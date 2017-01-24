İşte CHP'nin referandum planı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, referandumda yürütecekleri kampanyayı anlattı.

ANKA'da yer alan habere göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, referandum kampanyalarına ilişkin, “81 ilin her yerine milletvekillerimizi, kadrolarımızı, eski siyasetçileri herkesi seferber edeceğiz. Eski yeni milletvekili, CHP’li ya da bir başka siyasi partiden hangisi olursa olsun ya da siyasetten aktif olarak çekilmiş ama Türkiye için kaygı duyan herkesi mobilize edeceğiz, harekete geçireceğiz. Girmediğimiz kapı kalmayacak" dedi.

"Halkın 'hayır' diyeceğine inanıyoruz"

ANKA’nın sorularını yanıtlayan Tezcan, referandumda yürütecekleri kampanyayı anlatarak şöyle dedi:

“Halktan Meclis’in yaptığı yanlışı düzeltmesini isteyeceğiz. Meclis’teki hata halktan dönecek. Nasıl yanlış hesap Bağdat’tan dönerse Meclis’in yanlışı da halktan dönecek. Biz referandumda halkın buna ‘hayır’ diyeceğine inanıyoruz.

"Bire bir ulaşacağız. 81 ilin her yerine partideki milletvekillerimizi, kadrolarımızı, eski siyasetçileri herkesi seferber edeceğiz. Ama bir şey çok önemli bu kampanya sadece CHP’nin kampanyası değil. Bu kampanya demokrasi isteyen herkesin kampanyası.

"Bu kampanya tek adam rejimi istemeyen herkesin kampanyası. O yüzden eski yeni milletvekili, CHP’li ya da bir başka siyasi partiden hangisi olursa olsun ya da siyasetten aktif olarak çekilmiş ama Türkiye için kaygı duyan herkesi mobilize edeceğiz, harekete geçireceğiz. Girmediğimiz kapı kalmayacak, bire bir vatandaşın…

"Bu genel seçim değil, hangi partiye oy verdiğiyle meşgul olmayacağız. Hangi lideri sevdiğiyle meşgul olmayacağız."

Sloganlar

"Terörsüz bir Türkiye istiyoruz diyeceğiz, bunun için hayır verin diyeceğiz.

"Bugüne kadar ne istediler de yapamadılar yetki verdikleriniz bunun için hayır diyeceğiz.

"Tek kişinin aklı değil, ortak akıl istiyoruz, bunun için hayır diyeceğiz.

"Zengin bir Türkiye istiyoruz, işsizliğin, yoksulluğun olmadığı bir Türkiye istiyoruz, bunun için hayır diyeceğiz.

"Ortak aklı egemen kılmak için hayır diyelim diyeceğiz.”

"Hayır çıkacak"

Referandumun sonucuna ilişkin de Tezcan, “Hayır çıkacak. Bugüne kadar AKP iktidarına 15 yıldan bu yana halk tek başına neredeyse anayasayı değiştirebilecek çoğunlukta yetki verdi ve Türkiye hala terörden, ekonomik krizlerden kurtulabilmiş değil. Halk artık yetki verme, kredi vermenin sonuna geldiğini bu referandumda gösterecek” dedi.