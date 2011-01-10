İşte Barcelona'nın gizli hazinesi

T24 - Dünyanın en iyi futbolunu oynayan takımının arkasında La Masia isimli futbol okulu var. Total futbolun 24 saat işlendiği altyapıda 200 genç şöhret, başarılı olmak için çalışma ahlakı, cinsellik ve uyuşturucular gibi dersler de alıyor.



La Masia Camp Nou'nun hemen yanında...



2010 FIFA Altın Top Ödülü'nün adaylarının 3'ünü de altyapısından yetiştiren Barcelona'nın bu başarısının arkasında, kulübün genç yıldızları yetiştirmek için kurduğu futbol okulu La Masia yatıyor.

Dünyada futbolu seven herkesin heyecanla izlediği Barcelona'nın Nou Camp Stadı'nın yanında yer alan La Masia, 1702'de bir çiftlik evi olarak kurulduktan sonra 1966'da tüm dünyadan gelen futbolcuların eğitim aldığı bir akademi haline getirildi.

Barcelona altyapısından yetişen takımın teknik direktörü Pep Guardiola, takımının 3 oyuncusu Lionel Messi, Xavi ve Andres İniesta'nın bu ödüle aday olmasından gurur duyduğunu belirterek, bir nesilden bu kadar çok iyi oyuncuyu çıkarmanın çok zor olduğunu söylemişti.

Guardiola, ''Xavi, Leo ve Andres genç takıma geldiklerinde Altın Top'u alacak seviyede değillerdi. Bir süreç içerisinde buralara geldiler. Bunda kulübün sabrının da payı büyük'' demişti.

2009'da Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester United'ı 2-0 yenerek zafere ulaşan Barcelona'nın ilk 11'inde altyapıdan yetişen 7 oyuncu bulunuyordu. İspanya'nın 2010 Dünya Kupası'nı kazanan 23 kişilik kadrosunda da Barça altyapısından yetişen 9 oyuncu vardı.



La Masia'dan yetişen yıldızlardan bazıları...

Güney Amerika'da Santos (Brezilya) ve River Plate (Arjantin) gibi kulüpler ile Avrupa'daki Milan, Real Madrid ve Liverpool kulüpleri altyapıdan yetenekli oyuncular yetiştiriyor ancak Barcelona'nın neredeyse tüm kadrosunu altyapıdan yetişen oyuncularla kurması ve oyun felsefesini uygulayan benzersiz yetenekte bir nesil yetiştirmesi olağanüstü bir olay olarak görülüyor.

Sloganı ''Mes Que Un Club'' (Bir kulüpten daha fazlası) olan Barcelona'da her Messi, Iniesta ve Xavi'nin arkasında teknik adamlardan öğretmenlere onlarca kişi çalışıyor.



Amor: Püf noktası en genç yaşta keşfedilmesi



Barcelona'nın La Masia'da yetişen eski futbolcularından Guillermo Amor, geçen yıl kulübün spor ve genç takım direktörlüğüne getirildi.

Amor'a göre gençlere kendilerini geliştirmeleri için fırsat tanınması ve zaman verilmesi gerekiyor. Amor, ''Her şartın eşit olduğunu varsayarsak yerli bir futbolcunun bence dışarıdan gelen bir futbolcuya göre daha fazla şansı var. Xavi'ler ve Iniesta'lar bulundukları yere 10 yılda geliyorlar. Eskiden A takıma altyapıdan gelen çok oyuncu vardı. Şimdi A takımda forma giyen çok oyuncu var. Bunun devam etmesi için çalışıyoruz. Barcelona kendi yetiştirdiği oyunculara bel bağlayan bir takım'' diye konuştu.

Kulüpte, 7-18 yaşları arasında, 13 farklı gruba ayrılmış 200'den fazla genç oyuncu var. Oyuncular sürekli olarak, Barcelona'yı 1988-1996 yıllarında çalıştıran efsanevi Hollandalı teknik adam Johan Cruyff'un 30 yıl önce futbolcuyken ortaya koyduğu, yıllar içinde gelişen, topa sahip olma ve hızla paslaşma üzerine kurulu olan sistemi çalışıyor.

Amor'a göre La Masia'ya futbolcu seçiminde en önemli konu, oyuncunun mümkün olan en genç yaşta ''keşfedilmesi''. Bir genç oyuncuyla anlaşma imzalanmadan önce bazen izleme ekibinden 5 kişi oyuncuyu takip ediyor.

Oyuncunun yetenekli olmasından çok en iyi takımı oluşturmanın önemli olduğunu anlatan Amor, ''Biz en iyi oyuncuları arıyoruz, nerede olurlarsa olsun. Messi, yetenekli olduğunu bildiğimiz için 13 yaşında Arjantin'den buraya geliyorsa ona fırsat tanımamız gerekiyor'' dedi.

Amor'a göre, yine de Barça altyapısında eğitim alan oyuncuların sadece yüzde 10-15'i üst düzey futbol takımlarında forma şansı bulacak. Oyuncuların yüzde 30-40'ı başka takımlarda profesyonel olacak ve geri kalanı futbolda başarı sağlayamayacak. La Masia'dan 1979'dan beri aralarında Guardiola'nın da bulunduğu 500 oyuncu yetişmiş.



La Masia'da hayat



La Masia'nın 2001'den beri müdürlüğünü yapan Carles Folguera, genç oyuncularla teknik adamlar ve öğretmenlerle aileler arasındaki ilişkiden sorumlu.

Genç oyuncuların hem futboldaki gelişimini hem de öğrenimini aynı anda yapması gerektiğini söyleyen Folguera'ya göre, yılda yaklaşık 10 aylarını La Masia'da geçiren oyuncular sabah sınıfta ders gördükten sonra öğlen idmana çıkıyor ve sonra tekrar okula dönüyor. Barcelona'nın eğitim müfredatında cinsel eğitim, uyuşturucular, şöhret ve başarılı olmak için çalışma ahlakı da yer alıyor.

Folguera, ''Onlarla tartışılmaz değerler hakkında konuşuyoruz. Saygı, takım çalışması, alçak gönüllülük, fedakarlık, kendini tamamen yaptığı işe vermek ve bağlılığı öğreterek onların daha iyi oyuncu ve insanlar olmasını istiyoruz. Mutlu olmalarını istiyoruz ancak aynı zamanda ne zaman çaba sarfetmeleri gerektiğini ve hem teknik direktöre hem aşçıya aynı ölçüde saygılı olmaları gerektiğini öğrenip örnek oluşturmalılar'' dedi.

Oyuncular La Masia'da beklentileri aştıklarında sezon ortasında mezun olabiliyorlar, aynı şekilde taahhütleri yerine getirmediklerinde de evlerine gönderiliyorlar. Sezon sonunda teknik adamlar gelecek sezon hangi oyuncuların kalacağını hangilerinin gideceğini belirliyor.

Bunun kendisi için zor bir an olduğunu belirten Folguera, ''İki şeyden gurur duyuyorum. A takıma yükselen oyuncular bizim için gurur kaynağı, çoğunlukta olan yükselemeyenlerin ise en azından La Masia'da hayatlarını kazanmaları için gerekeni öğrendiklerini biliyorum'' dedi.

La Masia 2012'de kapılarını kapatacak ve bu futbol akademisi daha yeni ve modern bir binaya taşınacak. Barcelona'da böyle değişiklikler olsa da ana fikrin değişmediğini belirten Folguera sözlerini şöyle noktaladı: ''Düşüncemiz belli. Özel bir futbol sistemini uygulamak için, oyuncu satın almak yerine genç oyuncularla sözleşme imzalamak. Bir çocuğu, kendi kimliğinizi yansıtan bir futbolcu haline getirmeniz paha biçilemez bir şey.''



Altın top sahibini buluyor



Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve France Football dergisi tarafından verilen 2010 Altın Top Ödülü'nün sahibi yarın belirleniyor.



İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak törende, ödülü İspanya'nın Barcelona takımının bir oyuncusunun kazanacağı kesinleşmişti. FIFA'nın geçen ayki oylamasında ödülün 3 adayı Barcelonalı İspanyol Andres İniesta ve Xavi ile Arjantinli Lionel Messi olarak belirlenmişti.



Ödülün adaylarından İniesta, Xavi gibi Dünya Kupası'nın kazanan İspanya takımının vazgeçilmez oyuncularından biri olmuş ve finalde Hollanda karşısında uzatmanın son dakikalarında kupayı getiren golü atmıştı.



Barcelona'da üstün performansıyla dikkati çeken 2009 Altın Top Ödülü'nün sahibi Messi ise Dünya Kupası'nda Arjantin ile çok başarılı olamadı. Arjantin, çeyrek finalde Almanya'ya 4-0 yenilerek elenmişti.



FIFA Altın Top ödülü, gazetecilerin ve FIFA'ya üye 208 ülkenin milli takımlarının teknik direktör ve kaptanlarının oylarıyla sahibini bulacak.



