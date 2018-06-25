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İşte Ankara'dan seçilen milletvekillerinin tam listesi

Ankara'da AKP 15, CHP 10, MHP ve İyi Parti'den 5, HDP'den 1 isim Meclis'e girdi

25 Haziran 2018 04:27

İşte resmi olmayan kesin sonuçlara göre Ankara'dan milletvekili seçilen isimlerin listesi:

Ankara 1. Bölge

AKP

Yıldırım Tuğrul Türkeş

Fatih Şahin

Yalçın Akdoğan

Ali İhsan Arslan

CHP

Tekin Bingöl

Levent Gök

Ali Haydar Hakverdi

Bülent Kuşoğlu

Gamze Taşcıer

MHP

Mevlüt Karakaya

İyi Parti

Koray Aydın

İbrahim Halil Oral

HDP

Filiz Kerestecioğlu Demir

 

Ankara 2. Bölge

AKP

Mustafa Destici

Lütfiye Selva Çam

Emrullah İşler

Orhan yeğin

Arife Polat Düzgün

Zeynep Yıldız

CHP

Murat Emir

Yıldırım Kaya

MHP

Sadir Durmaz

Nevin Taşlıçay

İyi Parti

Şenol Bal

 

Ankara 3. Bölge

AKP

Ahmet Naci Bostancı

Asuman Erdoğan

Nevzat Ceylan

Barış Aydın

Hacı Turan

CHP

Ahmet Haluk Koç

Nihat Yeşil

Servet Ünsal

MHP

Yaşar Yıldırım

Erkan Haberal

İyi Parti

Durmuş Yılmaz

Ayhan Altıntaş

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