T24 LogoT24 Logo
Gündem

İşte Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak dahil 6 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen kararın tam metni

6 isme "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla müebbet...

16 Şubat 2018 19:16

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan ve haklarında bgazeteci - yazar Ahmet Altan, akademisyen kardeşi Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 7 sanıklı davada mahkeme heyeti, 6 ismi Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçunu düzenleyen 309/1. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Yakup Şimşek, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Fevzi Yazıcı da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, davanın tutuksuz tek sanığı Tibet Murat Sanlıman ise beraat etti, hakkındaki adli kontrol tedbirleri kaldırıldı.

26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kısa kararının tam metni şöyle:

 

 

 

ETİKETLER

müebbethapisahmet altannazlı ılıcakmehmet altan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24