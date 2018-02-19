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Spor

İşte Beşiktaş'ın Bayern Münih kadrosu

Siyah-beyazlılar, bu kadroyla yarın tarih yazmaya çalışacak

19 Şubat 2018 17:38

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'e ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu.


İşte siyah beyazlıların Bayern Münih kadrosu: Tolga, Fabricio, Ersin, Vida, Necip, Pepe, Tosic, Gökhan, Adriano, Caner, Medel, Tolgay, Atiba, Lens, Quaresma, Babel, Talisca, Oğuzhan, Mustafa, Negredo, Love, Larin.

Sartı kart sınırında bulunan Anderson Talisca, Tolgay Arslan ve Caner Erkin sarı kart gördüğü takdirde İstanbul'da oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

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