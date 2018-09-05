İşte Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği isimler

Beşiktaş, Avrupa Ligi maçları için UEFA'ya bildirdiği listeyi açıkladı. Kadroda Atiba Hutchinson yer almadı.
Siyah-beyazlı kulüpten UEFA'ya gönderilen listede şu oyuncular yer aldı:
"Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran (B), Ersin Destanoğlu (B), Pepe, Enzo Roco, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Dorukhan Toköz, Caner Erkin Gökhan Gönül, Adriano Correia, Gary Medel, Fatih Aksoy, Necip Uysal, Mertcan Açıkgöz, Tolgay Arslan, Ryan Babel, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Mustafa Pektemek, Jeremain Lens, Vagner Love, Cyle Larin Alvaro Negredo"