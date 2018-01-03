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Spor

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu

Beşiktaş'ın Antalya'da yapacağı kampın kadrosu belli oldu

03 Ocak 2018 19:44

Ligin 2’nci devre hazırlıklarına bu akşam başlayacak olan Beşiktaş, birçok Süper Lig takımı gibi kamp yapmak için Antalya’yı tercih etti.

Çalışmalarını 12 gün boyunca Belek bölgesinde sürdürecek olan siyah-beyazlılar, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya’ya geldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor karşısında oynayan oyuncular 2 gün daha izinli olduğu için takım uçağında Şenol Güneş ile beraber Talisca, Fabricio, Medel, Necip, Atınç, Utku ve genç futbolcular yer aldı. Yeni transfer Vida’nın akşam saatlerinde takıma katılacağı ve idmana çıkacağı bildirildi.

Cenk ve Boyko kampa götürülmedi

Everton’a transfer olacağı yönünde haberler olan Cenk Tosun ve ayrılmak için kendine takım arayan kaleci Boyko da kamp kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş, Belek’teki ilk antrenmanını bu akşam saat 18:00’de gerçekleştirecek.

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