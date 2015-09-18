Beşiktaş, Avrupa'ya galibiyetle başladı: 0-1

Siyah-beyazlı takım, H Grubu ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'un Skenderbeu takımı ile karşılaştı.

Beşiktaş, maç genelinde rakibinden daha üstün bir performans sergiledi. İlk yarının 28. dakikasında Jose Sosa'nın golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, karşılaşmanın kalan dakikalarında bulduğu fırsatlardan yararlanamadı ve ilk maçında galibiyetle tanıştı.

H Grubu'ndaki diğer maçta Lokomotif Moskova, deplasmanda Sporting Lizbon'u 3-1 mağlup etti ve liderliğe yükseldi.

Stat: Elbasan Arena

Hakemler: Tamas Bognar, Laszlo Viszokai, Gabor Erös (Macaristan)

Skenderbeu: Shehi, Ademir, Radas, Arapi, Abazi, Lilaj, Shkembi, Esquerdinha, Latifi, Berisha, Olayinka

Beşiktaş: Tolga Zengin, Beck, Rhodolfo, Ersan Gülüm, İsmail Köybaşı, Necip Uysal, Hutchinson, Kerim Frei, Sosa, Quaresma, Cenk Tosun

Gol: Dk. 28 Sosa (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Dk. 24 Kerim Frei (Beşiktaş), Dk. 35 Berisha, Dk. 45 Olayinka (Skenderbeu)

Karşılaşmanın önemli dakikaları

4. dakikada Beşiktaş, Quaresma'yla önemli bir fırsatı harcadı. Skenderbeu defansının arkasına sarkan ve sağ taraftan topla ceza alanına giren Cenk Tosun, meşin yuvarlağı müsait pozisyondaki Quaresma'nın önüne bıraktı. Bu futbolcunun topa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

12. dakikada Skenderbeu'nun ceza alanı dışında sağ çaprazdan kazandığı serbest atışta topun başına geçen Shkembi, meşin yuvarlağa yerden sert vurdu. Top, az farkla yakın direk dibinden auta gitti.

23. dakikada sağ kanattaki Beck'in topuk pasında topla buluşan Quaresma, ceza alanı sağ çaprazından meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Shehi, topu kontrol etti.

27. dakikada sol kanatta rakiplerinden sıyrılan Quaresma, ceza alanına girmeden topa kendine has bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanını terketti.

28. dakikada Beşiktaş, Sosa'nın golüyle öne geçti. Yarı alana yakın bir bölgeden Necip'in uzun mesafeli pasında Cenk Tosun, kafayla topu Sosa'nın önüne indirdi. Ceza alanı sağ çaprazından Sosa'nın topa yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

33. dakikada Quaresma'nın pasında Cenk Tosun'un ceza alanı sağ çaprazından topa yerden vuruşunda, kaleci Shehi meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

41. dakikada Necip'in ara pasında ceza alanında topla buluşan Hutchinson, sol çaprazdan meşin yuvarlağa yerden sert vurdu. Top, yandan auta gitti.

42. dakikada sol kanattan İsmail'in ceza alanına ortasında müsait pozisyondaki Cenk Tosun, topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Shehi'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Skenderbeu-Beşiktaş maçından notlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk temsilcisi Skenderbeu'ya konuk oldukları UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında, Medipol Başakşehir karşılaşmasının 11'inde 5 değişiklik yaptı.

Şenol Güneş, siyah-beyazlıların Spor Toto Süper Lig'de son oynadığı ve 2-0 kazandığı Medipol Başakşehir maçının kadrosunda 2'si zorunlu, 5 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, geçen sezondan kart cezası bulunan Olcay Şahan ile sakat olan Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra Dusko Tosic, Gökhan Töre ve Medipol Başakşehir karşısında takımının iki golünü de atan Mario Gomez'e ilk 11'de yer vermedi.

Kaleyi Tolga Zengin'e emanet eden Güneş, defansı Andreas Beck, Luiz Rhodolfo, Ersan Adem Gülüm ve İsmail Köybaşı'dan oluşturdu. Defansın önünde Necip Uysal ve Atiba Hutchinson görev yaparken, orta alanın sağında Kerim Frei, ortada Jose Sosa, sol kanatta ise Ricardo Quaresma görev yaptı. Beşiktaş'ın ileri ucunda ise Cenk Tosun forma şansı buldu.

Gomez ve Gökhan Töre yedek kulübesinde

Beşiktaş'ta Mario Gomez ve Gökhan Töre, maçta yedekler arasında yer aldı.

Siyah-beyazlıların, ligde Medipol Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada yeni takımıyla ilk gollerini kaydeden Alman futbolcu Mario Gomez, Skenderbeu karşısında müsabakanın yedekleri arasında oturdu.

Medipol Başakşehir karşısında Beşiktaş'ın attığı ikinci golün asistini yapan Gökhan Töre de yedekler arasında forma bekledi.

Sosa, Avrupa kupalarında 50. maçına çıktı

Beşiktaş'ın Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, Avrupa kupalarındaki 50. maçına çıktı.

Arnavutluk temsilcisi Skenderbeu karşısında maça ilk 11'de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, Avrupa kupalarında 50. kez mücadele etti.

Jose Sosa, geride kalan 49 maçta rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Skenderbeu'da 3 değişiklik

Skenderbeu, Beşiktaş karşılaşmasına Avrupa kupalarında son oynadığı Dinamo Zagreb maçının 11'inden 3 değişiklikle çıktı.

Kırmızı-beyazlılarda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövaşında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımı ile oynanan ve 4-1 kaybedilen maçın 11'inde yer alan Jashanica, Nimaga ve Vangjeli, siyah-beyazlılar karşısında yedekler arasında yer aldı.

Bu futbolcuların yerine Ademir, Abazi ve Olayinka ilk 11'de görev yaptı.

Skenderbeu formasıyla bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında oynadığı 5 maçta 5 gol atan ve sakatlığı nedeniyle son maçlarda görev yapamayan tecrübeli futbolcu Hamdi Salihi de Beşiktaş karşısında yedekler arasında oturdu.