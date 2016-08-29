İşte Aslı Erdoğan için imza kampanyası başlatan yabancı edebiyatçıların tam listesi

Yerli meslektaşlarının ardından yabancı edebiyatçılar da Türkiye hükümetinden kapatılan Özgür Gündem'deki yazıları sebebiyle tutuklanan Aslı Erdoğan'ın serbest bırakılmasını isteyen bir imza kampanyası başlattı.

Sanatatak'ın haberine göre, destek kampanyasına katılan edebiyatçıların tamlistesi şöyle:

Patrick Deville (Fransa), Jean Rolin (Fransa), Timour Muhidine (Fransa), José Manuel Fajardo (İspanya), Charif Majdalani (Lübnan), Philippe Ollé-Laprune (Meksika), Boualem Sansal (Cezayir), Ersi Sotiropoulos (Yunanistan), Rosa Beltran (Meksika), Alberto Barrera (Venezuela), Carmen Boullosa (Meksika), Juan Villoro (Meksika), Mahmoud Tawfik (Mısır), Fabienne Bradu (Meksika), Alberto Ruy Sanchez (Meksika), Alberto Manguel (Arjantin), Chantal Chen-Andro (Fransa), Yahia Belaskri (Cezayir), Julietta Garcia (Kolombiya), Francisco Torres Oliver (İspanya), Bernardo Carvalho (Brezilya), Daniel Saldaña (Meksika), Jose Maria Espinasa (Meksika), Arno Bertina (Fransa), Israel Centeno (Venezuela), Lídia Jorge (Portekiz), José Ovejero (İspanya), Pedro Vieira (Portekiz), Lina Meruane (Şili), Jorge Volpi (Meksika), Joäo Paulo Cuenca (Brezilya), Dan Lungu (Romanya), Daniel Maximin (Fransa), Daniel Goldin (ABD), Mario Bellatin (Meksika), Roberto Ferrucci (İtalya), Federico Andahazi (Arjantin), Jacques Aubergy (Fransa), Santiago Roncagliolo (Peru), Louis-Philippe Dalembert (Haiti), Francisco Font Acevedo (Porto-Riko), Luiz Ruffato (Brezilya), Margo Glantz (Meksika), Eloy Urroz (Meksika), Gonzalo Celorio (Meksika), David Miklos (Meksika), Magali García-Ramis (Porto-Riko), Leonardo Gala (Küba), Jean Meyer (Meksika), Sophie Kepes (Fransa), Jaime Moreno Villarreal (Meksika), John Lantigua (ABD), Elvira Lindo (İspanya), Carlos Wynter (Panama), Fernando Iwasaki (Peru), Almeida Faria (Portekiz), Javier Chiabrando (Arjantin), José Ángel Mañas (İspanya), Joel Franz Rosell (Küba), Jorge F. Hernandez (Meksika), Aurora Arias (Dominik Cumhuriyeti), Sandra Santana (Porto-Riko), Adolfo Garcia Ortega (İspanya), Caroline Lamarche (Belçika), Guadalupe Nettel (Meksika), Anne-Marie Carlier (Fransa), Martin Solares (Meksika), Mario Mendoza (Kolombiya), Jaime Priede de la Huerta (İspanya), Miguel de Castro Henriques (Arjantin), Raquel Otheguy Rivón (Porto-Riko), Elsa Osorio (Arjantin), Claude Chambard (Fransa), Ivonne Goderich (Porto-Riko), Jean-Marie Saint-Lu (Fransa), Luis Felipe Fabre (Meksika), José Enrique Colón Santana (Porto-Riko), Peter Landelius (Suède), Ernesto Pérez Zúñiga (İspanya), Carmen Rita Centeno (Porto-Riko), Mercedes Roffé (Arjantin), Rosa Montero (İspanya), Inaki Ezkerra (İspanya), Angeles Caso (İspanya), Luis Felipe Fabre (Meksika), Enrique Serna (Meksika), Wenceslao Serra Deliz (Porto-Riko), Anne Casterman (Belçika), Alvaro Enrigue (Meksika), Ángel M. Encarnación Rivera (Porto-Riko), Lola Beccaria (İspanya), Manuel Martinez Maldonado (Porto-Riko), Albert Bensoussan (Fransa), Inés Garland (Arjantin), Jose Maria Merino (İspanya), Benoît Peeters (Fransa), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (İspanya), Makenzy Orcel (Haiti), Marcos Giralt Torrente (İspanya), Etnairis Ribera (Porto-Riko), Tom Lanoye (Belçika), Stefan Hertmans (Belçika), Cristina Peri Rossi (Uruguay), José María Pérez Zúñiga (İspanya), Bruno Vieira Amaral (Portekiz), Juan Carlos Chirinos (Venezuela), Miguel Bonnefoy (Fransa), Mauro Covacich (İtalya), Giovanni Montanaro (İtalya), Emmanuel Ruben (Fransa), Claudette Krynk (Fransa), Jean Guiloineau (Fransa), Gianfranco Bettin (İtalya), Marielle Leroy (Fransa), Jean-Paul Manganaro (Fransa), Benoît Verhille (Fransa), Elena Blanco (İspanya), Anne-Hélène Suárez (İspanya), Javier Moro (İspanya), Graciela Perosio (Arjantin), Rogelio Lugo (İspanya), Antonio Álvarez Gil (Küba), Claudia Pineiro (Arjantin), Jörn Cambreleng (Fransa), Luigi Brioschi (İtalya), Kirmen Uribe (İspanya), Wojciech Nowicki (Polonya), Bernard Comment (Fransa), Marie Darrieusecq (Fransa), Olga Tokarczuk (Polonya), José Feliciano (Porto-Riko), Gonzalo Suárez (İspanya), Luisa Valenzuela (Arjantin), Rosa Margarita Hernandez (Porto-Riko), Juan Carlos Méndez Guédez (Venezuela), Marlyn Cruz-Centeno (Porto-Riko), Thierry Clermont (Fransa), Carlos Franz (Şili), Carla Guelfenbin (Şili), Anne-Marie Métailié (Fransa), Jean-Luc Bertini (Fransa), Juan Gabriel Vásquez (Kolombiya), Tiziano Scarpa (İtalya), Mayra Santos-Febres (Porto-Riko), Benito Massó (Porto-Riko), Jean-Paul Hirsch (Fransa), André Velter (Fransa), Alice Déon (Fransa), Carmen Yáñez (Şili), Felipe Tupper (Şili), Vera Michalski (Suisse), Judith Roze (Fransa), Luigi Amara (Meksika), Audomaro Hidalgo (Meksika), Pablo De Santis (Arjantin), Valeria Castelló-Joubert (Arjantin), Frédéric Martin (Fransa), Bernard Magnier (Fransa), Gérard Meudal (Fransa), Anne-Marie Garat (Fransa), Marianne Alphant (Fransa), Laura Alcoba (Fransa), Inès Fernandez Moreno (Arjantin), Olivier Rolin (Fransa), Edwin Madrid (Ekvator), Juan Miguel Aguilera (İspanya), Emmelene Landon (Australie), Paul Otchakovsky-Laurens (Fransa), Jean-Baptiste Para (Fransa), JJ. Armas Marcelo (İspanya), Antoine Volodine (Fransa), José Acosta (Dominik Cumhuriyeti), Carlos Reyes (Şili), Ecequiel Leder Kremer (Arjantin), Ariel Santiago Bermudez (Porto-Riko), Gael Solano (İspanya), Patrice Franceschi (Fransa), Eduardo Milan (Uruguay), Vivian Abenshushan (Meksika), Ana Duran (Ekvator), Lido Iacomini (Arjantin), Jaime Sorin (Arjantin), Agnieszka Zuk (Fransa), J. A. Gonzalez Sainz (İspanya), Françoise Garnier (Fransa), Véronique Yersin (Fransa), Rainer Michael Mason (Suisse), Jean-Christophe Bailly (Fransa), Antonio Jiménez Barca (İspanya), Leonardo Padura (Küba), Laure Limongi (Fransa), Patrick Bonnet (Fransa), Francisco Segovia (Meksika), Sarah Chiche (Fransa), Georges Didi Huberman (Fransa), Xavier Barral (Fransa), Claudia Salazar (Peru), Jean-Marie Laclavetine (Fransa), Christian Joschke (Fransa) Hervé Joubert-Laurencin (Fransa), Arthur Dreyfus (Fransa), Marie NDiaye (Fransa), Akira Mizubayashi (Japon), Muriel Barbery (Fransa), Jonathan Littell (Fransa), Michel Embareck (Fransa), Gilles Leroy (Fransa), Didier Daeninckx (Fransa), Jean-Baptiste Del Amo (Fransa), Ananda Devi (Ile Maurice), François Salvaing (Fransa), Annie Ernaux (Fransa), Marie Nimier (Fransa), Pierre Péju (Fransa), Jérôme Ferrari (Fransa), Jean-Baptiste Harang (Fransa), Alain Nicolas (Fransa), Bernard Pivot (Fransa), Colette Fellous (Fransa), Martine Le Coz (Fransa), Cloé Korman (Fransa), Michaël Ferrier (Fransa), Jean-Claude Lebensztejn (Fransa), Hanns Zischler (Almanya), Pierre Bergounioux (Fransa), Celine Curiol (Fransa), Camille Laurens (Fransa), Hubert Haddad (Fransa), Javier Cercas (İspanya), Mahmoud Hussein (Fransa), Ronaldo Menéndez (Küba), Pierre Ducrozet (Fransa), Olivier Brunhes (Fransa), Diego Trelles Paz (Peru), Olivier Bétourné (Fransa), Hans Christoph Buch (Almanya), Peter Schneider (Almanya), Marko Martin (Almanya)