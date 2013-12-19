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İşte CHP'den Ankara Büyükşehir Başkan aday adayı

chp'den Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Aday adayının Mansur Yavaş olduğu öğrenildi

19 Aralık 2013 18:50

Öğle saatlerinde sürpriz bir şekilde ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone ile görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğleden sonra da parti genel merkezinde Mansur Yavaş ile görüştü. Yavaş'ın CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olduğu öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Genel Merkezi'nde Mansur Yavaş ile görüştü.

Bir araya gelen Kılıçdaroğlu ile Yavaş, 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak görüş alışverişinde bulundu. Mansur Yavaş'ın CHP Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Aday Adayı olduğu belirtildi.

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