İşte CHP'de İstanbul adaylığı için konuşulan isim

2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimler için partilerin aday göstereceği isimler yavan yavaş belli oluyor. CHP’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için diğer muhalefet partileriyle resmi olmayan bazı temasların yaşandığı, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’in adaylığı konusunda nabız yoklandığı öğrenildi. Şener’in farklı kesimlerden oy alabileceği ve İstanbul adaylığına diğer muhalefet partilerinin de sıcak baktığı ifade edildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP ’de 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde parti örgütlerinden aday adayı olmak isteyenlere yönelik başvurular dün sona erdi. CHP’nin kalesi olan il ve ilçelere yoğun başvuru yapıldığı öğrenilirken, partinin özellikle kazanmak için hedef koyduğu İstanbul, Ankara, Mersin, Antalya, Adana, Balıkesir, Denizli, Uşak ve Bursa’ya yönelik özel çalışma yapılmaya başlandı.

Cumhur ittifakının yerel seçimlerde devam etmeyecek olması ve MHP’nin İstanbul ’da aday çıkaracağını duyurmasının ardından CHP özellikle başta İstanbul olmak üzere söz konusu dokuz ilde her kesimin oyunu alabilecek aday için nabız yoklamaya başladı. CHP’nin özellikle İstanbul’da Hayır bloğunun oyunu alabilecek ve “sandıkta ittifak” formülüne uygun bir adayı belirlemek için bazı temaslarda bulunduğu öğrenildi.

CHP ile diğer muhalefet partileri arasında gerçekleştirilen resmi olmayan temaslarda CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener isminin konuşulduğu belirtildi. Şener’in her kesimin oyunu alabilecek ve “sandıkta ittifak” formülüne uygun bir aday olduğu görüşü dile getirilirken, HDP ve Saadet Partisi’nin Şener’in olası adaylığına sıcak baktığı ifade edildi. Öte yandan HDP’de İstanbul için ortak aday olarak eski CHP’li ve önceki dönem HDP Milletvekili olan Celal Doğan’ın isminin de gündemde olduğu belirtildi.

CHP’de İstanbul için aday olduğunu açıklayan çok sayıda isim bulunuyor. Ön seçim yapılması koşuluyla Muharrem İnce aday olduğunu açıklarken, Akif Hamzaçebi, Gürsel Tekin gibi isimler ise uzun süredir sahada çalışma yürütüyor. CHP’de İstanbul adayının belirlenmesi için parti örgütünün katılımıyla eğilim yoklaması; vatandaşların katılımıyla da anket çalışması yapılması bekleniyor.