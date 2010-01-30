İşte Beşiktaş'ın borcu...

T24 - Beşiktaş Kulübü’nün Yıllık Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’nda, Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan Ertunç Soğancıoğlu, kulübün mali durumuyla ilgili bilgi verdi.



Soğancıoğlu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı açıklamada, kulübün net borç tutarının 149 milyon 570 bin 528 lira olduğunu, ayrıca kulüp başkanı Yıldırım Demirören’e de 62.9 milyon lira borç bulunduğunu açıkladı.



Böylece siyah-beyazlı kulübün toplam borcu da, başkana olan borçla birlikte 212 milyon 470 bin 528 liraya ulaştı.



Soğancıoğlu, hem Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş., hem de derneğin mali durumuyla ilgili ayrıntılı bilgiler verdi.



Aksu yanlıları sağda, Demirören yanlıları solda





Siyah-beyazlı kulübün Yıllık Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’nda, başkan adaylarından Murat Aksu’yu destekleyenlerin salonun sağında, Yıldırım Demirören’i destekleyenlerin ise salonun solunda oturduğu gözlendi.



Murat Aksu ve yönetim kurulu adayı üyeler salonun sağ kısmında en öndeki koltuklarda otururken, Demirören’in yeni yönetim kurulu aday listesinde yer alan üyeler ise sağ taraftaki ön koltuklarda yerlerini aldı.



Demirören, salona girişinde, Murat Aksu’nun yönetiminde yer alan isimlerle tek tek tokalaştı ve seçimde başarılar diledi.



Baba desteği



Başkan Yıldırım Demirören’in babası Erdoğan Demirören de kongre salonuna gelerek oğluna destek verdi.



Bu arada, yarın yapılacak seçim öncesi iki başkan adayının destekleyenleri toplantı salonunun dışında seçim kulisleri yaptı.



Ayrıca, kurullara aday olanlar da zaman zaman broşürler dağıtarak tanıtımlarını yaptı.



Öte yandan, saat 11.00 itibariyle mali kongreye 1099 kişinin katıldığı açıklandı. Bu sayının önümüzdeki saatlerde artması bekleniyor.