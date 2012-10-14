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İşte BDP'nin yeni yönetimi

KCK operasyonları nedeniyle tutuklananların yerine PM'de birçok yeni isim yer aldı.

14 Ekim 2012 20:51

 

BDP'nin 2. Olağanüstü Kongresi'nde 120 kişilik Parti Meclisi (PM) üyeleri seçimi yapıldı. 
 
İşte BDP'nin yeni yönetimi:
 
Asil parti meclisi
 
1 Gültan Kışanak 
2 Abdullah Kaya 
3 Abdurrahim Atilla 
4 Adil Kurt 
5 Adnan Etli 
6 Ali Damar 
7 Ali Ürküt 
8 Altan Tan 
9 Arife Çınar 
10 Ayhan Karabulut 
11 Ayla Akat 
12 Ayla Yıldırım 
13 Cemil Elden 
14 Cihan Sincar 
15 Demir Çelik 
16 Diren Yağan 
17 Diyadin Fırat 
18 Emir Ali Çelebi 
19 Faruk Sağlam 
20 Ferhat Encü 
21 Ferhat Tarhan 
22 Filiz Koçali 
23 Gülçin İsbert 
24 Güngör Alp 
25 Hamit Geylani 
26 Hasip Kaplan 
27 Haydar Kılıçoğlu 
28 Hayri Ateş 
29 Hüseyin Dağ 
30 Hüseyin Gevher 
31 Hüseyin Gözen 
32 Hüseyin Koçuk 
33 Hüseyin Tanas 
34 Hüseyin Altun 
35 Hüseyin Güngör 
36 İhsan Coşkun 
37 İnan Kızılkaya 
38 Kemal Peköz 
39 Kenan Şen 
40 Kibriye Evren 
41 Kutbettin Saltan 
42 M. Nezir Karabaş 
43 M.Sıddık Akış 
44 Mehmet Aslan 
45 Mehmet Öcalan 
46 Mehmet Ayhan 
47 Mehmet Sait Üçlü 
48 Mehmet Zekikoç 
49 Meliha Varışlı 
50 Memet Doymaz 
51 Meral Danışbeştaş 
52 Mihdi Perinçek 
53 Mukkades Kubilay 
54 Naile Bali 
55 Nazmi Gür 
56 Necla Yıldırım 
57 Nezir Gülcan 
58 Nimet Sezgin 
59 Nuri Duman 
60 Nursel Aydoğan 
61 Osman Ergin 
62 Özgür Sevgigöral 
63 Pelin Yılmaz 
64 Pınar Akdemir 
65 Rabia Tekeş 
66 Rahşan Engin 
67 Ramazan Yıldız 
68 Saadet Becerikli 
69 Sabahat Tuncel 
70 Selahattin Esmer 
71 Sırrı Sever 
72 Sinem Coşkun 
73 Şaban Roşan Işıktaş 
74 Şehbal Şenyurt Arınlı 
75 Ulaş Koparan 
76 Veli Büyükşahin 
77 Veli Haydar Güleç 
78 Yıldız Çelik 
79 Yüksel Mutlu 
80 Zarife Atik 
 
Yedek Parti Meclisi 
 
1 Gülay Çelik 
2 Abit Durak 
3 Sami Baran 
4 Ömer Aşkara 
5 Mahmut Hakkı Eşiyok 
6 Akide İdin 
7 Fesih Özel 
8 Abdulhaluk Katar 
9 Hamdullah Müftüoğlu 
10 Hüseyin Armağan 
11 Niyazi Çevrim 
12 Suat Karagöz 
13 Salih Baykal 
14 Eyüphan Öcal 
15 Murat Öztürk 
16 Ali Aydın 
17 Abdulhekim Gülmez 
18 Şahmaran Sadık Güler 
19 Hasan Vural 
20 Hasan Güzel 
21 Hilmi Karaoğlan 
22 Hüseyin Daş 
23 Mazlum Dinç 
24 M.Sait Kaya 
25 Kutbettin Demir 
26 M. Zeki Altın 
27 Mazhar Zümrüt 
28 Remzi Azizoğlu 
29 İbrahim Yakut 
30 Mazlum Kayaalp 
31 Medeni Yavuz 
32 Şirin Altay 
33 Metin Bingöl 
34 Nihat Akdoğan 
35 Ender Yağmur 
36 Rahim Timar 
37 Rauf Kocaman 
38 Resul Baykara 
39 Ali Ekber Uğuz 
40 Ali Rıza Temur 
41 Alper Budak 
42 Selahattin Işık 
43 Bekir Benek 
44 Serhat Bingöl 
45 Serkan Polat 
46 Şakir Temtek 
47 Turabi Şen 
48 Yakup Aslan 
49 Kerem Tosun 
50 Abbas Yoldaş 
51 Mahmut Akbaş 
52 Buyur Zazan Döner 
 
Asil Merkezi Disiplin Kurulu
 
1 Zeki Çelik 
2 Hüseyin Çalışçı 
3 Hülya Ayhan Yaman 
4 Emrullah Engin Akyürekli 
5 Zeynep Bingöl 
6 Songül Erol Abdil 
7 Hasan Şahin
 
Yedek Merkezi Disiplin Kurulu
 
1 Hikmet Özcan 
2 Hasan Doğan 
3 Elif İke 
4 Firdevs Erdoğan
 
BDP Siyasi danışma kurulu
 
1 Sosyolog-Yazar İsmail Beşikçi 
2 Yazar- Doç. Dr. Fikret Başkaya 
3 Hukukçu-Av. Yusuf Alataş 
4 Araştırmacı-Yazar Faik Bulut 
5 Eski DTP M.Vekili-Siyasetçi Akın Birdal 
6 Prof. Dr. E. Büşra Ersanlı 
7 Doç. Dr. Nazan Üstündağ 
8 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu 
9 Yazar-Dr. Kemal Parlak 
10 Yazar-Dr. Naci Kutlay 
11 Siyasetçi-Yazar Ömer Ağın 
12 Eski TİP M.Vekili-Av. Tarık Ziya Ekinci 
13 Siyasetçi-Av. Feridun Yazar 
14 Yazar Erdoğan Aydın 
15 Yazar Ayşegül Akış Devecioğlu

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