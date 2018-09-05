T24 LogoT24 Logo
Spor

İşte Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği isimler

UEFA kadrosunda Atiba Hutchinson yer almadı

05 Eylül 2018 02:48

Beşiktaş, Avrupa Ligi maçları için UEFA'ya bildirdiği listeyi açıkladı. Kadroda Atiba Hutchinson yer almadı.

Siyah-beyazlı kulüpten UEFA'ya gönderilen listede şu oyuncular yer aldı:

"Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran (B), Ersin Destanoğlu (B), Pepe, Enzo Roco, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Dorukhan Toköz, Caner Erkin Gökhan Gönül, Adriano Correia, Gary Medel, Fatih Aksoy, Necip Uysal, Mertcan Açıkgöz, Tolgay Arslan, Ryan Babel, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Mustafa Pektemek, Jeremain Lens, Vagner Love, Cyle Larin Alvaro Negredo"

ETİKETLER

beşiktaşuefakadroAtiba Hutchinson
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24