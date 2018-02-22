İşte Aykut Kocaman'ın derbi planı!

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Aykut Kocaman kafasındaki 11'i şekillendirmeye başladı.

Sarı lacivertli takımda Jansenn dışında tüm sakatlar iyileşti. Aykut Kocaman'ın kafasındaki onbiri rakibe göre şekillendirdiği ifade edilirken, Beşiktaş analizini kanatlar üzerinden yaptığı öğrenildi.

Siyah beyazlıları etkili olduğu kanatlarda durdurduktan sonra cezalı Talisca ve Pepe'nin yokluğunda göbekten vurmayı hedefleyen Kocaman sağ kanatta Isla-Dirar, solda İsmail-Aatıf ikililerini önlü arkalı oynatmayı planladığı öğrenildi.

Oyunun anahtarını sakin kalmak olduğunu futbolcularına aktaran deneyimli teknik adam, skoru tutarak tribün baskısını rakipleri aleyhine çevirmeyi hedefleyeceklerini anlattı.

Rakiplerinden üç puan önde olduklarını ve psikolojik avantajın ellerinde olduğunu anlatan Aykut Kocaman, sahada sinirlerine hakim olan taraf olup istediklerine erişebilecek güçte olduklarını söyledi.

(beIN SPORTS)