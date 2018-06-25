İşte Ankara'dan seçilen milletvekillerinin tam listesi

İşte resmi olmayan kesin sonuçlara göre Ankara'dan milletvekili seçilen isimlerin listesi:
Ankara 1. Bölge
AKP
Yıldırım Tuğrul Türkeş
Fatih Şahin
Yalçın Akdoğan
Ali İhsan Arslan
CHP
Tekin Bingöl
Levent Gök
Ali Haydar Hakverdi
Bülent Kuşoğlu
Gamze Taşcıer
MHP
Mevlüt Karakaya
İyi Parti
Koray Aydın
İbrahim Halil Oral
HDP
Filiz Kerestecioğlu Demir
Ankara 2. Bölge
AKP
Mustafa Destici
Lütfiye Selva Çam
Emrullah İşler
Orhan yeğin
Arife Polat Düzgün
Zeynep Yıldız
CHP
Murat Emir
Yıldırım Kaya
MHP
Sadir Durmaz
Nevin Taşlıçay
İyi Parti
Şenol Bal
Ankara 3. Bölge
AKP
Ahmet Naci Bostancı
Asuman Erdoğan
Nevzat Ceylan
Barış Aydın
Hacı Turan
CHP
Ahmet Haluk Koç
Nihat Yeşil
Servet Ünsal
MHP
Yaşar Yıldırım
Erkan Haberal
İyi Parti
Durmuş Yılmaz
Ayhan Altıntaş