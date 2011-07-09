İşte Aziz Yıldırım'ın savunması

T24- Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, asbaşkan Şekip Mosturoğlu’nun Eskişehir-Trabzon maçında kulüpten teşvik için para gittiği yönündeki söylemlerine “İfade verirken şaşırmıştır” dedi. Suçlamaları reddeden Yıldırım maçları tek tek anlattı.



Hilal Öztürk'ün HaberTürk'te yayımlanan (9 Temmuz 2011) haberi şöyle:









Türkiye’yi sarsan şike operasyonunda şüpheli F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım ifade verdi. Pazar günü başlatılan ve 25 kişinin tutuklandığı olay sonrası sağlık nedenleriyle dün savcılığa çıkan ve sorgu işlemleri yaklaşık 10 saat süren Yıldırım hakkındaki suçlamaları reddetti. Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk’in ifadesi sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği Yıldırım’ın saatler süren sorgusunda şu savunmayı yaptığı öğrenildi. İşte maç maç iddialar ve Yıldırım’ın savunması:





‘Manisa'nın Trabzon'a karşı iyi oynaması istenmiş olabilir'





MANİSA-TRABZON: 1-2 (21 ŞUBAT 2011)

SORU: Teşvik ödemesi eyleminde; Serkan Acar ve Cemil Turan’a teşvik yapılması için talimat verdiği, Manisaspor Teknik Direktörü ile bu amaçla telefonla görüştüğü iddiası

CEVAP: Ben hayatımın hiç bir döneminde, teşvik primi ya da şike amaçlı olarak hiçbir faaliyetin içinde bulunmadım. Bana okuduğunuz tapelerdeki çözümler yanlıştır. Benim Galatasaray ile o dönem hiçbir ilişkim yoktur. Ayrıca okuduğunuz tapelerin birinde Tolgahan ismi geçmektedir. Ben bu isimde kimseyi tanımıyorum. Ben o dönemde Fenerbahçe Kulübü’ne şahsi hesabımdan 1.5 milyon dolar civarında para vermiştim. Kulüpte devamlı bu şekilde nakit sıkışıklığı olur. O dönemde Manisaspor’un başkanı Kenan Yaralı özel işleri için benden destek istedi. Ben de kulüpte olan alacağımdan 400 bin doların bu şahsa gönderilmesini istedim. Bu olay bahsettiğiniz maçtan sonra oldu. Hikmet Hoca ile Trabzonspor maçında iyi oynamaları yönünde arkadaşlarımız Cemil ile Serkan’ın görüşmeleri olmuş olabilir. Benim bilgim dahilinde değildir.

F.BAHÇE-K.PAŞA: 2-0 (26 ŞUBAT 2011)

SORU: Şike yapılması eyleminde, Kasımpaşa kalecisi Fırat Kocaoğlu üzerinden şike yapılması için İlhan Yüksel Ekşioğlu’na talimat verdiği iddiası

CEVAP: Benimle ilgili tapede sadece Kasımpaşa kalecisi Tolga’nın oynayıp oynamaması üzerine maç kritiği yapılmış; bunun dışında bana okuduğunuz İlhan Ekşioğlu ile Cemil Turan arasında geçtiği iddia olunan görüşmenin içeriği beni ilgilendirmiyor. Görüşme kaydı incelenirse bir talimat içermediği açıkça gözükür.





KAYSERİ- MANİSASPOR: 1-2 (4 MART 2011)





SORU: Maçta şike yapılması için İlhan Ekşioğlu’na talimat verdiği, menajerler aracılığıyla Kayserispor futbolcusu Önder Turacı’ya ulaşılarak şike yapıldığı iddiası

CEVAP: O dönemde daha önce bizde futbol oynamış Önder Turacı’nın Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düğün yapma girişimleri vardı. Bu nedenle Doğan Ercan ile görüşmüş, bununla ilgili Tamer Yelkovan ile de konuşmuş olması lazım. Para mevzu tamamen bununla ilgilidir.





‘Kıratlı'ya küfrettim'





BEŞİKTAŞ- TRABZON: 1-2 (6 MART 2011)

SORU: Maçta şike yapılması için İlhan Ekşioğlu’nu yönlendirdiği iddiası

CEVAP: Ben Fenerbahçe Başkanı olarak bütün maçları takip ederim. Biz bu maçı Ankara’da Fenerbahçe’ye ait İncek Tesisleri’nde seyrettik. Yusuf Turanlı’yı tanımam. Hayatımda görmedim. Ali Kıratlı ile arasındaki ilişkiyi bilmem. Serkan Balcı bizde futbol oynamış düzgün bir çocuktur. Kendisinin menajeri Batur Altıparmak’tır. Bildiğim kadarıyla kendisinin Turanlı’yla bir işi yoktur. Ali Kıratlı’yı tanırım. Bizim kulüp çevrelerine takılır. Görüntü vermeyi sever. “Rüzgar Ali” derler. İsviçre-Türkiye maçındaki olaylara karışmıştı. Eskişehir-Trabzon maçında stada gitmiş. Bu nedenle basında fotoğrafları çıkmıştı. Ben buna çok sinirlendim. Sanki kendisini biz göndermişiz gibi bir görüntü oluşturmuştu. İzmir’de Buca maçı sırasında otele gelmişti. Küfrettim otelden kovdum. Bu hususta şahitlerimiz vardır. Serkan Balcı’ya da maçta şike yapması konusunda girişimde bulunmamıştır.





‘Askerliğimle ilgiliydi'





BURSA-İBB: 1-1 (6 MART 2011)

SORU: Maçta teşvik ödemesi konusunda İlhan Ekşioğlu’na talimat verdiği, Ekşioğlu’nun İBB’li futbolculara ulaşarak maçta tevşik ödediği iddiası soruldu.

CEVAP: Kesinlikle böyle bir talimat vermiş değilim. Ben İlhan Yüksel’i yanıma çağırdığımda askerliğimle ilgili şahsi bir meseleyi görüştük. Benimle görüşmeden sonra Ekşioğlu’nun Kıratlı ile yaptığı görüşmenin içeriğini bilemem. Ayrıca gıyabımda yapılan bu görüşmede İlhan Yüksel CEO tabirini kullanmış, bana hayatta bu şekilde hitap etmez ve başkan tabirini kullanır. Kast ettiği başka bir şahıstır.





‘Şikeciyi alır mıyım?'





G.BİRLİĞİ-F.BAHÇE: 2-4 (7 MART 2011)

SORU: İlhan Ekşioğlu ve menajer Mehmet Şen’e şike konusunda talimat verdiği, ödenecek şike parasıyla ilgili olarak Tamer Yelkovan’ın İlhan Ekşioğlu’na kulüp hesabından para ödemesi yapılması için talimat verdiği, futbolcu Serdar Kulbilge’ye para ödenerek şike yapıldığı iddiası

CEVAP: Bana okuduğunuz tapeler içerisinde geçen para mevzu benim Ekşioğlu’na söylemem üzerine İlhan’ın Tamer’den istediği para, benim şahsi meselem ile ilgili Ekşioğlu’na verilmesi istenen paradır. Ekşioğlu’nun Tamer ile konuşurken niye vergi parası olduğunu söylediğini bilemem. Vergi parası maliyeye ödenir. Şike amaçlı irtibat kurdukları iddia olunan futbolculardan Orhan Şam, Hurşut ve Serkan Çalık ile diğer oyuncuların ne kadar mücadele ettikleri sahanın en iyisi oldukları açıkca görülür. Futbolcular şike yapsa bu şekilde mi oynar? Ayrıca Orhan ile şike için anlaşıldığı iddia ediliyor. Bir başkan şike yapan bir futbolcuyla anlaşma yapıp alır mı?





‘F.Bahçeli Vural'ın ziyareti doğaldır'





F.BAHÇE-KONYA: 2-0 (13 MART 2011)

SORU: Şike için İlhan Ekşioğlu’na talimat verdiği, teknik direktör Yılmaz Vural’a ulaşılarak şike yapıldığı iddiası

CEVAP: Yılmaz Vural Fenerbahçeli biridir. Uzun yıllardır kulüple iyi ilişkileri vardır. Maçtan sonra kulübü ziyaret etmesi son derece doğaldır. Kendisinin Serkan Acar ve Cemil Turan ile tanışıklığı vardır, birbirlerini ziyaret ederler. Şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz Trabzonspor’a deplasmana gittiğimizde kulüpte yemek yedik. Tesislerde araya geldik.





‘Söz versem alırdım'





G.BİRLİĞİ- TRABZON: 1-2 (20 MART 2011)

SORU: Maçta teşvik ödenmesi konusunda İlhan Ekşioğlu’na talimat verdiği, Ekşioğlu tarafından maçta menajerler aracılığıyla futbolculara ulaşılarak teşvik konusunda anlaşma yapıldığı, ayrıca kendisinin “ANKARA’DA RAHAT MIYIZ” diyerek teşvik konusunu İlhan Ekşioğlu’na sorduğu “RAHATIZ BAŞKANIM ÇOK RAHATIZ” cevabıyla teşvik ödemesinin yapıldığını teyit ettiği iddiası.

CEVAP: Ben kayıtlarda Ekşioğlu’na G.Birliği’nin bize karşı oynadığı gibi Trabzon’a karşı oynaması halinde bu takımı rahat yenebileceklerini söylüyorum. Eğer biz bu takım futbolcularıyla şike amaçlı anlaşmış olsak bize karşı böyle mücadele edebilirler miydi? Serdar Kulbilge eski futbolcumuzdu. Kaleci yardımcı antrenör Murat Öztürk ile transfere dair kendi aralarında görüşme yapmış olabilirler. Eğer biz futbolcuya transfere dair bir söz vermiş olsak bu futbolcu bugün bizim takımda olurdu.





‘Para tesisler içindi'





ESKİŞEHİR- F.BAHÇE: 1-3 (9 NİSAN 2011)

SORU: Maçta şike yapılması eyleminde İlhan Ekşioğlu’na maçta şike yapılması için talimat verdiği Ekşioğlu’nun da Ali Kıratlı aracılığıyla Ümit Karan ve Bülent Uygun’a ulaşarak şike yaptıkları, yaklaşık 250 bin doların şike parası olarak kendisinin talimatı ile gönderildiği ayrıca yine kendisinin talimatıyla Şekip Mosturoğlu aracılığıyla futbolcu Sezer Öztürk’ün Fenerbahçe takımına transfer edilmesi iddiası



CEVAP: Benim Tamer Yelkovan’a İlhan Ekşioğlu’na ödenmesi için 200 milyar ayırmasını istediğim para, Dereağzı tesisleri ile ilgiliydi. Kendisi zaman zaman cebinden ödediği paraları toplu halde alıyordu. Bu para tamamen ona ilişkindir. Okuduğunuz fiziki takipte Ali Kıratlı’nın Bülent Uygun ve Ümit Karan ile görüştüğü ve görüşmede çanta teslimatı yapıldığı ileri sürülmüştür. Çantada ne olduğu, nerden alındığı ne maksatla alındığı belirlenmemiştir. Aralarındaki ilişkiyi de bilemem. Mahmut Özgener’den Federasyon’dan olan alacaklarımız için zaman zaman avans olarak para istediğimiz olmuştur. Bu para bizim kanuni hak edişlerimizin avansıdır. Benim Federasyon’dan 3 trilyon aldığım ve İlhan Ekşioğlu aracılığıyla futbolculara 200 bin dolar para dağıttığım iddia ediliyor. Bu insanlar kendilerini 200 bin dolara mı sattılar. Bu tamamen asılsızdır. Bu 200 bin dolar İlhan’ın kendi şahsi alacağı için ödenen mebladır. Ayrıca Federasyon’dan 3 trilyon, 1.5 artı 1.5 olmak üzere iki ayrı tarihte gönderilmiştir. Avanslardan biri geldiğinde bu para ödenmiştir.





Vederson iddiası





TRABZON- BURSA: 1-0 (17 NİSAN 2011)

SORU: Maçta teşvik ödemesi yapılması konusunda kendisinin, Alaeddin Yıldırım’a teşvik konusunda talimat verdiği, Aleaddin Yıldırım’ın da tercüman Samet Yıldırım aracılığıyla Gökçek Vederson’a ulaştığı, Aleaddin Yıldırım’ın da bu konulardan Aziz Yıldırım’ı bilgilendirdiği iddiası soruldu

CEVAP: Olaydan haberdar değilim.





‘Psikolojisi bozulmuş'





ESKİŞEHİR- TRABZON: 0-0 (22 NİSAN 2011)

SORU: Teşvik ödemesi yapılması konusunda İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu’na talimat verdiği, Ekşioğlu’nun Ali Kıratlı aracılığıyla Bülent Uygun ve Ümit Karan’a teşvik parası gönderdiği ayrıca Ümit Karan’ın diğer futbolcularla görüşme yaptığı ve teşvik konusunda anlaştığı, Ekşioğlu’nun Yıldırım’a Uygun ile yapılan teşvik görüşmesi konusunda “BAŞKANIM ONUNLA, O 1 NUMARAYLA BANA GELEN ÖBÜRÜNÜN HABERİ VAR“ şeklinde konuştuğu, Mosturoğlu’nun da Sezer ile Sami Dinç aracılığıyla teşvik konusunu görüştüğü, Mosturoğlu’nun bu durumu Yıldırım’a şifreli olarak “SAMİ’NİN MÜVEKKİLİ GERİ DÖNMÜŞ. SAMİ’YE BÜTÜN DAVARALARA ALMIŞLAR. BÜTÜN HERKESLE KONUŞMUŞLAR“ şeklinde aktardığı, basında o dönemde Ali Kıratlı’nın maç öncesinde Eskişehir’de teşvik primi ödemesine dair haberlerin yer aldığı ayrıca şüphelilerden Mosturoğlu’nun beyanında bu maçla ilgili kulüpten “1.5” döviz veya TL cinsinden olabilir tabiriyle bir paranın Eskişehir’e teşvik amaçlı gönderildiğini beyan ettiği hatırlatıldı.



CEVAP: Ali Kıratlı ile ilişkim yoktur. Bu şahsın hangi maksatla Eskişehir’e gittiğini bilmiyorum. Şekip’in maçta kulübümüz tarafından Eskişehir’e teşvik verildiğini duyduğuna dair beyanını kabul etmiyorum. Şaşırmıştır. Psikolojik olarak ifade verirkenki durumundan dolayı böyle bir şey söylediğini düşünüyorum. Kendi dışındaki insanlar söylüyorsa haberinin olması lazım.





‘Musa'ya Bülent'in nazı geçermiş bir sor'





BUCA-F.BAHÇE: 3-5 (24 NİSAN 2011)

SORU: Maçta şike yapılması amacıyla İlhan Ekşioğlu’na talimat verdiği, Ekşioğlu’nun şike amaçlı Ali Kıratlı ile görüşmesini “O ARKADAŞLA BULUŞUYOR MUSUN?“ şeklinde sorduğu, Ekşioğlu’nun da “YOLUNDA HER ŞEY“ şeklinde şike faaliyetleri hakkında Yıldırım’a bilgi verdiği, kendisinin Bucasporlu futbolcu Musa Aydın’a ulaşması için Bülent Uygun’un aracı olarak kullanılması yönünde Ekşioğlu’na “BU MUSA’YLA OLAN ŞEYDE ESKİŞEHİR’DEKİ BÜLENT’İN NAZI GEÇERMİŞ. İSTİYORSAN SOR BAKALIM NE DER... SENİN TELEFONDAN KONUŞMA“ şeklinde talimatlandırdığı ve örgüt üyelerinin bu futbolcuya ulaşma amaçlı çalışma yürüttükleri iddiası:

CEVAP: Bucasporlu Musa Aydın ile şike amaçlı anlaşıldığına dair hiçbir delil yoktur. Bu çocuk sahanın yıldızıydı. Hiçbir girişimde bulunulmamıştır. Tapelerde geçen parasal mevzular normal idari faaliyetlere ilişkindir.

F.BAHÇE-İBB: 2-0 (1 MAYIS 2011)

SORU: Maçta şike yapılması için Bülent İşcen’i yanına çağırdığı, daha sonra aynı dakikada İşcen’in Ahmet Çelebi’yi aradığı ve buluştuğu hemen ardından Çelebi’nin Yusuf Turanlı ile görüştüğü, bu buluşma sırasında Turanlı’nın İBB futbolcusu İbrdahim Akın’a şike teklifini götürdüğü, Akın’ın da dinen saygı duyduğu bir şahsı arayarak kendisine 100 bin dolar para teklif edildiğini, bunu almanın dinen bir sakıncası olup olmadığını sorduğu ve akabinde teklifi kabul ettiği, bunun yanında şike amacıyla Cemil Turan ve İlhan Yüksel’e talimat verdiği ve şahısların futbolcular Can Arat ve İskender Alın’a ulaşarak şike için anlaştıkları soruldu.

CEVAP: Biz kombineleri satışa çıkarmıştır. Ahmet Çelebi maraton alttan almak istemiş alamamış. Zaman geçtiği için de ordan alamamış. Bülent İşcen bu talebi bana iletti. Kendilerine yarın gelin halledelim dedim. Ertesi gün de geldiler verdik olay budur. Fiziki takip tutanağı da doğrudur. Bunun dışındaki gelişmelerden Turanlı, İbrahim Akın ve diğer şahısların yaptıkları görüşmeler ve buluşmaların içeriğinden haberdar değilim. Kesinlikle bu maçta şikeye aracılık yapmaları için kimseye talimat vermiş değilim ve suçlamayı kabul etmiyorum. Kulübün kayıtlarında Ahmet Çelebi’ye maraton alttan kombine kart verildiğine dair belgeler görülebilir.





‘Seric yardımı istedim’





KARABÜK-FENERBAHÇE: 0-1 (8 MAYIS 2011)

SORU: Maçta şike yapılması için kendisinin Şekip Mosturoğlu’na talimat verdiği, Mosturoğlu’nun da Sami Dinç aracılığıyla Emenike’nin menajeri ve kendisiyle şike konusunda görüştüğü ve futbolcunun bilerek maçta oynamadığı bunun yanında kendisini Sinan Engin’den futbolcu Seric’in menejer bilgilerini alarak, Mosturoğlu’na bu futbolcuya ulaşılması için talimat verdiği, Mosturoğlu’nun Ayhan Çopuroğlu aracılığıyla futbolcunun menajerine ulaştığı ve şike konusunda teklif götürdüğü ancak futbolcunun 200 bin doları kabul etmediği, menajer Batur Altıparmak ile de birtakım futbolcularla görüşmesi için telefon konuşmalarının bulunduğu iddiası

CEVAP: Belirtilen süreçte Emenike ile normal transfer görüşmeleri oldu. Kulübünün müsadesi vardı. Önce kulübü ile anlaşmıştık. Şahsa şike teklifinde bulunulduğu iddiası tamamiyle yalandır. Ayrıca o süreçte Sinan Engin’le Beşiktaş’ta oynayan Seric’le irtibat kurması için yardım istedim. Amacımız Karabüksporlu futbolculara Trabzonspor Kulübü’nden şike amaçlı para gönderildiği ve bazı girişimlerde bulunulduğuna ilişkin aldığımız duyumları teyit etmekti. Çocuk Sinan’a böyle bir şey olmadığını söylemiş.

F.BAHÇE-A.GÜCÜ: 6-0 (15 MAYIS 2011)

SORU: Şike için İlhan Ekşioğlu’na talimat verdiği, Ekşioğlu’nun Cemil Turan aracılığıyla girişimlerde bulunduğu bir takım futbolculara verilmek üzere 400 bin dolar paranın Ankara’ya götürüldüğü bu paranın 100 bin dolarlık kısmının ise fiziki takip çalışmalarında görüntülendiği yürütülen şike faaliyetleri konusunda kendisinin “O ANKARA’DAKİ EEE NE YAPTI” şeklinde ifadelerde Ekşioğlu’ndan devamlı bilgi aldığı futbolcu Uğur Uçar’a da şike teklif edildiği Uçar’ın kabul etmediği Mosturoğlu’nun ise Dinç aracılığıyla Senecky’ye şike teklif ettiği ve bu futbolcunun da kabul etmediği iddiası

CEVAP: Süreçten hiç haberdar değilim. Mehmet Yenice’de yakalanan paradan haberdar değilim. Ben bu işin içinde olsam Mehmet Yenice isimli şahıs yakalanıp durdurulduğunda gelip bana söylerdi. Ayrıca kulüpten yapılan bütün harcamaların kaydı kuydu vardır. Bizim kulüp olarak Melih Gökçek ve Ankaragücü ile sorunlarımızın olduğu herkes tarafından bilinir. Maçtan önce Melih Gökçek’in hem takımı kontrol altında tutması ve hem de bizim maça ilişkin diğer maçlarla ilgili orantısız prim vaat etmesi kamuoyuna yansıdı. Ayrıca o dönemde futbolcumuz Emre Belözoğlu’nun A.Gücü’nden bir futbolcuya (Kağan) mesaj attığına dair haberler çıktı. A.Gücü Kulübü Başkanı bu mesajı oyuncudan aldıklarını söyledi. Arkasından da oyuncunun menajerini arayarak telefonlarının dinlendiğini iddia etti. Bütün telefonların dinlendiği bir ortamda bu şekilde bir konuşma yapılsaydı bu tespit edilirdi.

TRABZON-İBB: 3-1 (15 MAYIS 2011)

SORU: Teşvik için Aziz Yıldırım’ın İlhan Ekşioğlu’na talimat verdiği Ekşioğlu’nun da Ali Turanlı aracılığıyla İbrahim Akın ve İskender Alın ile teşvik konusunda anlaşma sağladığı ancak İBB’nin maçı kaybetmesi sonrası ödeme yapılmadığı iddiası

CEVAP: Böyle bir organizasyon içerisne girecek olsam kulübüyle görüşürdüm. Böyle biriyle muhatap olmanın manası yok.





‘Bir şey olursa öyle biletlerle ilgili'





SİVAS-F.BAHÇE: 3-4 (22 Mayıs 2011)





SORU: Bu maçta şike yapma amacıyla Yılldırım’ın Bülent İşçen aracılığıyla Mecnun Otyakmaz’ı yanına çağırdığı buluşma esnasında takip edildiklerinden şüphelenmeleri üzerine “BİR ŞEY OLURSA ÖYLE BİLETLERLE İLGİLİ KONUŞTUK” diyerek şike amaçlı görüşmelerini gizlemeyi hedeflediği Otyakmaz ile ağızbirliği yapmaya çalıştığı Otyakmaz ile ayrıca görüşerek “SÖYLE BİZE YARDIM ETSİNLER TAMAM MI, YANİ BELLİ ETMEDEN YARDIM ETSİNLER” dediği buna paralel olarak maçın 3-4 bittiği kendisi görüşmesi direkt olarak görüşmesi haricinde şampiyonluk maçı olması nedeniyle ayrı bir önem atfederek İlhan Ekşioğlu’na da futbolcular üzerinden şike yapılması için talimat verdiği Ekşioğlu’na şike faaliyetlerini şifreli kelimelerle “SEN SAPANCALIYLA (FATİH AKBABA) MI ŞEKERLİYLE (ALİ KIRATLI) Mİ YAPIYORSUN” şeklinde sorduğu Ekşioğlu’nun ise “ÜÇÜYLE DE YAPTIM BAŞKANIM” şeklinde Yıldırım’a şike konusunda bilgi aktardığı, şike faaliyetlerinin üç farklı koldan yürütüldüğü bu üç farklı kolun Ahmet Çelebi, Abdullah Başak ve Ali Kıratlı olduğıu Ekşioğlu’nun da kaleci Korcan ile yapılan şike anlaşması gereği “KALECİYİ BAĞLADIK BOL ŞUT HA” diyerek yönlendirdiği iddiası

CEVAP: Sivas başkanı Otyakmaz ile görüşmek istememin nedeni taraftarın konumu ve sayısı ile ilgiliydi. Kendisi kulübümüz kongre üyesidir. Kulübe geldi. Kendisi bana “İNŞALLAH ŞAMPİYONLUK BU SON MAÇA KALMAZ” tarzında sözler söyledi. Şanssızlık son maça kaldı. Kendisi bana ‘Ben de Fenerbahçeliyim ve şampiyon olmasını istedim’ dedi. Ama ‘Maç satan karısını satar. Ben delikanlı olarak geziyorum. Siz oyunculara tembih edin motive olsunlar. Kıran kırana maç olacak. Ben sadece futbol için şunu yaparım eğer Trabzon veya başka bir kulüpten prim gelirse bunu önlerim’ dedi, konu kapandı. Statta bize yerleri gösterdi. Biz de parasal olarak değerini belirlemiştik. Kulüp olarak bu biletlerden bir kısmını İstanbul’a getirttik ve kendi taraftarımıza sattık. Maça 1 gün kala Sivas’a gittik. Sivas maçı öncesinde Trabzon tarafından Sivas’a baskılar yapıldığı yönünde duyumlar almıştık. Trabzon’un bu tür faaliyetlerini bilebilmek mümkün ise önleyebilmek için bir iki kişiyi Sivas’a yönlendirdik. Çelebi gibi Sivas’ta yönetici olan bir şahsa gidin “TAKIMINIZA SAHİP ÇIKIN” dedik. Ajanda mevzusu maç için biletlerin oturma düzeninin belirtildiği notlar olan ajandaydı. Abdullah Başak, Yusuf Turanlı gibi şahıslar ki Turanlı’yı hiç tanımam. Bunların kendi kendilerine bir şeylere karıştıklarını duydum kızdım. 16 Mayıs’ta İlhan ile konuşmamda ismi geçen Ali kardeşimdir. Burada İlhan’ın gidip birisi konuşacak derken kimi kast ettiğini bilmiyorum. Bu isimlerin çoğunu tanımıyorum. Aralarında kolpa yapmışlar. Bazıları Sivas’taki yakınlıklarını da kullanarak birbirleriyle görüşmüş olabilirler.