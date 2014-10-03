İşte AYM'nin torba yasada iptal ettiği düzenlemelere ilişkin kısa kararın tam metni

Anayasa Mahkemesi (AYM), geçtiğimiz eylül ayında yürürlüğe giren torba yasadaki 5 kanun hükmünü Anayasa’ya aykırı buldu.

CHP tarafından iptal talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne götürülen kanun, mahkeme tarafından jet hızıyla gündeme alındı. Mahkeme, başvuru kapsamında yer alan 5 maddeyi iptal ederken, 4 maddenin uygulanması durumunda telafisi imkânsız zararlara yol açacağını belirterek, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına kadar yürürlüğünü durdurdu.

İnternet Suçlarıyla Mücadele Kanunu’nun 3. maddesinin (4) numaralı fıkrasıyla internet trafik bilgisinin TİB tarafından ilgili işletmecilerden temin edilerek depolanmasını öngören kanun maddesi de Anayasa’ya aykırı bulunan bir diğer madde oldu. Zaman’dan İzzettin Çiçek’in haberine göre, TİB başkanına mahkeme veya savcılık kararı olmaksızın 4 saat içinde internet sitelerini kapatma yetkisi veren hüküm de iptal edilen hükümler arasında yer aldı.

Torba kanunla İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesine göre hükümet, daire başkanı ve üstü yöneticiler ile emniyet teşkilatındaki yönetici ve polis memurlarını görevden alabilecekti. Mahkeme, ‘göreve iade’ kararı verse bile karar 2 yıl boyunca uygulanmayacaktı. Göreve iade ile ilgili mahkeme kararlarını yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında da ceza soruşturması ve kovuşturması yapılamayacaktı. Mahkeme, söz konusu düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti. İptal ederek yürütmesini de durdurdu. Ceza soruşturmasına engel getiren madde de iptal edildi, yürütmesi durduruldu. Buna göre kamu görevlilerinin idare mahkemesinden göreve iade edilmeleri yönünde alacakları karar 30 gün içinde uygulamaya konulacak.

Özelleştirmelerle ilgili mahkeme kararları uygulanacak

AYM, özelleştirmelerle ilgili mahkeme kararlarının uygulanmasını önleyen kanun hükmünü de Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu’na getirilen geçici maddeyle devir ve teslim işlemlerinin tamamlanmasının üzerinden 5 yıl geçmiş olan özelleştirmeler hakkında verilmiş olan yargı kararlarının uygulanmayacağı öngörülüyordu. Yargı kararlarının uygulanması konusunda Anayasa’nın bağlayıcı hükümlerini hatırlattı.

Mahkeme, sulh ceza hakimliklerini kuran yasa değişikliğini de gündeme aldı. CHP’nin başvurusu üzerine ilk incelemeyi yapan AYM, şekil yönünden bir eksiklik bulunmadığını belirterek, esasa geçmeyi kararlaştırdı.

Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesinde yayınlanan kısa kararı okumak için tıklayın