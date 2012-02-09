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İşte cezaevlerindeki tutuklu gazetecilerin listesi

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın tutuklu gazeteci ve yazarlar listesi 93 kişiyi içeriyor.

09 Şubat 2012 02:00

 T24 -Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın tutuklu gazeteci ve yazarlar listesi 93 kişiyi içeriyor.

T24, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Onlar gazeteci değil polis katili, cinsel tacizci ve darbe destekçisi" sözleriyle suçladığı bu isimler ile çalıştığı kurumları alfabetik sırayla oluşturduğu listede bir araya getirdi. Hem tutuklu gazeteci, yazar ve televizyoncuların isimlerine, hem de ilgili oldukları yayının isimlerine göre alfabetik sırayla oluşturduğumuz iki liste şöyle:

Ada göre sıralama

Abdullah Çetin

DİHA muhabiri

Ahmet Birsin

Gün TV Genel Yayın Koordinatörü

Ahmet Şık

Serbest gazeteci

Ali Buluş

DİHA Mersin muhabiri

Ali Çat

AzadiyaWelat gazetesi çalışanı

Ali Konar

AzadiyaWelat gazetesi Elazığ temsilcisi

Aydın Yıldız

DİHA muhabiri

Ayşe Oyman

Özgür gündem çalışanı

Baha Okar

Bilim ve Gelecek Dergisi editörü

Barış Pehlivan

Odatv Genel Yayın Yönetmeni

Barış Terkoğlu

Odatv Haber Müdürü

Bayram Namaz

Atılım gazetesi yazarı

Bayram Parlak

Gündem gazetesi Mersin Temsilcisi

Bedri Adanır

Aram Yayınları sahibi

Behdin Tunç

DİHA Şırnak muhabiri

Cengiz Kapmaz

Özgür Gündem gazetesi köşe yazarı

Cihan Gün

Yürüyüş dergisi muhabiri

Coşkun Musluk

Odatv yazarı

Çağdaş Kaplan

DİHA muhabiri

Çağdaş Ulus

Vatan gazetesi muhabiri

Davut Uçar

Etik Ajans Müdürü

Deniz Kılıç

AzadiyaWelat Batman temsilcisi

Deniz Yıldırım

Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Dilek Demirel

DİHA muhabiri

Dilek Keskin

Atılım gazetesi İstanbul muhabiri

Dilşah Ercan

AzadiyaWelat gazetesi Mersin çalışanı

Doğan Yurdakul

Odatv yazarı

Erdal Süsem

Eylül Hapishane Kültür Sanat dergisi editörü

Erdoğan Altan

DİHA Batman muhabiri

Erol Zavar

Odak dergisi sahibi ve Yazıişleri Müdürü

Fatma Koçak

DİHA Yazıişleri Müdürü

Faysal Tunç

DİHA Şırnak muhabiri

Füsun Erdoğan

Özgür Radyo Genel Yayın Koordinatörü

Hakan Soytemiz

RED dergisi yazarı

Halit Güdenoğlu

Yürüyüş Dergisi Yazıişleri Müdürü

Hamdiye Çiftçi

DİHA muhabiri

Hatice Duman

Atılım gazetesi sahibi ve Yazıişleri Müdürü

Hikmet Çiçek

Aydınlık Dergisi Ankara Temsilcisi

Hüseyin Deniz

Evrensel gazetesi muhabiri

İhsan Sinmiş

AzadiyaWelat gazetesi çalışanı

İsmail Yıldız

DİHA çalışanı

Kaan Ünsal

Yürüyüş dergisi muhabiri

Kadri Kaya

DİHA Diyarbakır Bölge Bürosu Temsilcisi Ahmet Akyol DİHA muhabir

Kazım Şeker

Özgür Gündem Gazetesi Editörü

Kenan Karavil

Radyo Dünya Yayın Yönetmeni

Kenan Kırkaya

DİHA Ankara Temsilcisi

Mazlum Özdemir

DİHA muhabiri

Mehmet Emin Yıldırım

AzadiyaWelat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Mehmet Güneş

Türkiye Gerçeği dergisi köşe yazarı

Mehmet Karaaslan

DİHA Mersin muhabiri

Mehmet Yeşiltepe

Devrimci Hareket dergisi çalışanı

Miktat Algül

Mezitli FM Genel Yayın Yönetmeni

Murat İlhan

AzadiyaWelat gazetesi Diyarbakır çalışanı

Musa Kurt

Kamu Emekçileri Cephesi Dergisi Yazıişleri Müdürü

Mustafa Balbay

CHP İzmir Milletvekili Cumhuriyet gazetesi yazarı

Mustafa Gök

Ekmek ve Adalet dergisi Ankara Temsilcisi

Müyesser Yıldız

Odatv’de gazeteci

Naciye Yavuz

Yürüyüş dergisi muhabiri

Nahide Ermiş

Özgür Halk Dergisi ve Demokratik Modernite Dergisi Yayın Kurulu üyesi

Nedim Şener

Milliyet gazetesi muhabiri

Nevin Erdemir

Özgür Gündem Gazetesi Editörü

Nilgün Yıldız

DİHA muhabiri

Nurettin Fırat

Özgür Gündem gazetesi yazarı

Nuri Yeşil

Press gazetesi Tunceli çalışanı

Oktay Candemir

DİHA çalışanı

Ozan Kılınç

AzadiyaWelat Gazetesi Yazıişleri Müdürü

Ömer Çelik

BirGün gazetesi ve DİHA muhabiri

Ömer Çiftçi

Demokratik Modernite Dergisi İmtiyaz Sahibi

Pervin Yerlikaya

DİHA muhabiri

Prof. Dr. Mehmet Haberal

CHP Zonguldak Milletvekili Kanal B TV Yönetim Kurulu Başkanı

Ragıp Zarakolu

Evrensel gazetesi köşe yazarı ve yayıncı

Ramazan Pekgöz

DİHA Editörü

Rohat Emekçi

Gün Radyo spikeri

Sadık Topaloğlu

DİHA muhabiri

Safiye Torman

Demokratik Modernite dergisi

Sait Çakır

Odatv köşe yazarı

Sedat Şenoğlu

Atılım Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü

Selahattin Aslan

Demokratik Modernite dergisi

Semiha Alankuş

DİHA Editörü

Seyithan Akyüz

AzadiyaWelat gazetesi Adana Temsilcisi

Sibel Güler

Özgür Gündem gazetesi çalışanı

Sinan Aygül

DİHA muhabiri

Soner Yalçın

Odatv sahibi

Songül Karatagna

Özgür Gündem gazetesi köşe yazarı

Tayyip Temel

AzadiyaWelat Eski Genel Yayın Yönetmeni

Tuncay Özkan

Kanal Biz televizyonu sahibi

Turhan Özlü

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni

Vedat Kurşun

AzadiyaWelat gazetesi Yazıişleri Müdürü

Yalçın Küçük

Gazeteci-yazar

Yüksel Genç

Özgür Gündem gazetesi yazarı

Zeynep Kuray

BirGün gazetesi muhabiri

Ziya Çiçekçi

Özgür Gündem gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü

Zuhal Tekiner

DİHA İmtiyaz Sahibi.







Çalıştığı kuruma göre sıralama

Bedri Adanır

Aram Yayınları sahibi

Sedat Şenoğlu

Atılım Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü

Dilek Keskin

Atılım gazetesi İstanbul muhabiri

Hatice Duman

Atılım gazetesi sahibi ve Yazıişleri Müdürü

Bayram Namaz

Atılım gazetesi yazarı

Hikmet Çiçek

Aydınlık Dergisi Ankara Temsilcisi

Deniz Yıldırım

Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Deniz Kılıç

AzadiyaWelat Batman temsilcisi

Tayyip Temel

AzadiyaWelat Eski Genel Yayın Yönetmeni

Seyithan Akyüz

AzadiyaWelat gazetesi Adana Temsilcisi

Ali Çat

AzadiyaWelat gazetesi çalışanı

İhsan Sinmiş

AzadiyaWelat gazetesi çalışanı

Murat İlhan

AzadiyaWelat gazetesi Diyarbakır çalışanı

Ali Konar

AzadiyaWelat gazetesi Elazığ temsilcisi

Mehmet Emin Yıldırım

AzadiyaWelat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Dilşah Ercan

AzadiyaWelat gazetesi Mersin çalışanı

Ozan Kılınç

AzadiyaWelat Gazetesi Yazıişleri Müdürü

Vedat Kurşun

AzadiyaWelat gazetesi Yazıişleri Müdürü

Baha Okar

Bilim ve Gelecek Dergisi editörü

Zeynep Kuray

BirGün gazetesi muhabiri

Ömer Çelik

BirGün gazetesi ve DİHA muhabiri

Mustafa Balbay

CHP İzmir Milletvekili Cumhuriyet gazetesi yazarı

Prof. Dr. Mehmet Haberal

CHP Zonguldak Milletvekili Kanal B TV Yönetim Kurulu Başkanı

Safiye Torman

Demokratik Modernite dergisi

Selahattin Aslan

Demokratik Modernite dergisi

Ömer Çiftçi

Demokratik Modernite Dergisi İmtiyaz Sahibi

Mehmet Yeşiltepe

Devrimci Hareket dergisi çalışanı

Kenan Kırkaya

DİHA Ankara Temsilcisi

Erdoğan Altan

DİHA Batman muhabiri

İsmail Yıldız

DİHA çalışanı

Oktay Candemir

DİHA çalışanı

Kadri Kaya

DİHA Diyarbakır Bölge Bürosu Temsilcisi Ahmet Akyol DİHA muhabir

Ramazan Pekgöz

DİHA Editörü

Semiha Alankuş

DİHA Editörü

Zuhal Tekiner

DİHA İmtiyaz Sahibi.

Ali Buluş

DİHA Mersin muhabiri

Mehmet Karaaslan

DİHA Mersin muhabiri

Abdullah Çetin

DİHA muhabiri

Aydın Yıldız

DİHA muhabiri

Çağdaş Kaplan

DİHA muhabiri

Dilek Demirel

DİHA muhabiri

Hamdiye Çiftçi

DİHA muhabiri

Mazlum Özdemir

DİHA muhabiri

Nilgün Yıldız

DİHA muhabiri

Pervin Yerlikaya

DİHA muhabiri

Sadık Topaloğlu

DİHA muhabiri

Sinan Aygül

DİHA muhabiri

Behdin Tunç

DİHA Şırnak muhabiri

Faysal Tunç

DİHA Şırnak muhabiri

Fatma Koçak

DİHA Yazıişleri Müdürü

Mustafa Gök

Ekmek ve Adalet dergisi Ankara Temsilcisi

Davut Uçar

Etik Ajans Müdürü

Ragıp Zarakolu

Evrensel gazetesi köşe yazarı ve yayıncı

Hüseyin Deniz

Evrensel gazetesi muhabiri

Erdal Süsem

Eylül Hapishane Kültür Sanat dergisi editörü

Yalçın Küçük

Gazeteci-yazar

Rohat Emekçi

Gün Radyo spikeri

Ahmet Birsin

Gün TV Genel Yayın Koordinatörü

Bayram Parlak

Gündem gazetesi Mersin Temsilcisi

Musa Kurt

Kamu Emekçileri Cephesi Dergisi Yazıişleri Müdürü

Tuncay Özkan

Kanal Biz televizyonu sahibi

Miktat Algül

Mezitli FM Genel Yayın Yönetmeni

Nedim Şener

Milliyet gazetesi muhabiri

Erol Zavar

Odak dergisi sahibi ve Yazıişleri Müdürü

Barış Pehlivan

Odatv Genel Yayın Yönetmeni

Barış Terkoğlu

Odatv Haber Müdürü

Sait Çakır

Odatv köşe yazarı

Soner Yalçın

Odatv sahibi

Coşkun Musluk

Odatv yazarı

Doğan Yurdakul

Odatv yazarı

Müyesser Yıldız

Odatv’de gazeteci

Ayşe Oyman

Özgür gündem çalışanı

Sibel Güler

Özgür Gündem gazetesi çalışanı

Kazım Şeker

Özgür Gündem Gazetesi Editörü

Nevin Erdemir

Özgür Gündem Gazetesi Editörü

Ziya Çiçekçi

Özgür Gündem gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü

Cengiz Kapmaz

Özgür Gündem gazetesi köşe yazarı

Songül Karatagna

Özgür Gündem gazetesi köşe yazarı

Nurettin Fırat

Özgür Gündem gazetesi yazarı

Yüksel Genç

Özgür Gündem gazetesi yazarı

Nahide Ermiş

Özgür Halk Dergisi ve Demokratik Modernite Dergisi Yayın Kurulu üyesi

Füsun Erdoğan

Özgür Radyo Genel Yayın Koordinatörü

Nuri Yeşil

Press gazetesi Tunceli çalışanı

Kenan Karavil

Radyo Dünya Yayın Yönetmeni

Hakan Soytemiz

RED dergisi yazarı

Ahmet Şık

Serbest gazeteci

Mehmet Güneş

Türkiye Gerçeği dergisi köşe yazarı

Turhan Özlü

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni

Çağdaş Ulus

Vatan gazetesi muhabiri

Cihan Gün

Yürüyüş dergisi muhabiri

Kaan Ünsal

Yürüyüş dergisi muhabiri

Naciye Yavuz

Yürüyüş dergisi muhabiri

Halit Güdenoğlu

Yürüyüş Dergisi Yazıişleri Müdürü



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