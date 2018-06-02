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Spor

İşte Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un listesindeki isimler

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adayları yönetim listelerini seçim divan başkanlığı'na iletti

02 Haziran 2018 17:14

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adayları yönetim listelerini seçim divan başkanlığı'na iletti. Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un listesindeki ismler belli oldu.

Ülker Stadyumu'nda saat 10:30'da başlayan Genel Kurul'da 26 bin 2 kişi oy kullanacak. 

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yönetim listeleri şöyle:

Aziz Yıldırım'ın listesi

Mithat Yenigün

Mehmet Kocadon

Nihat Özbağı

Mahmut Uslu

İlhan Yüksel Ekşioğlu

Mehmet Şekip Mosturoğlu

Ömer Temelli

Önder Fırat

Ozan Balaban

Ahmet Özokur

Fatih Öztürk

Selim Kosif

Ahmet Ketenci

Metin Doğan


Ali Koç'un listesi


Semih Özsoy

Nevres Erol Bilecik

Mehmet Burhan Karaçam

Sevil Zeynep Becan

Şaban Erdikler

Mustafa Tankut Turnaoğlu

Fethi Pekin

Metin Şen

Turhan Şahin

Mustafa Kemal Danabaş

Acar Sertaç Komşuoğlu

Simla Türker Bayazıt

Ömer Okan

Burak Çağlan Kızılhan

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