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Ekonomi

İşte Ali Babacan'ın 2015 beklentisi

Babacan, Türkiye'nin 2014 yılındaki büyümesinin, kalitesi yüksek, sürdürülebilir bir büyüme olduğuna işaret etti

01 Nisan 2015 10:46

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2015 yılında, 2014'e göre büyümenin daha yüksek, enflasyon, cari açık ve kamu borç stoğunun daha düşük olacağını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, TBMM Genel Kurulu'nda, 3 üniversitenin kurulmasını öngören kanun tasarı üzerindeki görüşmelerde, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Ali Babacan, 2014 yılına ait büyüme rakamının yüzde 2,9 olarak, beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleştiğini ifade ederek, bunun, ekonomideki dengelenme sürecinin devam ettiği anlamına geldiğini söyledi.

Babacan, Türkiye'nin 2014 yılındaki büyümesinin, kalitesi yüksek, sürdürülebilir bir büyüme olduğuna işaret etti.

Geçen yıl uluslararası konjonktürün kolay olmadığına dikkati çeken Babacan, "Üstelik Türkiye iki ayrı seçimden geçti. Latin Amerika'ya bakıyoruz, bütün Latin Amerika ülkelerinin geçen yıl toplam ortalama büyüme oranı yüzde 1,3. Avrupa'ya bakıyoruz, AB'nin toplam büyüme oranı yüzde 1,3. Türkiye bütün bu şartlara rağmen büyümeyi gerçekleştirmiş durumda. Bu büyüme aynı zamanda özel sektörün öncülüğünü yaptığı bir büyüme" değerlendirmesinde bulundu.

Babacan, geçen 11 yılda olduğu gibi, 2014 yılında da iş yeri, şirket sayısının arttığını vurgulayarak, bu artışın olmaması halinde zaten büyümenin de olamayacağını kaydetti. 

Babacan, "2015 yılında, 2014'e göre büyüme daha yüksek, enflasyon, cari açık ve kamu borç stoğu daha düşük olacak. Bu sadece bizim beklentimiz değil, uluslararası kuruluşların yaptığı analizlerde de ortaya çıkan bir rakam" diye konuştu.

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