GÜLER, HÜLYA GÜVEN, ERCAN KARAKAŞ, ÖMER KURTAŞ, NİHAT MATKAP, NUR SERTER, NURAN ŞANLI, ALPER TAŞDELEN, ALİ TEZEL, SERVET ÜNSAL, SACİT YILDIZ, NURAN YILDIZ



