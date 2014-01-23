Balyoz davasının yeni mahkeme başkanı 'sıfırcı hâkim' oldu

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Korkusuz, son hâkim ve savcılar kararnamesiyle Balyoz davasına bakan 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken ile yer değiştirdi. Korkusuz, Balyoz davasına bakan 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başkan olarak atandı.

Ali Dağlar'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, sulh ve tapu mahkemelerinde binlerce dosya devralıp sıfırlayarak kariyerinde hızla yükselen, başında bulunduğu Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ‘en hızlı mahkeme’ unvanı kazandıran ve 29 yıldır evine iş götüren bir hâkim olarak bilinen ‘Sıfırcı hâkim’ Ahmet Korkusuz, Balyoz davasına bakan 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başkan olarak atandı.

Yargılamada sergilediği yüksek performansla tanınan Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Korkusuz, son hâkim ve savcılar kararnamesiyle Balyoz davasına bakan 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken ile yer değiştirdi. Asliye Ceza hâkimiyken muadili mahkemelere fark atıp bir sonraki yıla sıfır dosya devretmesiyle öne çıkan ve bu performansı nedeniyle ismi ‘Sıfırcı hâkim’e çıkan Korkusuz, 88 sanığın mahkumiyet kararının yeniden ele alınacağı Balyoz davasına bakacak. 21 ay devam eden 361 sanıklı Balyoz davasında mahkemenin 36 beraat, 237 mahkumiyet kararı Yargıtay’ca onanmış, 88 sanığın mahkumiyet kararı ise bozulmuştu. Korkusuz son olarak 11 çocuğunun annesi olan eşini ‘kıskançlık’ gerekçesiyle öldüren koca hakkında, iddianamenin düzenlenmesinden yaklaşık 15 gün sonra tek celsede ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası vermesiyle gündeme gelmişti.

İşte, ilkesini “Tek öğretmen yetmez ama tek hâkim çok şey yapar” sözleriyle açıklayan hakimin sıra dışı portresi:

Evine iş götüren hâkim

Ahmet Korkusuz 1985’te Gaziantep’te ağır ceza üyesi olarak hakimliğe başlamış. Van Gürpınar’da sulh mahkemelerinde, Kahramanmaraş Türkoğlu’nda yine sulh mahkemeleri ve tapu mahkemesinde binlerce dosya devralıp sıfırlayarak yeni görev yerine atanmış hep. Şırnak sulh hukukta 300-400 dosyayı sıfırlarken, Yozgat Sorgun’da asliye ceza hâkimi olarak 1000 dosyadan 90 devir yapmış. 29 yıldır evine iş götüren bir hâkim o. Hukukta problemi çözmek için hâkimin çok şey yapabileceğine inanıyor. Evraklarını bizzat takip ediyor, dava uzamasın diye tanıkları telefonla bizzat arayıp mahkemeye davet ediyor. İstanbul Adliyesi’nde 13. Asliye Ceza hâkimi iken Hürriyet’e ilk röportajını veren Korkusuz şöyle demişti: “Azıcık hâkimin de gayreti gerekiyor. Şimdi kırtasiye problemi yok, katip problemi de. Bir ülkede milli eğitimdeki problemi çözmek için tek başına öğretmen yeterli değil, akıllı veli, iyi sınıf, akıllı öğrenci olacak, araç-gereç olacak ama hukukta problemi çözmek için tek başına bir hâkim çok şey yapabilir.”

143 dosyayla birinci

Yeni yılda adliyeler dosya devriyle meşgulken, Bakırköy Adliyesi’ndeki devir listeleri de belli oldu. Buna göre hâkim Ahmet Korkusuz’un başkanı olduğu Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi 2013’ten 2014’e devrettiği 143 dosyayla en hızlı mahkeme olarak öne çıktı ve 16 ağır ceza mahkemesi arasında yine birinci sırada yer aldı.