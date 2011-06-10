İşte araştırma şirketlerinin son tahminleri!

T24



ANDY – AR

SONAR



SİSAM



METROPOLL



GENAR

TWITTER'IN TAHMİNİ



SEÇİM SENARYOLARI

OY ORANI DEĞİL MECLİS'E GİREN PARTİ SAYISI ÖNEMLİ

ERDOĞAN'IN SENARYOSUNUN ORTALAMASI ALINIRSA

ANDY-AR: MHP BARAJ ALTINDA KALIRSA

SONAR: CHP İÇİN EN İYİ SENARYO

GENAR: DİĞER YÜZDE 10'A ÇIKIYOR

SİSAM: AK PARTİ TEK BAŞINA İKTİDAR OLAMIYOR

METROPOLL: AK PARTİ YÜZDE 46

Bazıları AK Parti'nin oylarını koruyacağı veya yükselteceği tahmininde bulundu, bazıları ise iktidar partisi için karamsar bir tablo çizdi. Ancak muhalefet de bundan nasibini aldı.CHP'nin yükseleceği tahminlerinin yanı sıra, düşeceği hatta MHP'yi baraj altında bırakanlar bile oldu.İşte önde gelen araştırma şirketlerinin ilk üç partiye yönelik son tahminleri:KONDA Araştırma şirketinin kurucusu Tarhan Erdem 12 Haziran öncesi seçim sonucuna ilişkin son bulgularını açıkladı.AK Parti: Yüzde 50-52CHP: Yüzde 26-28MHP: Yüzde 9-11AK Parti: Yüzde 44-48CHP: Yüzde 24-28MHP: Yüzde 12-16AK Parti: Yüzde 38-40CHP: Yüzde 29-32MHP: Yüzde 12-14AK Parti: Yüzde 44-48CHP: Yüzde 26-28MHP: Yüzde 13AK Parti: Yüzde 48CHP: Yüzde 25MHP: Yüzde 11Twitturk sitesindeki ankete göre CHP hâlâ önde... 5930 kişinin oy kullandığı ankette partilerin oy oranları şu şekilde:Şu ana dek açıklanan 5 anketin dördüne göre, AK Parti yine tek başına iktidar olacak. Ancak daha önceki seçimlerde normalde hata payı yüzde 2 olan anketlerin büyük ölçüde yanıldığına da şahit olduk.12 Haziran seçimlerinde hangi partinin ne kadar oy olacağı kadar kaç milletvekili çıkaracağı da merak konusu... 13 Haziran sabahı seçmen nasıl bir Meclis aritmetiğiyle karşılaşacak? Ya da AK Parti anayasayı değişterecek çoğunluğa erişebilecek mi?Seçimde AK Parti yüzde 47 oy alırsa 326 milletvekili çıkarabilir. Ancak partinin 2002 seçimlerinde yüzde 34.28 oyla çıkardığı milletvekili sayısı 363'tü.Aynı şekilde 2007'de oyları 47'lere kadar çıksa da MHP'nin ve BDP'nin (bağpımsızlarla) TBMM'ye girmesiyle birlikte sandalye sayısı 341'de kalmıştı.Başbakan Erdoğan partisi için yüzde 45-50 aralığında oy oranı ve 315-335 arası sandalye beklediğini açıklarken "CHP ile ilgili 25-30 aralığında neticeler geliyor, MHP ile ilgili ise o böyle adeta bir baraj noktasında, 10-12 arasında bir durumu onun da söz konusu" diye konuşmuştu. Denkleme yine bağımsızları destekleyerek seçime girecek olan BDP eklendiğinde ise ortaya şu tablo çıkıyor:AK Parti: Yüzde 47 - 326CHP: Yüzde 28 - 160MHP: Yüzde 11 - 36BDP+bağımsız: Yüzde 7- 28Diğer: Yüzde 7Andy-Ar'ın açıkladığı anket sonuçlarına göre MHP barajın altında kalabilir çünkü parti yüzde 9-11 aralığında geziniyor. MHP için en kötü sonuç ve AK Parti için en iyimser tahmin düşünüldüğünde AK Parti yüzde 50'yi geçiyor:AK Parti: Yüzde 51 - 370CHP: Yüzde 28 - 150MHP: Yüzde 9 - 0BDP+bağımsız: Yüzde 7- 30Diğer: Yüzde 5SONAR'ın anketinde ise AK Parti için en kötü ve CHP için en iyi senaryo baz alınırsa sandalye dağılımı şu şekilde değişiyor:AK Parti: Yüzde 44 - 310CHP: Yüzde 28 - 154MHP: Yüzde 13 - 56BDP+bağımsız: Yüzde 7- 30 ,Diğer: Yüzde 8GENAR'ın anketinde tablo yine AK Parti'nin senaryosuyla uyuşuyor. MHP baraj üstünde olsa da referandum eşiğini geçiyor. Araştırmada diğer partilerin oyu yüzde 10'a çıkıyor.AK Parti: Yüzde 48 - 340CHP: Yüzde 25 - 137MHP: Yüzde 11 - 44BDP+bağımsız: Yüzde 6- 29Diğer: Yüzde 10AK Parti için en kötü sonuç SİSAM'ın araştırmasında çıkıyor. CHP'nin yüzde 32'ye çıkması halinde tabloda ciddi bir değişklik ortaya çıkıyor ve AK Parti tek başına iktidar olamıyor.AK Parti: Yüzde 38 - 273CHP: Yüzde 32 - 183MHP: Yüzde 14 - 61BDP+bağımsız: Yüzde 8- 33Diğer: Yüzde 8Bu ankette ortalama alındığında ise ortaya çıkan tablo şöyle:AK Parti: Yüzde 46 - 326CHP: Yüzde 27 - 142MHP: Yüzde 13 - 54BDP+bağımsız: Yüzde 6- 28Diğer: Yüzde 8