İşte cezaevlerindeki tutuklu gazetecilerin listesi

09 Şubat 2012 02:00
T24 -Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın tutuklu gazeteci ve yazarlar listesi 93 kişiyi içeriyor.
T24, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Onlar gazeteci değil polis katili, cinsel tacizci ve darbe destekçisi" sözleriyle suçladığı bu isimler ile çalıştığı kurumları alfabetik sırayla oluşturduğu listede bir araya getirdi. Hem tutuklu gazeteci, yazar ve televizyoncuların isimlerine, hem de ilgili oldukları yayının isimlerine göre alfabetik sırayla oluşturduğumuz iki liste şöyle:
Ada göre sıralama
|
Abdullah Çetin
DİHA muhabiri
|
Ahmet Birsin
Gün TV Genel Yayın Koordinatörü
|
Ahmet Şık
Serbest gazeteci
|
Ali Buluş
DİHA Mersin muhabiri
|
Ali Çat
AzadiyaWelat gazetesi çalışanı
|
Ali Konar
AzadiyaWelat gazetesi Elazığ temsilcisi
|
Aydın Yıldız
DİHA muhabiri
|
Ayşe Oyman
Özgür gündem çalışanı
|
Baha Okar
Bilim ve Gelecek Dergisi editörü
|
Barış Pehlivan
Odatv Genel Yayın Yönetmeni
|
Barış Terkoğlu
Odatv Haber Müdürü
|
Bayram Namaz
Atılım gazetesi yazarı
|
Bayram Parlak
Gündem gazetesi Mersin Temsilcisi
|
Bedri Adanır
Aram Yayınları sahibi
|
Behdin Tunç
DİHA Şırnak muhabiri
|
Cengiz Kapmaz
Özgür Gündem gazetesi köşe yazarı
|
Cihan Gün
Yürüyüş dergisi muhabiri
|
Coşkun Musluk
Odatv yazarı
|
Çağdaş Kaplan
DİHA muhabiri
|
Çağdaş Ulus
Vatan gazetesi muhabiri
|
Davut Uçar
Etik Ajans Müdürü
|
Deniz Kılıç
AzadiyaWelat Batman temsilcisi
|
Deniz Yıldırım
Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
|
Dilek Demirel
DİHA muhabiri
|
Dilek Keskin
Atılım gazetesi İstanbul muhabiri
|
Dilşah Ercan
AzadiyaWelat gazetesi Mersin çalışanı
|
Doğan Yurdakul
Odatv yazarı
|
Erdal Süsem
Eylül Hapishane Kültür Sanat dergisi editörü
|
Erdoğan Altan
DİHA Batman muhabiri
|
Erol Zavar
Odak dergisi sahibi ve Yazıişleri Müdürü
|
Fatma Koçak
DİHA Yazıişleri Müdürü
|
Faysal Tunç
DİHA Şırnak muhabiri
|
Füsun Erdoğan
Özgür Radyo Genel Yayın Koordinatörü
|
Hakan Soytemiz
RED dergisi yazarı
|
Halit Güdenoğlu
Yürüyüş Dergisi Yazıişleri Müdürü
|
Hamdiye Çiftçi
DİHA muhabiri
|
Hatice Duman
Atılım gazetesi sahibi ve Yazıişleri Müdürü
|
Hikmet Çiçek
Aydınlık Dergisi Ankara Temsilcisi
|
Hüseyin Deniz
Evrensel gazetesi muhabiri
|
İhsan Sinmiş
AzadiyaWelat gazetesi çalışanı
|
İsmail Yıldız
DİHA çalışanı
|
Kaan Ünsal
Yürüyüş dergisi muhabiri
|
Kadri Kaya
DİHA Diyarbakır Bölge Bürosu Temsilcisi Ahmet Akyol DİHA muhabir
|
Kazım Şeker
Özgür Gündem Gazetesi Editörü
|
Kenan Karavil
Radyo Dünya Yayın Yönetmeni
|
Kenan Kırkaya
DİHA Ankara Temsilcisi
|
Mazlum Özdemir
DİHA muhabiri
|
Mehmet Emin Yıldırım
AzadiyaWelat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
|
Mehmet Güneş
Türkiye Gerçeği dergisi köşe yazarı
|
Mehmet Karaaslan
DİHA Mersin muhabiri
|
Mehmet Yeşiltepe
Devrimci Hareket dergisi çalışanı
|
Miktat Algül
Mezitli FM Genel Yayın Yönetmeni
|
Murat İlhan
AzadiyaWelat gazetesi Diyarbakır çalışanı
|
Musa Kurt
Kamu Emekçileri Cephesi Dergisi Yazıişleri Müdürü
|
Mustafa Balbay
CHP İzmir Milletvekili Cumhuriyet gazetesi yazarı
|
Mustafa Gök
Ekmek ve Adalet dergisi Ankara Temsilcisi
|
Müyesser Yıldız
Odatv’de gazeteci
|
Naciye Yavuz
Yürüyüş dergisi muhabiri
|
Nahide Ermiş
Özgür Halk Dergisi ve Demokratik Modernite Dergisi Yayın Kurulu üyesi
|
Nedim Şener
Milliyet gazetesi muhabiri
|
Nevin Erdemir
Özgür Gündem Gazetesi Editörü
|
Nilgün Yıldız
DİHA muhabiri
|
Nurettin Fırat
Özgür Gündem gazetesi yazarı
|
Nuri Yeşil
Press gazetesi Tunceli çalışanı
|
Oktay Candemir
DİHA çalışanı
|
Ozan Kılınç
AzadiyaWelat Gazetesi Yazıişleri Müdürü
|
Ömer Çelik
BirGün gazetesi ve DİHA muhabiri
|
Ömer Çiftçi
Demokratik Modernite Dergisi İmtiyaz Sahibi
|
Pervin Yerlikaya
DİHA muhabiri
|
Prof. Dr. Mehmet Haberal
CHP Zonguldak Milletvekili Kanal B TV Yönetim Kurulu Başkanı
|
Ragıp Zarakolu
Evrensel gazetesi köşe yazarı ve yayıncı
|
Ramazan Pekgöz
DİHA Editörü
|
Rohat Emekçi
Gün Radyo spikeri
|
Sadık Topaloğlu
DİHA muhabiri
|
Safiye Torman
Demokratik Modernite dergisi
|
Sait Çakır
Odatv köşe yazarı
|
Sedat Şenoğlu
Atılım Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü
|
Selahattin Aslan
Demokratik Modernite dergisi
|
Semiha Alankuş
DİHA Editörü
|
Seyithan Akyüz
AzadiyaWelat gazetesi Adana Temsilcisi
|
Sibel Güler
Özgür Gündem gazetesi çalışanı
|
Sinan Aygül
DİHA muhabiri
|
Soner Yalçın
Odatv sahibi
|
Songül Karatagna
Özgür Gündem gazetesi köşe yazarı
|
Tayyip Temel
AzadiyaWelat Eski Genel Yayın Yönetmeni
|
Tuncay Özkan
Kanal Biz televizyonu sahibi
|
Turhan Özlü
Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni
|
Vedat Kurşun
AzadiyaWelat gazetesi Yazıişleri Müdürü
|
Yalçın Küçük
Gazeteci-yazar
|
Yüksel Genç
Özgür Gündem gazetesi yazarı
|
Zeynep Kuray
BirGün gazetesi muhabiri
|
Ziya Çiçekçi
Özgür Gündem gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü
|
Zuhal Tekiner
DİHA İmtiyaz Sahibi.
Çalıştığı kuruma göre sıralama
|
Bedri Adanır
Aram Yayınları sahibi
|
Sedat Şenoğlu
Atılım Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü
|
Dilek Keskin
Atılım gazetesi İstanbul muhabiri
|
Hatice Duman
Atılım gazetesi sahibi ve Yazıişleri Müdürü
|
Bayram Namaz
Atılım gazetesi yazarı
|
Hikmet Çiçek
Aydınlık Dergisi Ankara Temsilcisi
|
Deniz Yıldırım
Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
|
Deniz Kılıç
AzadiyaWelat Batman temsilcisi
|
Tayyip Temel
AzadiyaWelat Eski Genel Yayın Yönetmeni
|
Seyithan Akyüz
AzadiyaWelat gazetesi Adana Temsilcisi
|
Ali Çat
AzadiyaWelat gazetesi çalışanı
|
İhsan Sinmiş
AzadiyaWelat gazetesi çalışanı
|
Murat İlhan
AzadiyaWelat gazetesi Diyarbakır çalışanı
|
Ali Konar
AzadiyaWelat gazetesi Elazığ temsilcisi
|
Mehmet Emin Yıldırım
AzadiyaWelat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
|
Dilşah Ercan
AzadiyaWelat gazetesi Mersin çalışanı
|
Ozan Kılınç
AzadiyaWelat Gazetesi Yazıişleri Müdürü
|
Vedat Kurşun
AzadiyaWelat gazetesi Yazıişleri Müdürü
|
Baha Okar
Bilim ve Gelecek Dergisi editörü
|
Zeynep Kuray
BirGün gazetesi muhabiri
|
Ömer Çelik
BirGün gazetesi ve DİHA muhabiri
|
Mustafa Balbay
CHP İzmir Milletvekili Cumhuriyet gazetesi yazarı
|
Prof. Dr. Mehmet Haberal
CHP Zonguldak Milletvekili Kanal B TV Yönetim Kurulu Başkanı
|
Safiye Torman
Demokratik Modernite dergisi
|
Selahattin Aslan
Demokratik Modernite dergisi
|
Ömer Çiftçi
Demokratik Modernite Dergisi İmtiyaz Sahibi
|
Mehmet Yeşiltepe
Devrimci Hareket dergisi çalışanı
|
Kenan Kırkaya
DİHA Ankara Temsilcisi
|
Erdoğan Altan
DİHA Batman muhabiri
|
İsmail Yıldız
DİHA çalışanı
|
Oktay Candemir
DİHA çalışanı
|
Kadri Kaya
DİHA Diyarbakır Bölge Bürosu Temsilcisi Ahmet Akyol DİHA muhabir
|
Ramazan Pekgöz
DİHA Editörü
|
Semiha Alankuş
DİHA Editörü
|
Zuhal Tekiner
DİHA İmtiyaz Sahibi.
|
Ali Buluş
DİHA Mersin muhabiri
|
Mehmet Karaaslan
DİHA Mersin muhabiri
|
Abdullah Çetin
DİHA muhabiri
|
Aydın Yıldız
DİHA muhabiri
|
Çağdaş Kaplan
DİHA muhabiri
|
Dilek Demirel
DİHA muhabiri
|
Hamdiye Çiftçi
DİHA muhabiri
|
Mazlum Özdemir
DİHA muhabiri
|
Nilgün Yıldız
DİHA muhabiri
|
Pervin Yerlikaya
DİHA muhabiri
|
Sadık Topaloğlu
DİHA muhabiri
|
Sinan Aygül
DİHA muhabiri
|
Behdin Tunç
DİHA Şırnak muhabiri
|
Faysal Tunç
DİHA Şırnak muhabiri
|
Fatma Koçak
DİHA Yazıişleri Müdürü
|
Mustafa Gök
Ekmek ve Adalet dergisi Ankara Temsilcisi
|
Davut Uçar
Etik Ajans Müdürü
|
Ragıp Zarakolu
Evrensel gazetesi köşe yazarı ve yayıncı
|
Hüseyin Deniz
Evrensel gazetesi muhabiri
|
Erdal Süsem
Eylül Hapishane Kültür Sanat dergisi editörü
|
Yalçın Küçük
Gazeteci-yazar
|
Rohat Emekçi
Gün Radyo spikeri
|
Ahmet Birsin
Gün TV Genel Yayın Koordinatörü
|
Bayram Parlak
Gündem gazetesi Mersin Temsilcisi
|
Musa Kurt
Kamu Emekçileri Cephesi Dergisi Yazıişleri Müdürü
|
Tuncay Özkan
Kanal Biz televizyonu sahibi
|
Miktat Algül
Mezitli FM Genel Yayın Yönetmeni
|
Nedim Şener
|
Erol Zavar
Odak dergisi sahibi ve Yazıişleri Müdürü
|
Barış Pehlivan
Odatv Genel Yayın Yönetmeni
|
Barış Terkoğlu
Odatv Haber Müdürü
|
Sait Çakır
Odatv köşe yazarı
|
Soner Yalçın
Odatv sahibi
|
Coşkun Musluk
Odatv yazarı
|
Doğan Yurdakul
Odatv yazarı
|
Müyesser Yıldız
Odatv’de gazeteci
|
Ayşe Oyman
Özgür gündem çalışanı
|
Sibel Güler
Özgür Gündem gazetesi çalışanı
|
Kazım Şeker
Özgür Gündem Gazetesi Editörü
|
Nevin Erdemir
Özgür Gündem Gazetesi Editörü
|
Ziya Çiçekçi
Özgür Gündem gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü
|
Cengiz Kapmaz
Özgür Gündem gazetesi köşe yazarı
|
Songül Karatagna
Özgür Gündem gazetesi köşe yazarı
|
Nurettin Fırat
Özgür Gündem gazetesi yazarı
|
Yüksel Genç
Özgür Gündem gazetesi yazarı
|
Nahide Ermiş
Özgür Halk Dergisi ve Demokratik Modernite Dergisi Yayın Kurulu üyesi
|
Füsun Erdoğan
Özgür Radyo Genel Yayın Koordinatörü
|
Nuri Yeşil
Press gazetesi Tunceli çalışanı
|
Kenan Karavil
Radyo Dünya Yayın Yönetmeni
|
Hakan Soytemiz
RED dergisi yazarı
|
Ahmet Şık
Serbest gazeteci
|
Mehmet Güneş
Türkiye Gerçeği dergisi köşe yazarı
|
Turhan Özlü
Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni
|
Çağdaş Ulus
Vatan gazetesi muhabiri
|
Cihan Gün
Yürüyüş dergisi muhabiri
|
Kaan Ünsal
Yürüyüş dergisi muhabiri
|
Naciye Yavuz
Yürüyüş dergisi muhabiri
|
Halit Güdenoğlu
Yürüyüş Dergisi Yazıişleri Müdürü
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