İşte Atatürk Havalimanı'ndaki saldırgandan şüphelenen polislerin Whatsapp konuşması

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıyı gerçekleştiren üç teröristin sivil polislerce takibe alındığını ve o anda yaşananların Whatsapp konuşmalarına yansıdığını söyledi. Bir sivil polisin teröristlerden birinin üzerindeki kışlık monttan şüphelenmesi üzerine GBT için yanına gittiğini ve o sırada saldırganın kimlik alma bahanesiyle çantasına eğildiği esnada polise üç el ateş ettiğini belirten Selvi " Sivil polis, şüphelendiği şahsa ‘dış hatlar gidiş’in önünde kimlik soruyor. Çantadan kimlik çıkarmak için eğilir gibi bir hareket yapan terörist ateş ediyor. Üç el ateş ediyor. Sivil polis orada ağır yaralanıyor" ifadesini kullandı

Abdulkadir Selvi'nin o anlarla ilgili yazdıkları şöyle:

Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıyı gerçekleştiren üç terörist, saat 21 civarında Fatih'ten, Vatan Caddesi üzerinden bir taksiye binip Atatürk Havalimanı'na geliyor.

Dış hatlar terminalinin giriş bölümünün önünde bir sivil polis, hareketlerinden şüpheleniyor... Olaydan tam 5 dakika önce. Polis memuru olan arkadaşına WhatsApp’tan, “Yaz günü mont giymiş, hırsıza benziyor” diye mesaj atıyor.



İşte o WhatsApp mesajı:

Arkadaşı kendisini takip ederken, kuşkulandığı kişinin peşine düşüyor. Sivil polis, şüphelendiği şahsa ‘dış hatlar gidiş’in önünde kimlik soruyor. Çantadan kimlik çıkarmak için eğilir gibi bir hareket yapan terörist ateş ediyor. Üç el ateş ediyor. Sivil polis orada ağır yaralanıyor.



Polis yaralanınca, kimlik sorulan terörist koşarak aşağı iniyor, ‘dış hatlar geliş’in önünden taksicilerin yan tarafına geçip, kendini patlatıyor. O sırada saat tam 21.51. Bu polis, kahraman polis. Çünkü bu müdahalesiyle canı pahasına teröristlerin eylem kurgusunu bozuyor. Eşi ilk çocuğuna 6 aylık hamileymiş. Bağcılar’da, hastanede yaşam savaşı veriyor.



Bu arada diğer iki terörist dış hatların olduğu bölümden içeriye koşuyor. X-Ray cihazının önündeki boş alanda çok kısa bir süre duruyorlar. Patlama sesinin gelmesiyle birlikte Kalaşnikof’la ateş ederek içeri giriyorlar. İnsanların üzerine, biri sağa, diğeri sola doğru ateş ederek ilerliyorlar. O sırada ikinci polis memuru ateş etmeye başlıyor.



2 polis yaralı

Polis o anı Başbakan Binali Yıldırım’ın ziyareti sırasında şöyle anlatıyor:



“Sütre gerisine saklanıp ateş ettim. Çatışmaya girdik. Onu vurdum. Yere düşünce ateş etmeye devam ettim ama kafasından vuramadım. Yerde hareket ediyordu, canlı bomba olduğunu o anda fark edip, kendimi bir sütunun arkasına attım. O anda pimi çekip, kendini patlattı.”



İkinci kahraman polis de yaralı. Şu anda hastanede. Polis memuru ikinci teröristi vurunca, terörist pimi çekip kendini imha ediyor. Bu arada teröristlerin kurgusu bozuluyor. Üçüncü terörist ateş ederek hızla merdivenlerden aşağıya doğru iniyor. Alt kata ulaştığında gümrük görevlisi müdahale ediyor, bunun üzerine terörist pimi çekip kendini patlatıyor.



İki polisin dikkati daha büyük bir facianın yaşanmasını önlüyor.



Glock marka tabancayla sivilleri tarıyor, kendisine ateş açan polisle, uzun namlulu silahla çatışmaya giriyor. El bombası atıyor. Sonunda üzerine bağladığı bombayı patlatıyor. Çatışma 21.51’de başlıyor ve 3-4 dakika sürüyor. Her iki polisin dikkati ile teröristler tespit edilip kurguları bozulmasa, güvenlik birimleri güçlü bir mukavemet sergilemese, teröristlerin 250-300 kişiyi öldürmek üzere bu eylemi planladıkları söyleniyor. Çünkü teröristler, “öldürmek ve ölmek üzere” gelmişler.