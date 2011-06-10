İşte araştırma şirketlerinin son tahminleri!

T24 - Her seçim öncesi ağızlarından çıkacak rakamlar merakla beklenen araştırmacılar, yine birbirinden farklı tahminlerde bulundu.
Bazıları AK Parti'nin oylarını koruyacağı veya yükselteceği tahmininde bulundu, bazıları ise iktidar partisi için karamsar bir tablo çizdi. Ancak muhalefet de bundan nasibini aldı.
CHP'nin yükseleceği tahminlerinin yanı sıra, düşeceği hatta MHP'yi baraj altında bırakanlar bile oldu.
İşte önde gelen araştırma şirketlerinin ilk üç partiye yönelik son tahminleri:
KONDA Araştırma şirketinin kurucusu Tarhan Erdem 12 Haziran öncesi seçim sonucuna ilişkin son bulgularını açıkladı.
ANDY – AR
AK Parti: Yüzde 50-52
CHP: Yüzde 26-28
MHP: Yüzde 9-11 SONAR
AK Parti: Yüzde 44-48
CHP: Yüzde 24-28
MHP: Yüzde 12-16 SİSAM
AK Parti: Yüzde 38-40
CHP: Yüzde 29-32
MHP: Yüzde 12-14 METROPOLL
AK Parti: Yüzde 44-48
CHP: Yüzde 26-28
MHP: Yüzde 13 GENAR
AK Parti: Yüzde 48
CHP: Yüzde 25
MHP: Yüzde 11 TWITTER'IN TAHMİNİ
Twitturk sitesindeki ankete göre CHP hâlâ önde... 5930 kişinin oy kullandığı ankette partilerin oy oranları şu şekilde:
SEÇİM SENARYOLARI
Şu ana dek açıklanan 5 anketin dördüne göre, AK Parti yine tek başına iktidar olacak. Ancak daha önceki seçimlerde normalde hata payı yüzde 2 olan anketlerin büyük ölçüde yanıldığına da şahit olduk.
12 Haziran seçimlerinde hangi partinin ne kadar oy olacağı kadar kaç milletvekili çıkaracağı da merak konusu... 13 Haziran sabahı seçmen nasıl bir Meclis aritmetiğiyle karşılaşacak? Ya da AK Parti anayasayı değişterecek çoğunluğa erişebilecek mi? OY ORANI DEĞİL MECLİS'E GİREN PARTİ SAYISI ÖNEMLİ
Seçimde AK Parti yüzde 47 oy alırsa 326 milletvekili çıkarabilir. Ancak partinin 2002 seçimlerinde yüzde 34.28 oyla çıkardığı milletvekili sayısı 363'tü.
Aynı şekilde 2007'de oyları 47'lere kadar çıksa da MHP'nin ve BDP'nin (bağpımsızlarla) TBMM'ye girmesiyle birlikte sandalye sayısı 341'de kalmıştı. ERDOĞAN'IN SENARYOSUNUN ORTALAMASI ALINIRSA
Başbakan Erdoğan partisi için yüzde 45-50 aralığında oy oranı ve 315-335 arası sandalye beklediğini açıklarken "CHP ile ilgili 25-30 aralığında neticeler geliyor, MHP ile ilgili ise o böyle adeta bir baraj noktasında, 10-12 arasında bir durumu onun da söz konusu" diye konuşmuştu. Denkleme yine bağımsızları destekleyerek seçime girecek olan BDP eklendiğinde ise ortaya şu tablo çıkıyor:
AK Parti: Yüzde 47 - 326
CHP: Yüzde 28 - 160
MHP: Yüzde 11 - 36
BDP+bağımsız: Yüzde 7- 28
Diğer: Yüzde 7 ANDY-AR: MHP BARAJ ALTINDA KALIRSA
Andy-Ar'ın açıkladığı anket sonuçlarına göre MHP barajın altında kalabilir çünkü parti yüzde 9-11 aralığında geziniyor. MHP için en kötü sonuç ve AK Parti için en iyimser tahmin düşünüldüğünde AK Parti yüzde 50'yi geçiyor:
AK Parti: Yüzde 51 - 370
CHP: Yüzde 28 - 150
MHP: Yüzde 9 - 0
BDP+bağımsız: Yüzde 7- 30
Diğer: Yüzde 5 SONAR: CHP İÇİN EN İYİ SENARYO
SONAR'ın anketinde ise AK Parti için en kötü ve CHP için en iyi senaryo baz alınırsa sandalye dağılımı şu şekilde değişiyor:
AK Parti: Yüzde 44 - 310
CHP: Yüzde 28 - 154
MHP: Yüzde 13 - 56
BDP+bağımsız: Yüzde 7- 30 ,
Diğer: Yüzde 8 GENAR: DİĞER YÜZDE 10'A ÇIKIYOR
GENAR'ın anketinde tablo yine AK Parti'nin senaryosuyla uyuşuyor. MHP baraj üstünde olsa da referandum eşiğini geçiyor. Araştırmada diğer partilerin oyu yüzde 10'a çıkıyor.
AK Parti: Yüzde 48 - 340
CHP: Yüzde 25 - 137
MHP: Yüzde 11 - 44
BDP+bağımsız: Yüzde 6- 29
Diğer: Yüzde 10 SİSAM: AK PARTİ TEK BAŞINA İKTİDAR OLAMIYOR
AK Parti için en kötü sonuç SİSAM'ın araştırmasında çıkıyor. CHP'nin yüzde 32'ye çıkması halinde tabloda ciddi bir değişklik ortaya çıkıyor ve AK Parti tek başına iktidar olamıyor.
AK Parti: Yüzde 38 - 273
CHP: Yüzde 32 - 183
MHP: Yüzde 14 - 61
BDP+bağımsız: Yüzde 8- 33
Diğer: Yüzde 8 METROPOLL: AK PARTİ YÜZDE 46
Bu ankette ortalama alındığında ise ortaya çıkan tablo şöyle:
AK Parti: Yüzde 46 - 326
CHP: Yüzde 27 - 142
MHP: Yüzde 13 - 54
BDP+bağımsız: Yüzde 6- 28
Diğer: Yüzde 8