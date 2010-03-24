İşte AKP'yi harekete geçiren anket

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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü grup toplantısında sözünü ettiği ve anayasa taslağının şekillenmesinde etkili olan kamuoyu araştırmasına Akşam Gazetesi'nden Baran Sevişoğlu ulaştı.Pollmark Araştırma Şirketi'nin geçen ay yaptığı kamuoyu yoklaması, anayasa taslağının hem yol haritasını belirledi hem de olası referandum sonrasında nasıl bir tablo çıkabileceğinin ipuçlarını verdi.Türkiye'nin 7 bölgesi, 25 ilinde 5 bin 39 seçmenle yüz yüze gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları 15 Şubat'ta AKP Genel Merkezi'ne teslim edildi.Buna göre, deneklerin yüzde 58.9'u yeni bir anayasaya 'Evet' dedi. 'Evet' diyenlerin yüzde 54'ü CHP, yüzde 53'ü MHP, yüzde 75'i ise BDP seçmeni.Katılımcılara, 'Hükümet, anayasa için referanduma gitse evet mi hayır mı dersiniz?' sorusu da yöneltildi. Deneklerin, yüzde 41'i 'Evet', yüzde 13.8'i 'Hayır' karşılığını verirken, 'İçeriğine bakırım' diyenlerin oranı yüzde 28.2 olarak belirlendi. Bu sorunun parti seçmenlerine göre dağılımı şöyle oldu: Yüzde 53. 9 AKP, yüzde 26 CHP, yüzde 32.8, yüzde 62.8 BDP.'Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, AKP'yi kapatma davası açsa bunu nasıl karşılarsınız?' sorusuna ise katılımcıların yüzde 26.9'u 'Olumlu', yüzde 63.3'ü 'Olumsuz' yanıtını verdi.