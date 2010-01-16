İşte Barcelona formalı THY uçağı

T24 - THY ile İspanya’nın dünyaca ünlü Barcelona kulübü arasında 18 Ocak Pazartesi günü imzalanacak sponsorluk anlaşması için Boeing 737-800 tipi “Manavgat" adlı uçak Barcelona takımının renklerini boyandı.





Türk Hava Yolları (THY) ile İspanya’nın dünyaca ünlü kulübü Barcelona arasında imzalanacak sponsorluk anlaşması için yapılacak törene katılacak olan Türk yönetici ve gazeteciler Boeing 737-800 tipi Manavgat uçağıyla İstanbul’dan Madrid’e gitti. Tören için özel olarak Barcelona'nın renklerine boyanan Manavgat uçağının üzerine de takımın arması konuldu.



İmza töreni 18 Ocak Pazartesi günü Barcelona Stadı Nou Camp’ta gerçekleşecek. İmza törenine her iki kuruluşun yöneticileri katılacak. Manavgat uçağı ile teröne gidenler arasında Türk gazetecilerin yanı sıra davetli olan Uzakdoğu’dan da çok sayıda gazeteci bulunuyor.



Teknik Direktör Josep Guardiola’nın izin vermesi halinde Barcelonalı ünlü yıldızların da törende hazır bulunacağı açıklandı. İspanyol ekibinin, ikisi Katalan (La Caixa Bankası ve Estrella Damm-Bira markası), ikisi de ülke dışından (Nike ve Audi) olmak üzere 4 resmi ana sponsoru bulunuyor.



İmza töreninin ardından THY, Barcelona’ya, sponsorluk için yıllığı 3 milyon Euro’dan 3 yıl için 9 milyon Euro ödeyecek. Ancak THY, her charter (tarifesiz) uçuşun ücretini kulüpten alacak. Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere diğer resmi ve özel turnuvalara da THY ile gidecek Barcelona’nın, 3 yıl için 4 milyon Euro ödemesi bekleniyor. Böylece, 9 milyon Euro’luk sponsorluk parası, seyahat parasının tahsil edilmesi ile 5 milyon Euro’ya düşmüş olacak.



İspanya’da krize neden olan THY, Barcelona futbol takımını taşımak için yaptığı sponsorluk anlaşmasıyla hem prestij hem de para kazanacağı ve yapılacak anlaşmaya göre, Barcelona kafilesini, 3 yıl boyunca talep ettiği tüm turnuva maçlarında taşıyacağı bildirildi.



THY, daha önce de ünlü İngiliz kulübü Manchester United ile sponsorluk konusunda görüşmelerde bulunmuş fakat anlaşma imzalanmamıştı. Ancak ünlü İngiliz kulübünün, sponsorluk için bir kez daha THY’nin kapısını çaldığı belirtiliyor. Bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor’a sponsor olan THY, yurtdışında Güney Kore ve Japonya’da birer futbol takımı ile sponsorluk anlaşması imzalamıştı.