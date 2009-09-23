İşte Cem'in saklandığı ev

Ağaçlarla evi örtüyor

Sele kapılacaktı

Kim bu Ahmet?

Teslimden bir hafta önce İstanbul'daydı

Yeni Şafak Gazetesi'nden İbrahim Yıldız'ın haberine göre, başı gövdesinden testereyle ayrılarak bir bavul içerisinde çöp konteynırına atılan Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun 190 gün boyunca bu bağ evinde saklandığı iddia edildi.Cem Garipoğlu'nun kaldığı bağ evi Çorlu Sarılar Köyü'nde bulunuyor. Köyün 5 km uzağında yer alan ve köy göletinin hemen kenarındaki bağ evinin etrafı çitlerle çevrili. Eve ancak zincirlenmiş çit kapısını geçerek girilebiliyor. Gölet manzaralı evin etrafında ise herhangi bir konut bulunmuyor. Evin etrafını çevreleyen uzun ağaçlar evin dışarıdan görülebilmesine imkan vermiyor. Tek katlı beyaz renkli evin önünde bir adet köpek kulübesi de mevcut. Bağevinden şüphe duyduklarını ancak ihbarda bulunmaktan çekindiklerini belirten köylüler, daha önceden de bu evde mafyavari kişilerin birilerini sakladığını söyledi.Yakalanma korkusuyla hiç dışarı çıkmayan Garipoğlu'nun teslim olmasında Marmara Bölgesi'nde yaşanan sel felaketinin de etkisi olduğu ortaya çıktı. Tekirdağ'ı da vuran selden sonra Cem saklandığı bu evi değiştirmek zorunda kalıyor ve İstanbul'a daha yakın bir yere yerleşiyor. Cem'i bağ evinde saklayan Ahmet isimli kişi sel sonrasında Garipoğlu'nu başka bir adrese taşımak zorunda kaldı. 190 gün boyunca bağ evinde yaşayan Cem, göletin taşmasıyla İstanbul'daki bir adrese zorunlu bir nakil gerçekleştirdi.Cem Garipoğlu'nun 197 günlük kaçışındaki gizemli ismin odağında olduğu ileri sürülen Ahmet isimli kişinin asker emeklisi olduğu ve Garipoğlu şirketler grubunda yöneticilik yaptığı iddia edildi. İddialara göre Ahmet isimli şahıs polisten kaçış serüveninde tüm planları yapan kişiydi. Ahmet isimli şahsın Garipoğlu'nu Tekirdağ'daki bağ evine getiren kişi olduğu belirtiliyor. Cem Garipoğlu'nun amcası ile Süreyya Karabulut arasında aracılık yaptığı ileri sürülen yerel gazeteci Cemil Baran da aynı iddialarda bulundu. Baran, aralarında Cem'in amcası Hayyam Garipoğlu'nun da bulunduğu 3 kişinin yanısıra terörist başı Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinde görev alan bordo bereli 'Ahmet' adlı bir subayın da polis tarafından gözaltına alınacağını öne sürdü.Cem Garipoğlu'nun teslim olmasından bir hafta önce İstanbul'da bir adreste gizlendiği öğrenildi. Sel felaketiyle birlikte bölgeye güvenlik güçlerinin geleceğini hesaplayan Cem'in tanınma riskine karşı acilen ikematgah değişikliğine gittiği belirtiliyor. Polisin, Cem Garipoğlu'nu saklayan kişi veya kişilerin yaptığı telefon görüşmelerinden bu bilgiye ulaştığı ancak adres tespiti gerçekleştiremediği kaydedildi.