İşte ayın oyuncuları



NBA'de ayın oyuncuları, Batı Konferansı'nda Los Angeles Lakers'ın tecrübeli yıldızı Kobe Bryant, Doğu Konferansı'nda ise Miami Heat'in yıldızı Dwyane Wade oldu.



NBA'de Doğu ve Batı konferansında ayın oyuncuları açıklandı.



Ligde 29.2 sayı ortalamasıyla sayı krallığında ilk sırada yer alan Dwyane Wade, takımının geçtiğimiz ayı 9 galibiyet – 4 mağlubiyetle tamamlamasında kilit rol oynadı. Yıldız oyuncu, 11 maçta 20 ve üzeri sayı, 6 maçta 30 sayı ve üzeri, 2 maçta da 40 sayı kaydetti. Süper yıldız ayrıca, maç başına 6.3 asist – 5.3 ribaunt – 1.85 top çalma ortalaması yakaladı.



Los Angeles Lakers'ın geçtiğimiz ayı 11 galibiyet – 4 mağlubiyetle kapatmasında büyük pay sahibi olan Kobe Bryant, 28.2 sayı ortalamasıyla Dwyane Wade'in ardından sayı krallığında 2. sırada yer aldı. 15 maçta da çift haneli skor üretmeyi başaran tecrübeli yıldız, takımının geçtiğimiz ay evi Staples Center'da mağlubiyet yüzü görmeden 7 galibiyet almasında önemli rol oynadı.



