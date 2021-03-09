İşte bu hafta açıklanması beklenen ekonomi torba teklifinin detayları

Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu hafta içinde açıklanması beklenen ekonomi torba teklifinin detayları belli olmaya başladı. Kulislere göre hükûmetin hazırladığı torba teklifle haciz satışlarına çekidüzen verilecek; açık arttırmalara katılmak için teminat alınacak ve elektronik ortamda yapılabilecek; hile karıştıranlar cezalandırılacak, ayrıca vergi borcu olanlara akaryakıt dağıtım lisansı verilmeyecek. Ödeme kaydedici cihazlarda hile yapanlara hapis cezası verilecek.

Hükümet, vergi sisteminden, hacze, akaryakıt satışından, ödeme kaydedici cihazlara kadar çok sayıda ekonomide düzenleyici başlığın bulunduğu yeni bir torba teklifi hazırlıyor. Taslakta, çok sayıda bakanlığı ilgilendiren düzenlemeler olacağı belirtiliyor. Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, işte taslak metinde yer alan bazı düzenlemeler şöyle:

Hacizli malların açık artırma yolu ile satılması sırasında, açık artırmaya katılacaklardan mala biçilen değerin yüzde 5’i oranında teminat alınması öngörülüyor.

Hacizli malı almaktan vazgeçen veya malın bedelini belirtilen süre içinde vermeyen müşteri, ihaleye ilişkin zararları karşılamak zorunda olacak. Ayrıca ihale bedeli üzerinden hesaplanacak yüzde 15 tutarında tecil faizi ödeyecek.

Hacze konu olan menkul ve gayrimenkuller de açık artırma ile elektronik ortamda satılabilecek.

Akaryakıt satışına yeni kurallar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca lisans verilen akaryakıt dağıtıcısı ve bayisi gibi firmalardan; kayıt dışılığa sebep olacak şekilde belgesiz olarak akaryakıt alım satımı yapanlar, sattıkları akaryakıtların belgelerini başka firmalar veya kişiler adına düzenleyenler ile bu belgeleri kullananların fiilleri kaçakçılık suçları kapsamına alınıyor.

Ayrıca akaryakıt dağıtıcılarının, herhangi bir dağıtıcıdan aldığı akaryakıtı başka bir dağıtıcıya satamayacakları hükme bağlanıyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilecek lisanslar ise bundan sonra ‘Vergi borcu olmaması’ şartına bağlı olacak. Vergi borcu olanların lisans talepleri kabul edilemeyecek.

LPG dağıtıcı ve bayilik lisanslarının süre uzatılması talepleri de geçmiş dönem vergi borcu olmaması şartına bağlanacak.

Ayrıca, söz konusu lisans sahiplerinin her yılın nisan ayının son günü itibarıyla vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belgeyi EPDK’ya vermesi zorunlu olacak.

Ödeme kaydedici cihazlara yeni kontrol sistemi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yetkilendirilmediği halde ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, donanım veya yazılımını değiştiren, satışlara ait mali bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını engelleyen kişilere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.