İşte Beşiktaş'ın Mitrovic için istediği bonservis bedeli! KAP'a açıklama var

Beşiktaş, Club Brugge'a kiraladığı Mitrovic için satın alma opsiyonunu 5 milyon Euro olarak belirlerken; 6 ay için ise 400 bin Euro peşin, 100 bin Euro ise bonus olmak üzere 500 bin Euro karşılığında anlaştı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:



“Profesyonel futbolcu Matej Mitrovic'in geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. 2017-2018 Sezonu için Club Brugge kulübü tarafından şirketimize 400.000 Avro geçici transfer bedeli ödenecektir. Şarta bağlı ek geçici transfer bedeli 100.000 Avro olarak belirlenmiştir. Futbolcunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 4.500.000 Avro garanti, 500.000 Avro şarta bağlı olmak üzere olup 01.06.2018 tarihine kadar Club Brugge kulübüne ait olacaktır.”