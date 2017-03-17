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Spor

İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşları, 5 maçla sona erdi

17 Mart 2017 15:52

Beşiktaş, Celta Vigo, Genk'ten sonra Ajax, Anderlecht, Lyon, Manchester United ve Schalke 04, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. 

Kupanın iddialı takımları Roma ile Lyon arasındaki mücadele, 2-1 İtalyan ekibin üstünlüğüyle bitti. Fakat evindeki ilk karşılaşmayı 4-2 kazanan Lyon, çeyrek final biletini aldı.

Roma, Diakhaby'nin 16. dakikadaki golüne, bir dakika sonra Strootman ile cevap verdi. Lyonlu Tousart'ın 60. dakikada kendi kalesine attığı gol, maçın skorunu belirledi.

Finalin bir diğer favorisi Manchester United ise deplasmanda 1-1 tamamladığı maçın rövanşında Rostov'u 1-0 yendi. İngiliz kulübünün golü, 70. dakikada Mata'dan geldi.

Schalke 04'ten geri dönüş

Alman ekipleri Borussia Mönchengladbach ile Schalke 04'ü karşı karşıya getiren müsabaka, büyük heyecana sahne oldu. 1-1 biten ilk maçın rövanşında, Schalke 04'ü ağırlayan Borussia Mönchengladbach, ilk devreyi, Christensen ve Dahoud'un golleriyle 2-0 önde kapattı.

Goretzka'nın 54 ve Bentaleb'in 68. dakikada penaltıdan attığı gollerle skoru 2-2'ye getiren Schalke 04, deplasmanda fazla gol atmasının avantajıyla tur atladı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçlarının sonuçları ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:

Genk (Belçika) - Gent (Belçika): 1-1 (5-2)

Beşiktaş (Türkiye) - Olympiakos (Yunanistan): 4-1 (1-1)

Krasnodar (Rusya) - Celta Vigo (İspanya): 0-2 (1-2)

Ajax (Hollanda) - Kopenhag (Danimarka): 2-0 (1-2)

Manchester United (İngiltere) - Rostov (Rusya): 1-0 (1-1)

Roma (İtalya) - Lyon (Fransa): 2-1 (2-4)

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Schalke 04 (Almanya): 2-2 (1-1)

Anderlecht (Belçika) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0 (1-0)

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