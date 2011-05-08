İşte Bursaspor'u korkutan senaryo

T24 - Bursaspor-Beşiktaş maçının iptal edilmesinin ardından gözler PFDK'ya çevrildi... Yeşil-beyazlı ekibi ağır cezalar bekliyor...





BURSA'DA NELER OLDU? FOTOGALERİ







Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun olaylar nedeniyle Bursa'yı hükmen yenik ilan etmesi bekleniyor... Cezalar arasında tarafsız sahada en az 3 maç seyircisiz oynama, son 2 maçta hükmen mağlubiyet, küme düşürme de var...

Bursa'da çıkan olaylar nedeni ile Bursaspor'a tarihi bir ceza geliyor. Milliyet gazetesinin haberine göre; olaylar sırasında çok acil bir durum değerlendirmesi yapan ve telefon trafiği ile maçı iptal eden Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, futbol müsabaka talimatı doğrultusunda Bursaspor aleyhine çok ağır bir karar verecek.



Bursa hükmen mağlup!

Mücadelenin tatil edilmesine neden olan taraf yeşil-beyazlı taraftarlar olduğu için karşılaşma Beşiktaş lehine 3-0 olarak tescil edilecek.

İşte TFF Futbol Müsabaka Talimatı'ndaki karşılaşmanın iptal edilmesini öngören o madde:

Madde 17, 2. Fıkra:

"TFF Yönetim Kurulu, tedbir niteliğinde olmak üzere, müsabaka güvenliğinin yerel idareler tarafından sağlanamadığına, sağlanamayacağına veya seyirciler tarafından bozulduğuna kanaat getirdiği illerde müsabakaları oynatmamaya ve bu illerde oynanması gereken müsabakaların bir kısmını veya tamamını başka bir ilde oynatmaya yetkilidir.'' Deneme Müsabaka talimatının 24. maddesine göre Bursaspor'u bekleyen cezalar şöyle:

- Çıkan olaylar nedeni ile 3-0 hükmen yenik ilan edilecek.

- Kalan son 2 maçta hükmen yenik sayılabilecek.

- Sezon sonunda Bank Asya'ya düşürülmesi de talimat hükümleri arasında yer alıyor.

- Yeşil-Beyazlı ekibe verilebilecek en hafif ceza olarak tarafsız sahada en az 3 maç seyircisiz oynama cezası gösteriliyor.



İŞTE O MADDE: 24. madde:

Puan silinmesi, ligden çıkarılma ve alt kümeye indirilme e fıkrası: Kendi seyircileri tarafından herhangi bir bölgenin emniyet ve güvenliğini, hakemlerin, futbolcuların, idareci ve görevlilerin veya müsabakayı izleyen diğer kişilerin can güvenliğini zedeleyecek derecede, sahaların içinde veya dışında, ciddi olaylar çıkarıldığında ve TFF tarafından kanaat getirilen takımların da 17. maddenin 2. fıkrasındaki uygulama bahis konusu olan veya olmayan hallerde dahi, sezon sonuna kadar yapacakları müsabakaları iptal etmeye ve devam eden sezonda da bir alt lige indirilmelerine veya en alt ligde bulunanlar için de lig dışı bırakılmalarına TFF tarafından karar verilebilir.



Karar 12 Mayıs'ta verilecek



Maçı iptal eden Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu dün acil olarak bir açıklamada bulundu ve Bursaspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili kararı 12 Mayıs Perşembe günü vereceğini duyurdu.

Özetle açıklama şöyle: Bursa Valiliği, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile maçın temsilcilerinden edinilen bilgiler ve çıkan olaylar neticesinde karşılaşma güvenliğinin sağlanamadığının anlaşılması sebebiyle, Futbol Müsabaka Talimatı hükümleri uyarınca tedbiren oynatılmamasına karar verdi.