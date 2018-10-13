İşte birden fazla kurumun yönetiminde bulunan 'süper' bürokratlar!

AKP’li bazı isimler birden fazla kurumun yönetiminde yüksek ücretlerle görev yapıyor. Bazı isimler ise aynı anda Varlık Fonu ve kamu bankalarının yönetim kurulunda görev alıyor.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Milletvekilliği sona eren isimler, ya Saray'da önemli görevlere getiriliyor ya da kamu kurumlarının yönetim kurulu üyeliklerini üstleniyor. Milletvekili seçilemeyen bazı isimler ise “Bakan Yardımcısı” yapılıyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP arasında “İş Bankası hisseleri"nden "İş Bankası Yönetim Kurulu” üyeliklerine uzanan tartışma, gözleri AKP’nin “süper bürokratlar”ına çevirdi. AKP döneminde bazı isimler birden fazla kurulun yönetimine atanırken eski bakanların akrabaları dahi yüksek ücretlerle önemli görevlere getirildi, aynı isimler spordan havacılığa farklı sektörlerde yöneticilik yaptı. İsmi usulsüzlük ve yolsuzluklara karışanlardan cezalandırılmak bir yana daha önemli görevlere getirilenler bile oldu.

AKP’nin süper bürokratlarından bazıları ve görevleri:

Arda Ermut:

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi başkanı Ermut, Erdoğan’ın Belediye Başkanlığı döneminde danışmanlığını yaptı. Bilal Erdoğan’ın İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşı olan Ermut, ayrıca Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi.

Rifat Hisarcıklıoğlu:

2001 yılından bu yana Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı. Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi. Ayrıca Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu İcra Kurulu’nun üyesi.

Hüseyin Aydın:

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı. O da son atama kararı ile o da Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi oldu. Aydın, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini de sürdürüyor.

Mehmet İlker Aycı:

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu üyesi ve İcra Komitesi Başkanı. Aycı, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) Denetleme Kurulu Başkanı.

Fuat Tosyalı:

Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Fuat Tosyalı, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ekonomi Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu İcra Kurulu Üyeliği görevini sürdürüyor. Tosyalı ayrıca, Türkiye - Cezayir İş Konseyi Başkanlığı’nı da yaptı.

Zafer Sönmez:

Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğine atanan isimler arasında. Aynı zamanda Acıbadem Sigorta Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütüyor.

Erişah Arıcan

Berat Albayrak'ın doktora tezini yazdığı iddia edilen Arıcan, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı. Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi de olan Arıcan, Marmara Üniversitesi’nde ise Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürü.

Ömer Fatih Sayan

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın kardeşi. Türk Telekom Yönetim Kurulu’na seçildiği gün Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ise Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Burhan Kuzu:

Eski AKP milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı. AKP MKYK üyesi de olan Kuzu, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyeliğine de getirildi.

Ayşe Türkmenoğlu:

Eski AKP milletvekili. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı.

Selim Dursun:

Eski AKP milletvekili. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Dursun, Türk Telekom Yönetim Kurulu’nda da “bağımsız” üye.

Yiğit Bulut:

Türk Telekom’un “bağımsız” Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliği de bulunuyor.

Sefer Turan:

2009 yılında TRT Arapça kanalına koordinatör olarak atanan Turan, 2014 yılında ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı görevine getirildi. Turan, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeleri arasında.

Cenap Aşçı:

Milletvekili adaylığı için kamu görevinden istifa ettikten sonra milletvekili olarak seçilemeyen Aşçı, müsteşar olduktan bir gün sonra geçici Hükümet’in Gümrük ve Ticaret Bakanı oldu. Aşçı şu anda Halkbank’ta Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütüyor.

Meltem Taylan Aydın:

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “başdanışman” olarak Saray’a atandı. Ayrıca Halkbank Yönetim Kurulu üyesi.

Orhan Yüce:

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketi’nde Yönetim Kurulu üyesi. Aynı zamanda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda (TOKİ) da Başkan Yardımcısı. TOKİ’ye bağlı Emlak Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Finansman Dairesi Başkanlığı, Yüce’nin sorumluluğunda.