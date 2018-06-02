İşte Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un listesindeki isimler

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adayları yönetim listelerini seçim divan başkanlığı'na iletti. Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un listesindeki ismler belli oldu.

Ülker Stadyumu'nda saat 10:30'da başlayan Genel Kurul'da 26 bin 2 kişi oy kullanacak.



Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yönetim listeleri şöyle:

Aziz Yıldırım'ın listesi

Mithat Yenigün



Mehmet Kocadon



Nihat Özbağı



Mahmut Uslu



İlhan Yüksel Ekşioğlu



Mehmet Şekip Mosturoğlu



Ömer Temelli



Önder Fırat



Ozan Balaban



Ahmet Özokur



Fatih Öztürk



Selim Kosif



Ahmet Ketenci



Metin Doğan



Ali Koç'un listesi



Semih Özsoy



Nevres Erol Bilecik



Mehmet Burhan Karaçam



Sevil Zeynep Becan



Şaban Erdikler



Mustafa Tankut Turnaoğlu



Fethi Pekin



Metin Şen



Turhan Şahin



Mustafa Kemal Danabaş



Acar Sertaç Komşuoğlu



Simla Türker Bayazıt



Ömer Okan



Burak Çağlan Kızılhan