İşte Amerikanın en güçlü 100 ismi: 'Listenin 99'uncu sırasında öyle bir isim var ki'

Vanıty Fair dergisi her yıl oldugu gibi 'Amerika’yı yöneten en güçlü 100 insan' listesini yayımladı. Listede Başkan Donald Trump yok. İlk sıraya Trump'ı soruşturan özel yetkili Savcı Robert Mueller yerleşirken, listenin 99’uncu sırasında “Anonymous” diye isimsiz biri var. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök listeyi yorumlayarak şu değerlendirmelerde bulundu: "Listenin 99’uncu sırasında öyle bir isim var ki...Eminim Trump onu görünce Beyaz Saray’ın duvarlarını tekmelemiştir. Bu listeden de anlıyorum ki Amerika Birleşik Devletleri’nde Trump’a karşı direnen muazzam bir güç var..."

Yazar Özkök'ün "Listede asıl adam yok ama öyle iki kişi var ki" başlığıyla kaleme aldığı yazısında dikkati çeken kısımlar şöyle:

"Vanıty Fair dergisi her yıl merakla beklenen “Amerikan müesses nizamının en güçlü 100 ismi”ni dün gece internet sayfasına koydu.



Bu yılki listede beni çok şaşırtan 3 isim var.



Buna karşılık öyle bir isim hiç yok ki...



Amerika nereye gidiyor sorusunu kafama çivi ile çaktı.



Şimdi sıkı durun.



Amerika’yı yöneten en güçlü 100 insan listesinde ülkenin seçilmiş Başkanı Donald Trump yok...



Hiç yok...



Buna karşılık, son yıllarda listenin tepesine yerleşen Amazon, Google, Apple, Facebook dörtlüsü geri kalmış ve 1 numaraya bir hukukçu yerleşmiş...



Robert Mueller...



Amerikan Adalet Bakanlığı’nın, Trump’ın seçim kampanyasında Rusya’nın etkisini araştırmak üzere görevlendirdiği ve ABD Başkanı’nı köşeye sıkıştıran özel soruşturmacı...



Listede Trump’ı daha acıtacak bir başka isim de var.



Rusya Devlet Başkanı Putin...



Düşünebiliyor musunuz, Amerika’yı yöneten kişiler içinde Rusya’nın devlet başkanı var, ama Amerika’nın seçilmiş başkanı yok...



Ama beni asıl mest eden kişiyi en sona sakladım. Listenin 99’uncu sırasında öyle bir isim var ki...



Daha doğrusu “isimsiz biri”...



Eminim Trump onu görünce Beyaz Saray’ın duvarlarını tekmelemiştir.



'Anonymous' maskesi şimdi Washington'da

Listenin 99’uncu sırasında “Anonymous” diye biri var.

Bu kişi, geçen ay New York Times gazetesinde adını vermeden bir yazı yayınlayan gizli Beyaz Saray görevlisi.



Yazısında “Biz vatansever Beyaz Saray görevlileri Trump’ın Amerikan sistemini yıkacak faaliyetlerine direniyoruz” demişti.



Anonymous, “V for Vendetta” filminde İngiliz sistemine savaş açan ve yüzünü bir maskeyle kapatan kahramanın adıydı.



Şimdi o kült kahraman, maskesini takıp “Amerika’nın Trump’a savaş açan 100 etkili kişisinden” biri oldu.



Bu listeden de anlıyorum ki Amerika Birleşik Devletleri’nde Trump’a karşı direnen muazzam bir güç var..."

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