İşte Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak dahil 6 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen kararın tam metni

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan ve haklarında bgazeteci - yazar Ahmet Altan, akademisyen kardeşi Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 7 sanıklı davada mahkeme heyeti, 6 ismi Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçunu düzenleyen 309/1. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Yakup Şimşek, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Fevzi Yazıcı da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, davanın tutuksuz tek sanığı Tibet Murat Sanlıman ise beraat etti, hakkındaki adli kontrol tedbirleri kaldırıldı.

26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kısa kararının tam metni şöyle: