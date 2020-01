İşte Can Bonomo'dan Ankara havaları!

T24 - Eurovision'da Türkiye'yi temsil edecek Can Bonomo'ya Ankaralı Turgut'un bir şarkısıyla yapılan klip sanal alemde dolaşıyor.

Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek Can Bonomo ‘Love Me Back’ (Beni yeniden sev) derken Ankaralı Turgut'un gazabına uğradı! Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek 57’nci Eurovision Şarkı Yarışması’na geri sayım sürerken Ankaralı Turgut'un bir şarkısı Can Bonomo'nun görüntüleri birleşti ve bir klip hazırlandı. Sanal alemde dolaşan klip büyük ilgi görüyor.