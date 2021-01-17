İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri

Süper Lig'in 19. haftası, derbi mücadelesine sahne olacak. Lider Beşiktaş, yakın takipçisi Galatasaray ile karşılaşacak.

Beşiktaş : Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef; Ghezzal, Oğuzhan, Atiba, Larin, Aboubakar

Galatasaray : Okan Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Etebo, Taylan, Belhanda, Arda, Oğulcan, Diagne

Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ligde averajla lider durumda bulunan Beşiktaş ile üçüncü sıradaki Galatasaray, bugün karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki mücadele saat 19.00'da başlayacak. beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Bahattin Duran ve Tarık Ongun ise yardımcı hakem olarak derbide görev yapacak.