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Spor

İşte ayın oyuncuları

NBA'de Doğu Konferansı’nda ayın oyuncusu LeBron James, Batı Konferansı'nda ise Chris Paul oldu.

02 Aralık 2008 02:00


NBA'de Doğu Konferansı’nda ayın oyuncusu Cleveland Cavaliers'ın süper yıldızı LeBron James, Batı Konferansı'nda ise New Orleans Hornets’ın All-Star oyun kurucusu Chris Paul oldu.



Doğu Konferansı’nda ayın en iyi oyuncusu seçilen Cleveland Cavaliers'ın yıldızı LeBron James, takımının 14 galibiyet – 3 mağlubiyet aldığı ayı 27.8 sayı – 7.2 ribaunt ve 6.4 asist ortalamasıyla bitirdi.

Michael Jordan'dan sonra takımının ilk 8 maçında en az 3 kez 40 sayının üzerine çıkmayı başaran ilk oyuncu olan LeBron James, NBA tarihinde 11 bininci sayısına ulaşan en genç oyuncu unvanını elde etti.




Batı Konferansı'nda önemli isimleri geride bırakarak ayın oyuncusu olan New Orleans Hornets'in oyun kurucusu Chris Paul, 11.6 asist ve 2.8 top çalma ortalamasıyla iki kategoride de ligin zirvesinde yer aldı.

Hornets'ın 9 galibiyet – 6 mağlubiyetle noktaladığı ayda 20.3 sayı ortalamasıyla takımının en skorer ismi olan Paul, bu süreçte 3 triple-double ve 10 double-double yaptı. Yıldız oyuncu ayrıca, 97 maç üst üste top çalma yaparak devam etmekte olan en uzun seri rekorunu ele geçirdi.

Doğu ve Batı Konferansı'nda bu ödüle aday gösterilen diğer isimler ise şunlar:

Houston Rockets'ın Çinli pivotu Yao Ming, Los Angeles Lakers'ın yıldızı Kobe Bryant, New Jersey Nets'in skorer oyuncusu Devin Harris, Orlando Magic'in All-Star pivotu Dwight Howard, Portland Trail Blazers'ın lideri Brandon Roy ve Toronto Raptors'lı Chris Bosh.

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