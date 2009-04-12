İşte Beyaz Saray'ın köpeği

ABD Başkanı Barack Obama ve ailesinin köpeğiyle ilgili meraklı bekleyiş son buldu ve "Bo" Beyaz Saraylı oldu.



Washington Post gazetesinin, ilk sayfasında "Bo"nun 2 büyük fotoğrafına yer vermesiyle Amerikalılar yavru köpekle tanıştılar.



Gazete, iç sayfalarında da Obama'nın yavru köpeği sevdiğinin görüldüğü bir fotoğrafa da yer verdi.



Senatör Ted Kennedy'nin birkaç hafta önce Beyaz Saray'a sürpriz ziyaretinde, Obama'nın kızları Sasha ve Malia'ya "Bo"yu hediye ettiği belirtildi.



Bo'nun, Kennedy tarafından görevlendirilen eğitmenlerden "davranış dersi aldığı" da kaydedildi.



Gazeteye göre Malia ve Sasha, Portekiz su köpeği cinsi siyah tüylü, beyaz patili yavru köpeğe, kuzenlerinin kedisinin adı olan Bo'yu vermeyi tercih ettiler.



Bo'nun, salı günü resmen dünyaya sunulması bekleniyor.



Başkan Obama, seçim kampanyası sırasında kızlarına söz verdiği köpeğin cinsinin Portekiz su köpeği olacağını açıklamıştı.



Ancak Obama'nın kızlardan birinin alerjisi olması nedeniyle başkanın "sözünü nasıl tutacağı" merak konusuydu.



ABD'de, Calvin Coolidge'in 1923'te seçilmesinden beri tüm ABD başkanlarının en az bir köpeği olduğu biliniyor ve Beyaz Saray'ın evcil hayvanları yoğun ilgi görüyor.



(AA)





















