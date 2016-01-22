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Spor

İşte Boyko'nun Beşiktaş'a maliyeti

Siyah beyazlılar Ukraynalı kaleciyle 4,5 yıllık anlaşmaya varmıştı

22 Ocak 2016 20:46

Beşiktaş, Dnipro'dan Denys Boyko transferinde sona gelindiğini KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şöyle dendi:

İşte Beşiktaş'ın KAP'a gönderdiği yazı ve Boyko'nun bonservisi ve alacağı ücret Denys Boyko'nun transferi ile ilgili olarak Kulübü FC Dnipro ve oyuncu ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre FC Dnipro kulübüne 3.300.000 Euro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 4,5 yıllık anlaşmaya varılmış olup,

- 2015-2016 sezonunda 350.000 Avro ve 4.000 Avro maçbaşı,

- 2016-2017 sezonunda 900.000 Avro ve 4.000 Avro maçbaşı,

- 2017-2018 sezonunda 1.000.000 Avro ve 4.000 Avro maçbaşı,

- 2018-2019 sezonunda 1.000.000 Avro ve 4.000 Avro maçbaşı,

- 2019-2020 sezonunda 950.000 Avro ve 4.000 Avro maçbaşı,

Ücreti ödenecektir.

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