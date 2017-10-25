İşte Akşener'in partisinin programının tam metni: En önemli iç düşman FETÖ

Meral Akşener’in öncülüğünde kurulacak siyasi partinin programı belli oldu. Partinin topluma tahahüt ettiği sözleri içeren programda ‘FETÖ’ için “en önemli iç düşman” nitelemesi yapıldı.

“İyi bir Türkiye için yola çıkıyoruz” ifadesiyle başlayan 74 sayfalık programda parlamenter sistem, kuvvetler ayrılığı, basın özgürlüğü vurgusu yapıldı. “Çok sesli ve bağımsız bir medya için gerekli adımlar atılacaktır. Yayıncılık ve gazetecilik faaliyetlerinin; toplumu, ülkeyi ve devleti hedef almasına, kişilerin özel yaşamına ve mahremiyetine girmesine, ahlaki sorunlara kaynaklık etmesine izin verilmeyecektir” ifadesi kullanıldı. Programda “Basın özgürlüğü önündeki tüm engelleri kaldıracak, gazetecilerin hukuksuz olarak tutuklanmasını sağlayan var olan hukuki düzenlemeleri gözden geçirerek evrensel hukuk ilkeleri ile uyumlu hale getireceğiz” tahahhüdü de dile getirildi.

TIKLAYIN - Meral Akşener öncülüğünde kurulacak partinin kurucular kurulu belli oldu; işte 200 kişilik tam liste

Milliyetçiliği “kültürel ve ekonomik alanlara taşıma” sözü verilen programda “Kürt” ve “Kürt sorunu” ifadeleri yerine “Doğu-Güneydoğu” kelimelendirmesi tercih edilerek bu konudaki yaklaşım şöyle dile getirildi:

“Partimizin Doğu Güneydoğu sorununa ilişkin öncelikle tüm ülkede eşit vatandaşlık zeminine oturan sağlam bir demokrasi ve özgürlük ortamını geliştirecektir. Çıkış noktamız demokrasi, bireysel hak ve özgürlük taleplerinin karşılanması, demokrasinin tabana yayılması, ülkenin ve bölgenin ekonomik kalkınmasının sağlanması, bölgeler arası gelişmişlik farkının kapatılması ve refah toplumunun yaratılmasıdır.

Partimiz Doğu ve Güneydoğu meselesinin kalıcı çözümü için; Güvenlik kuvvetlerimizin hiçbir taviz vermeden terör örgütüne karşı silahlı mücadelesini devam ettirmesini, terör örgütünün askeri bakımdan mutlaka yenilerek psikolojik üstünlüğün sivil anlayışa geçmesini, toplumsal alana pozitif müdahalelerle hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel projelerle bir yandan bölge halkıyla kucaklaşılmasını, diğer yandan terör örgütünün elindeki istismar alanlarının ortadan kaldırılmasını, temel politika olarak benimsemektedir.”

“Alevi kültürünün inanış ve uygulamalarını, sözlü ve yazılı kaynakları esas alarak çalışacak bağımsız bir Araştırma Merkezi“ sözü verilen programda “Sosyal Devlet” olgusu çerçevesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitaplarında Alevilik ile ilgili verilen bilgiler ve cemevi konusu dahil Alevilerin bütün sorunlarıyla ilgilenecek ve dini ihtiyaçlarını karşılayacaktır” denildi.

İmam Hatip okulları konusunda programda “Meslek Lisesi kapsamında değerlendirilecek olan İmam Hatip Liselerinin eğitim düzeyi yükseltilecek, mesleki yönden donanımlı insan yetiştirmeleri sağlanacaktır” ifadesiyle yetinildi.

Programda “Kanuni idare ilkesi gereğince KHK ile yönetime derhal son vereceğiz” denildi.

Parlamentoya girmek için ülke genel oy barajının yüzde 5’e çekilmesi, milletvekili adaylıklarında genel merkez kontenjanının yüzde 5 ile sınırlandırılması hedeflerine yer verilen programda 100 kişilik Türkiye Milletvekilliği uygulaması da dile getirildi.

Programın "kamu yönetim politikası" başlıklı bölümünde temel hedef “Mutlu Türk milleti, güçlü Türk devleti” kelimeleriyle ifade edildi.

Programın dış politika bölümünde “Ülkemizin son zamanlarda dini-mezhebi ve toplum mühendisliği yaklaşımlarıyla içine çekildiği “Ortadoğululaşma” yanlışına son verilerek ‘muasır medeniyetlere ulaşma’ ülküsü yolunda kararlı bir irade sergilenecektir” dendi.

Programda partinin amaçları şöyle sıralandı:

Cumhuriyetin kuruluş felsefesini, değerlerini ve üniter yapıyı korumak

- Çağdaş medeniyeti yakalamak

- Sevgi ve saygı dilini hâkim kılmak

- Parlamenter sistemi yaşatmak

- Denge ve kontrol ilkesi üzerine kurulu kuvvetler ayrılığını kurmak

- Fırsat eşitliği sağlamak

- Mülkiyet hakkını korumak

- İnançlara saygı ve ifade özgürlüğünü sağlamak

- Bağımsız, tarafsız ve adil yargıya kavuşmak

- Yolsuzlukla tam ve etkin mücadele etmek

Meral Akşener öncülüğündeki partinin programının tam metnine ulaşmak için tıklayın…