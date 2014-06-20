İşte Başbakan Erdoğan'ı dinleyen o böcek

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki konutu ve çalışma ofisinde bulunan dinleme cihazına ilişkin soruşturma kapsamında Başbakan'ın koruma müdürlüğünü yapan isimler de dahil 11 kişi gözaltına alınırken, soruşturmayı yürüten Savcı Durak Çetin'in dosyasında yer alan en önemli delil de ortaya çıktı.



Habertürk'ten Hasan Bozkurt'un haberine göre soruşturma dosyasındaki orijinal fotoğrafına ulaşılan böcek bugüne kadar basında yer alan cihazlardan çok farklı. MİT'in bulduğu ve savcılığın talebi üzerine Adli Emanet'e gönderdiği böcek, çok girişli prizlerden çıkarıldı. Cihazda mikrofon, sesin dışarı yansıtılmasını sağlayan verici ve enerji kaynağı için adaptör bulunuyor. Adaptör bölümünde cihazın menşei ve kimliğini açıklayan bir çip yer alıyor. Uzaktan kumanda ile yönetilebilenböceklerle yapılan dinlemenin nereye düştüğü ve kaydedildiği ise belirlenemedi. Böceğin üstünde yer alan silikonun "yaşlanma süresi"nden cihazların 1 ay boyunca dinleme amaçlı olarak aktif tutulduğu tespit edildi.

'Fırsat operasyonu'

Başbakanlık Teftiş Kurulu raporuna göre; Erdoğan'ın evindeki çalışma odasında ve Başbakanlık Resmi Konutu'ndaki odada yapılan taramalarda tespit edilen böceklerin ikisi de aynı özelliklere sahip. Raporda, cihazların son operasyonda gözaltına alınan korumalardan bazıları tarafından konulduğu şüphesine yer vermişti. Raporda "Keçiören ikametgâhta 25 Kasım 2011 tarihinde ve 7-8 Aralık 2011 tarihleri arasında; Resmi Konut'ta ise 24 Kasım, 14 Aralık ve 20 Aralık 2011 tarihlerinde arama/tarama faaliyeti ve jammer testi esnasında bir ‘fırsat operasyonu' şeklinde dinleme cihazlarını yerleştirdikleri, bilerek ve isteyerek bu faaliyet içerisinde yer aldıkları düşünülmektedir" denilmişti.

'Dinlenemez'

Mete Yarar-Güvenlik Politikaları Uzmanı: Başbakanlık gibi yüksek korunaklı yerler bu kadar basit bir aparatla dinlenemez. Başbakanlık gibi yerler sabah akşam mühürlenir ve tarama yapılır. Bu taramalarda frekans yayan bu tarz cihazların bulunması gerekirdi. Bu cihazda bir mantık hatası var. Prize monte edildiyse verici konulması gerekmez. Ancak bunda verici de var. Başbakanlık gibi yüksek korunaklı yerlerde jammerlar, sinyal kesiciler devreye girdiğinde bu cihaz dinleme yapamaz. Bu cihazın sinyal çıkışı varsa sinyal girişinin de bulunması ve dinlemenin nerede yapıldığının tespiti gerekirdi.

'Böyle değildi'

Mahir Kaynak-Eski MİT personeli: Biz görevdeyken dinlemede geri bir teknoloji kullanılıyordu. Dinleme yaptığımız yerden radyo frekansıyla dinlemeyi dışarıdaki bir otomobile gönderirdik. Evde otururken kapıdaki araba alıcı durumunda olurdu. O zaman küçük böcek yoktu. El kadar alet vardı.

Kimlik kartı

- Frekans üzerinden dinleme yapıyor.

- Aldığı sesleri 1 km uzağa aktarabiliyor.

- Jammer gibi sinyal kesiciler devreye girdiğinde dinleme duruyor.

- Yüksek frekans yaydığı için tarama cihazlarıyla tespiti kolay.

İşte o böceğin fotoğrafı: