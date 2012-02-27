T24 LogoT24 Logo
Gündem

İşte Can Bonomo'dan Ankara havaları!

Eurovision'un Türkiye temsilcisi Can Bonomo'ya Ankaralı Turgut'un bir şarkısıyla klip hazırlandı...

27 Şubat 2012 20:04

 

T24 - Eurovision'da Türkiye'yi temsil edecek Can Bonomo'ya Ankaralı Turgut'un bir şarkısıyla yapılan klip sanal alemde dolaşıyor. 
 
 
Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek  Can Bonomo ‘Love Me Back’ (Beni yeniden sev) derken Ankaralı Turgut'un gazabına uğradı!  Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek 57’nci Eurovision Şarkı Yarışması’na geri sayım sürerken Ankaralı Turgut'un bir şarkısı Can Bonomo'nun görüntüleri birleşti ve bir klip hazırlandı. Sanal alemde dolaşan klip büyük ilgi görüyor.

ETİKETLER

can bonomo ankara ankaralı turgut

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24