"İşte bu nedenle faiz artırımları dövizi düşürmüyor"

Karar yazarı İbrahim Kahveci, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından verilen faiz artırımı kararını değerlendirdi. 24 Haziran 2018'de cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerinin piyasalarda bir belirsizlik yarattığını belirten Kahveci, "Ülke nasıl bir para politikası ile yönetilecek? Kimse bir şeyden kesin emin değil. Mesele düşük faiz-düşük enflasyon teorisi yeniden mi işlenecek? Bilmiyoruz" dedi.

Kahveci, bu nedenle faiz artırımlarının dövizi düşürmediğini savundu.

Son olarak dolar/TL kuru, 4.92'ye kadar yükselmişti. Merkez Bankası tarafından ard arda verilen faiz artırımı kararları sonrası dün (7 Haziran 2018) 4.45'e kadar gerilemişti.

Kahveci, "Yönetmensiz çekilen bir ekonomi filmi" başlığıyla yayımlanan (8 Haziran 2018) yazısında şu ifadeye de yer verdi:

"İşte bu nedenle bir türlü iktisat kuralları yeterli çalışmıyor. İşte bu nedenle ekonomimiz giderek çöküyor. Ve de herkes bu filmi dış mihrakların çevirdiğini sanıyor. Zaten asıl mesele de bu."

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