İşte cezaevlerindeki tutuklu gazetecilerin listesi

T24 -Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın tutuklu gazeteci ve yazarlar listesi 93 kişiyi içeriyor.

T24, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Onlar gazeteci değil polis katili, cinsel tacizci ve darbe destekçisi" sözleriyle suçladığı bu isimler ile çalıştığı kurumları alfabetik sırayla oluşturduğu listede bir araya getirdi. Hem tutuklu gazeteci, yazar ve televizyoncuların isimlerine, hem de ilgili oldukları yayının isimlerine göre alfabetik sırayla oluşturduğumuz iki liste şöyle:



Ada göre sıralama

Abdullah Çetin DİHA muhabiri Ahmet Birsin Gün TV Genel Yayın Koordinatörü Ahmet Şık Serbest gazeteci Ali Buluş DİHA Mersin muhabiri Ali Çat AzadiyaWelat gazetesi çalışanı Ali Konar AzadiyaWelat gazetesi Elazığ temsilcisi Aydın Yıldız DİHA muhabiri Ayşe Oyman Özgür gündem çalışanı Baha Okar Bilim ve Gelecek Dergisi editörü Barış Pehlivan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Terkoğlu Odatv Haber Müdürü Bayram Namaz Atılım gazetesi yazarı Bayram Parlak Gündem gazetesi Mersin Temsilcisi Bedri Adanır Aram Yayınları sahibi Behdin Tunç DİHA Şırnak muhabiri Cengiz Kapmaz Özgür Gündem gazetesi köşe yazarı Cihan Gün Yürüyüş dergisi muhabiri Coşkun Musluk Odatv yazarı Çağdaş Kaplan DİHA muhabiri Çağdaş Ulus Vatan gazetesi muhabiri Davut Uçar Etik Ajans Müdürü Deniz Kılıç AzadiyaWelat Batman temsilcisi Deniz Yıldırım Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Dilek Demirel DİHA muhabiri Dilek Keskin Atılım gazetesi İstanbul muhabiri Dilşah Ercan AzadiyaWelat gazetesi Mersin çalışanı Doğan Yurdakul Odatv yazarı Erdal Süsem Eylül Hapishane Kültür Sanat dergisi editörü Erdoğan Altan DİHA Batman muhabiri Erol Zavar Odak dergisi sahibi ve Yazıişleri Müdürü Fatma Koçak DİHA Yazıişleri Müdürü Faysal Tunç DİHA Şırnak muhabiri Füsun Erdoğan Özgür Radyo Genel Yayın Koordinatörü Hakan Soytemiz RED dergisi yazarı Halit Güdenoğlu Yürüyüş Dergisi Yazıişleri Müdürü Hamdiye Çiftçi DİHA muhabiri Hatice Duman Atılım gazetesi sahibi ve Yazıişleri Müdürü Hikmet Çiçek Aydınlık Dergisi Ankara Temsilcisi Hüseyin Deniz Evrensel gazetesi muhabiri İhsan Sinmiş AzadiyaWelat gazetesi çalışanı İsmail Yıldız DİHA çalışanı Kaan Ünsal Yürüyüş dergisi muhabiri Kadri Kaya DİHA Diyarbakır Bölge Bürosu Temsilcisi Ahmet Akyol DİHA muhabir Kazım Şeker Özgür Gündem Gazetesi Editörü Kenan Karavil Radyo Dünya Yayın Yönetmeni Kenan Kırkaya DİHA Ankara Temsilcisi Mazlum Özdemir DİHA muhabiri Mehmet Emin Yıldırım AzadiyaWelat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Güneş Türkiye Gerçeği dergisi köşe yazarı Mehmet Karaaslan DİHA Mersin muhabiri Mehmet Yeşiltepe Devrimci Hareket dergisi çalışanı Miktat Algül Mezitli FM Genel Yayın Yönetmeni Murat İlhan AzadiyaWelat gazetesi Diyarbakır çalışanı Musa Kurt Kamu Emekçileri Cephesi Dergisi Yazıişleri Müdürü Mustafa Balbay CHP İzmir Milletvekili Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Gök Ekmek ve Adalet dergisi Ankara Temsilcisi Müyesser Yıldız Odatv’de gazeteci Naciye Yavuz Yürüyüş dergisi muhabiri Nahide Ermiş Özgür Halk Dergisi ve Demokratik Modernite Dergisi Yayın Kurulu üyesi Nedim Şener Milliyet gazetesi muhabiri Nevin Erdemir Özgür Gündem Gazetesi Editörü Nilgün Yıldız DİHA muhabiri Nurettin Fırat Özgür Gündem gazetesi yazarı Nuri Yeşil Press gazetesi Tunceli çalışanı Oktay Candemir DİHA çalışanı Ozan Kılınç AzadiyaWelat Gazetesi Yazıişleri Müdürü Ömer Çelik BirGün gazetesi ve DİHA muhabiri Ömer Çiftçi Demokratik Modernite Dergisi İmtiyaz Sahibi Pervin Yerlikaya DİHA muhabiri Prof. Dr. Mehmet Haberal CHP Zonguldak Milletvekili Kanal B TV Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Zarakolu Evrensel gazetesi köşe yazarı ve yayıncı Ramazan Pekgöz DİHA Editörü Rohat Emekçi Gün Radyo spikeri Sadık Topaloğlu DİHA muhabiri Safiye Torman Demokratik Modernite dergisi Sait Çakır Odatv köşe yazarı Sedat Şenoğlu Atılım Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Selahattin Aslan Demokratik Modernite dergisi Semiha Alankuş DİHA Editörü Seyithan Akyüz AzadiyaWelat gazetesi Adana Temsilcisi Sibel Güler Özgür Gündem gazetesi çalışanı Sinan Aygül DİHA muhabiri Soner Yalçın Odatv sahibi Songül Karatagna Özgür Gündem gazetesi köşe yazarı Tayyip Temel AzadiyaWelat Eski Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Özkan Kanal Biz televizyonu sahibi Turhan Özlü Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Vedat Kurşun AzadiyaWelat gazetesi Yazıişleri Müdürü Yalçın Küçük Gazeteci-yazar Yüksel Genç Özgür Gündem gazetesi yazarı Zeynep Kuray BirGün gazetesi muhabiri Ziya Çiçekçi Özgür Gündem gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü Zuhal Tekiner DİHA İmtiyaz Sahibi.

Çalıştığı kuruma göre sıralama