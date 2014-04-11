İşte Beşir Atalay'ın Başbakan Erdoğan'a sunduğu seçim raporu

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay başkanlığındaki Strateji Belirleme Kurulu, “yolsuzluk”, “paralel yapı”, “Türkiye’nin AB hedefi” ve “Çözüm süreci” başlıklarıyla hazırlanan “seçmen analizini” rapor olarak Başbakan Tayyip Erdoğan’a sundu.

Başbakan Tayyip Erdoğan, seçimlerden iki ay önce 10 kişiden oluşan Strateji Belirleme Kurulu oluşturdu. Erdoğan dün o kurulla 5 saat toplantı yaptı. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın başkanlığındaki kurul, ‘seçmen analizini’ rapor olarak Erdoğan’a sundu. Raporda, “derhal atılması gereken adımlar” sıralandı. Rapora vatandaşların yolsuzluklar konusundaki hassasiyeti de girdi. Erdoğan, raporun hayata geçirilmesi için talimat verdi.

Bakanlardan sadece Beşir Atalay’ın yer aldığı, genel başkan yardımcılarından Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş, Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Ataş, eski bakanlardan Nihat Ergün, Başbakan Başdanışmanı Yalçın Akdoğan, SETA temsilcileri, kamuoyu araştırma şirketi yöneticileri, AKP’nin ’nin kampanyasını yürüten şirket yöneticilerinden oluşan ‘Seçim Stretejisi Belirleme Kurulu’ yaklaşık üç ay süren çalışmalarının sonucunu rapor olarak Erdoğan’a sundu.

Niye oy vermediniz?

Toplantıda, AKP’nin yeterli oy alamadığı ve varlık gösteremediği yerlere “profesyonel ekipler” gönderme kararı alındı. Çalışmada, “Neden AKP’yi tercih etmediklerinin” analizinin yapılması kararlaştırıldı. Oluşturulacak heyetlerde, bilim adamları, uzmanlar ve akademisyenler olacak. Raporda yer alan önemli başlıklar şöyle:

Yolsuzluk: Yolsuzluk iddialarının üzerine kararlılıkla gidildiğini gösterecek somut adımlar atılmalı. Belediyeler ve kamu kurumlarında yolsuzluklarla mücadele yöntemlerinin hayata geçirildiği ve buna ilişkin önlemlerin alındığına yönelik yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Paralel yapı: Seçimler boyunca paralel yapının devlete ve ülkeye verdiği zararlar ve bunun sonuçlarıyla ilgili dile getirilen konularda, seçmende beklentiler oluşmuştur. Bu konudaki samimiyeti göstermek açısında paralel yapının-devletle olan bağının ortadan kaldırılması ve suç unsuru olan konuların üzerine kararlılıkla gidildiğinin gösterilmesi beklenmektedir. ‘Siyasetin finansmanı, malvarlığı, bağış ve yardımların denetlenebilir ve şeffaf olmasını’ sağlamak için gerekli düzenlemeler bir an önce yapılmalı.

AB hedefi: Türkiye ’nin AB hedefinden vazgeçtiği şeklindeki algının ortadan kaldırılması için adımlar atılmalıdır. AB ülkeleri ile ABD ile geliştirilecek ilişkilerde demokratikleşme hedefinden, seçim öncesi yaşanan atmosferden, paralel yapının ülkeye verdiği zararların sorunun kaynağı olduğundan söz edilmeli ve bu konular Batılı ülkelerde tekrar anlatılmalıdır.

Çözüm süreci: Çözümü süreciyle ilgili atılan adımların vatandaştan destek gördüğü seçim sonuçlarında ortaya çıkmıştır. Demokratikleşme adımlarına paralel olarak bölge halkının hükümete olan desteğinin ve güveninin artmasını sağlayacak adımlar atılmalıdır.