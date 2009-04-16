İşte Avrupa'nın cezaları



ROMA- GALATASARAY



INTER-MILAN



ZARAGOZA-SEVILLA

FIORENTINA-CAGLIARI

LAZIO-ROMA

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesine, son saniyelerde yaşanan olayların gölgesi düştü.4 kırmızı kartın çıktığı olayların ardından şimdi merakla verilecek cezalar bekleniyor. Peki, geçmişte Avrupa'da da benzerleri yaşanan olaylar sonrası futbolcu ve takımlar nasıl cezalandırıldı?Yıl 2002... Galatasaray ile Roma arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından, hala hafızalardaki tazeliğini koruyan büyük olaylar patlak verdi.Güçlükle yatıştırılan olaylar sonrası her iki takıma da ceza yağdı. Roma'dan Lima ve Totti 3'er maç, Batistuta ve Teknik Direktör Capello da, 1'er maç ceza aldı. Ayrıca sahası 1 maç kapatılan Roma'ya 200 bin Frank ceza verildi.Galatasaray'da ise polise vurdukları gerekçesiyle Emre Aşık ve kaleci Kerem için hapis kararı çıktı. Emre halen İtalya'ya giremiyor.2004-2005 sezonunda, Inter ile Milan arasındaki Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı da, büyük olaylara sahne oldu.Inter taraftarının sahaya attığı meşale, Milan kalecisi Dida'nın sırtına isabet edince, hakem Marcus Merk karşılaşmayı iptal etti.Inter'e önce 6 maç seyircisiz oynama cezası verildi. Ardından ceza 4 maça düşürüldü.Unutulmayan olaylar arasında, 2007 yılındaki Real Zaragoza-Sevilla maçında, Sevilla'lı Fabiano ile Zaragozalı Diogo arasında boks maçını andıran kavga da var.İki futbolcu da, uzatma dakikalarında sinirlerine hakim olamamanın faturasını 5'er maç ceza alarak çekti.Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonundaki olayların Avrupa'daki emsallerine çok daha yakın tarihli örnekler de var.Tıpkı bu hafta sonu Serie A'daki Fiorentina-Cagliari maçında olduğu gibi...Fiorentina'nın 2-1 üstünlüğü ile sonuçlanan maçın ardından, Fiorentina'dan Melo ve Cagliari'den Lopez arasında kavga çıktı.Her iki futbolcu da İtalya Futbol Federasyonu tarafından 5'er maçla cezalandırıldı.Lazio ile Roma arasındaki başkent derbisi de olaylı geçti.Lazio'nun Roma'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada maçın 76. dakikasında, karşı karşıya gelen Roma'dan Mexes ile Lazio'dan Matuzalem 3'er maçla cezalandırıldı.Aynı karşılaşmada Lazio'nun menajeri Tare'ye tüküren Roma Teknik Direktörü Spalletti ise bir maç ceza aldı.