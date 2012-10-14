BDP'nin 2. Olağanüstü Kongresi'nde 120 kişilik Parti Meclisi (PM) üyeleri seçimi yapıldı.
İşte BDP'nin yeni yönetimi:
Asil parti meclisi
1 Gültan Kışanak
2 Abdullah Kaya
3 Abdurrahim Atilla
4 Adil Kurt
5 Adnan Etli
6 Ali Damar
7 Ali Ürküt
8 Altan Tan
9 Arife Çınar
10 Ayhan Karabulut
11 Ayla Akat
12 Ayla Yıldırım
13 Cemil Elden
14 Cihan Sincar
15 Demir Çelik
16 Diren Yağan
17 Diyadin Fırat
18 Emir Ali Çelebi
19 Faruk Sağlam
20 Ferhat Encü
21 Ferhat Tarhan
22 Filiz Koçali
23 Gülçin İsbert
24 Güngör Alp
25 Hamit Geylani
26 Hasip Kaplan
27 Haydar Kılıçoğlu
28 Hayri Ateş
29 Hüseyin Dağ
30 Hüseyin Gevher
31 Hüseyin Gözen
32 Hüseyin Koçuk
33 Hüseyin Tanas
34 Hüseyin Altun
35 Hüseyin Güngör
36 İhsan Coşkun
37 İnan Kızılkaya
38 Kemal Peköz
39 Kenan Şen
40 Kibriye Evren
41 Kutbettin Saltan
42 M. Nezir Karabaş
43 M.Sıddık Akış
44 Mehmet Aslan
45 Mehmet Öcalan
46 Mehmet Ayhan
47 Mehmet Sait Üçlü
48 Mehmet Zekikoç
49 Meliha Varışlı
50 Memet Doymaz
51 Meral Danışbeştaş
52 Mihdi Perinçek
53 Mukkades Kubilay
54 Naile Bali
55 Nazmi Gür
56 Necla Yıldırım
57 Nezir Gülcan
58 Nimet Sezgin
59 Nuri Duman
60 Nursel Aydoğan
61 Osman Ergin
62 Özgür Sevgigöral
63 Pelin Yılmaz
64 Pınar Akdemir
65 Rabia Tekeş
66 Rahşan Engin
67 Ramazan Yıldız
68 Saadet Becerikli
69 Sabahat Tuncel
70 Selahattin Esmer
71 Sırrı Sever
72 Sinem Coşkun
73 Şaban Roşan Işıktaş
74 Şehbal Şenyurt Arınlı
75 Ulaş Koparan
76 Veli Büyükşahin
77 Veli Haydar Güleç
78 Yıldız Çelik
79 Yüksel Mutlu
80 Zarife Atik
Yedek Parti Meclisi
1 Gülay Çelik
2 Abit Durak
3 Sami Baran
4 Ömer Aşkara
5 Mahmut Hakkı Eşiyok
6 Akide İdin
7 Fesih Özel
8 Abdulhaluk Katar
9 Hamdullah Müftüoğlu
10 Hüseyin Armağan
11 Niyazi Çevrim
12 Suat Karagöz
13 Salih Baykal
14 Eyüphan Öcal
15 Murat Öztürk
16 Ali Aydın
17 Abdulhekim Gülmez
18 Şahmaran Sadık Güler
19 Hasan Vural
20 Hasan Güzel
21 Hilmi Karaoğlan
22 Hüseyin Daş
23 Mazlum Dinç
24 M.Sait Kaya
25 Kutbettin Demir
26 M. Zeki Altın
27 Mazhar Zümrüt
28 Remzi Azizoğlu
29 İbrahim Yakut
30 Mazlum Kayaalp
31 Medeni Yavuz
32 Şirin Altay
33 Metin Bingöl
34 Nihat Akdoğan
35 Ender Yağmur
36 Rahim Timar
37 Rauf Kocaman
38 Resul Baykara
39 Ali Ekber Uğuz
40 Ali Rıza Temur
41 Alper Budak
42 Selahattin Işık
43 Bekir Benek
44 Serhat Bingöl
45 Serkan Polat
46 Şakir Temtek
47 Turabi Şen
48 Yakup Aslan
49 Kerem Tosun
50 Abbas Yoldaş
51 Mahmut Akbaş
52 Buyur Zazan Döner
Asil Merkezi Disiplin Kurulu
1 Zeki Çelik
2 Hüseyin Çalışçı
3 Hülya Ayhan Yaman
4 Emrullah Engin Akyürekli
5 Zeynep Bingöl
6 Songül Erol Abdil
7 Hasan Şahin
Yedek Merkezi Disiplin Kurulu
1 Hikmet Özcan
2 Hasan Doğan
3 Elif İke
4 Firdevs Erdoğan
BDP Siyasi danışma kurulu
1 Sosyolog-Yazar İsmail Beşikçi
2 Yazar- Doç. Dr. Fikret Başkaya
3 Hukukçu-Av. Yusuf Alataş
4 Araştırmacı-Yazar Faik Bulut
5 Eski DTP M.Vekili-Siyasetçi Akın Birdal
6 Prof. Dr. E. Büşra Ersanlı
7 Doç. Dr. Nazan Üstündağ
8 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu
9 Yazar-Dr. Kemal Parlak
10 Yazar-Dr. Naci Kutlay
11 Siyasetçi-Yazar Ömer Ağın
12 Eski TİP M.Vekili-Av. Tarık Ziya Ekinci
13 Siyasetçi-Av. Feridun Yazar
14 Yazar Erdoğan Aydın
15 Yazar Ayşegül Akış Devecioğlu