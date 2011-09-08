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Spor

İşte Beşiktaş'ın yeni stadı

İnönü Stadı'nın çehresini değiştirmek isteyen Beşiktaş Kulübü'nün projesini Architizer Mimarlık Şirketi açıkladı.

08 Eylül 2011 03:00

T24 - İnönü Stadı'nın çehresini değiştirmek isteyen Beşiktaş Kulübü'nün projesini Architizer Mimarlık Şirketi açıkladı.




New York merkezli şirketin internet sitesinde Beşiktaş İnönü Stadı'nın yerine yapılacak yeni tesisin proje resimleri yayınlandı.


Projenin mimarı Giuseppe Colosimo yaptığı açıklamada, “Projeyi Beşiktaş Kulübü yetkililerinin isteği doğrultusunda tasarladık. Proje gelişim aşamasında ve tahminen önümüzdeki yıl çalışmalarına başlanacak” ifadelerini kullandı.




Colosimo, politik nedenlerle Anıtlar Kurulu'ndan geri döndürülen Beşiktaş’ın ilerleyen dönemlerde bu projeyi hayata geçirebilmesinin mümkün olduğunu da sözlerine ekledi.


Hazırlanan projede en dikkat çekici detay, Anıtlar Kurulu'nun üzerinde titizlikle durduğu boğaz imar kanunu çerçevesinde kalan eski açık tribünün korunması oldu.

Beşiktaş stadına kulüpten açıklama geldi


Hürriyet'in haberi üzerine, Beşiktaş Kulübü'nden yeni stadyumla ilgili açıklama geldi;




“Stadyumumuzun yeniden inşası doğrultusunda haberde adı geçen firma tarafından önerilen proje, kulübümüze gönderilen onlarca çalışmadan biri olup, konu ile ilgili henüz herhangi bir karar ve onay verilmediği ve önerilerin tümünün değerlendirme safhasında bulunduğu bilgisini kamuoyuna saygılarımızla sunarız”

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