İşte CHP'nin 6 seçim vaadi

CHP'de alkışlı reklam filmi kampanyasının ardından açıklanması beklenen 6 vaat ortaya çıktı. Hürriyet gazetesinden Okan Konuralp'in haberine göre CHP'nin seçim kampanyasında öne çıkacak 6 vaat şöyle:

1) Emekliye iki maaş ikramiye

2) Temerrüt faizleri kaldırılacak

3) Asgari ücretten kesinti yapılmayacak

4) Ücretsiz okul öncesi eğitim

5) Daha ucuz konut

6) Aile sigortası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Nisan’da ATO Kongre Merkezi’nde açıklayacağı Seçim Bildirgesi’nin duyurusunu, Atatürk’ün hazırladığı Amasya Genelgesi’nden izler taşıyan davet mektubuyla yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Hayallerdeki Türkiye’yi gerçek yapmak için 2015 yılı bir umut yılıdır. Bu umut yılını zafer yılı yapacak olansa bizlerin ortak mücadelesi, azim ve kararlılığı olacaktır. Bu mücadelenin başlangıç adımını, seçim bildirgemizi açıklayacağımız, ‘Yaşanabilir Bir Türkiye’ toplantısıyla hep birlikte atacağız” dedi.

Amasya Genelgesi’nde de, “Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” diyerek azim ve kararlılığa vurgu yapılmıştı.

"Bildirgemizde bir Türkiye hayalinin yol haritasını çıkarttık” diyen Kılıçdaroğlu, “Akılda kalan ama doğrudan sokaktaki vatandaşın sorunlarını çözen altı önemli proje ile çıkacağız halkın karşısına. Sırasıyla açıklayacağız. Örgütlerimize ‘Sadece bu 6 projeyi’ anlatın” diyeceğiz” sözleriyle dikkat çektiği 6 projeye de genel hatlarıyla değinecek.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6 projesi içinde ilk açıklanan emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı’nda iki maaş ikramiyeydi. Bu projeye ek olarak, “TOKİ fiyatlarından daha ucuza ihtiyaç sahiplerinin konut sahibi olacağı” vaadinde de bulunacağı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun, bu konudaki çalışmalarını sürdüren kurmaylarından, bildirgenin açıklanması öncesinde son kez brifing alacağı öğrenildi.

CHP'nin seçim vaatleri arasında asgari ücretten vergi yükünün ve sosyal güvenlik kesintisinin kaldırılması da bulunuyor. Kılıçdaroğlu’nun bunun yanı sıra kredi kartı borçlarından alınan temerrüt faizi uygulamasına son verilmesi başlığı da bulunuyor. Kılıçdaroğlu’nun 6 projesi içinde 2011 seçimlerinde olduğu gibi Aile Sigortası da önemli bir yer işgal ediyor. Kadınların hesaplarına yatırılacak aile sigortası ödemeleri, uzmanlar tarafından çıkartılacak yoksulluk envanteri sonuçlarına göre dağıtılacak. 2015 şartlarına göre güncellenen Aile Sigortası projesine göre sosyal güvencesi olmayan üç çocuklu bir ailenin alacağı yardım bin 100 TL’yi geçecek. Kılıçdaroğlu’nun 6 projesi içinde olması beklenen diğer başlık ise tüm çocuklara ücretsiz okul öncesi eğitim.