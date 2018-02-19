İşte Beşiktaş'ın Bayern Münih kadrosu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'e ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu.



İşte siyah beyazlıların Bayern Münih kadrosu: Tolga, Fabricio, Ersin, Vida, Necip, Pepe, Tosic, Gökhan, Adriano, Caner, Medel, Tolgay, Atiba, Lens, Quaresma, Babel, Talisca, Oğuzhan, Mustafa, Negredo, Love, Larin.

Sartı kart sınırında bulunan Anderson Talisca, Tolgay Arslan ve Caner Erkin sarı kart gördüğü takdirde İstanbul'da oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.