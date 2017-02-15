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Dünya

İşte Avrupa'nın en ucuz ülkeleri; Türkiye kaçıncı sırada?

Yemek, içecek ve sigara fiyatları baz alınarak, Avrupa'nın en ucuz 31 ülkesi sıralandı

15 Şubat 2017 15:06

AB İstatistik Bürosu, yemek, alkolsüz içecek ve bir paket sigara fiyatlarını baz alarak bir araştırma yaptı. 

31 Avrupa ülkesinde yapılan araştırmaya göre Avrupa'nın en ucuz ülkesi Bulgaristan, en pahalı ülkesi ise Norveç oldu. Türkiye en ucuz ülkeler arasında 10’uncu sırada yer aldı.

İşte Avrupa'nın en ucuz ülkeleri:

Bulgaristan 42 Euro, Romanya 43 Euro, Polonya 44 Euro, Letonya 47 Euro, Slovakya 48 Euro, Çek Cumhuriyeti 49 Euro, Litvanya 60 Euro, Macaristan 52 Euro, Estonya 54 Euro, Türkiye 56 Euro, İspanya 67 Euro, Malta 68 Euro, Yunanistan 73 Euro, Slovenya 73 Euro, Portekiz 76 Euro, Kıbrıs Rum Kesimi 82 Euro, İngiltere 84 Euro, Hollanda 85 Euro, Almanya 86 Euro, Belçika 87 Euro, Avusturya 88 Euro, Fransa 91 Euro, İtalya 92 Euro, Lüksemburg 94 Euro, Finlandiya 99 Euro, İsveç 100 Euro, İrlanda 102 Euro, Danimarka 114 Euro, İsviçre 124 Euro, İzlanda 126 Euro, Norveç 126 Euro ile sıralamadaki yerini aldı.

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