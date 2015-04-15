İşte AKP'nin yeni seçim şarkısı

"Bize her yer Türkiye" Ankara Arena'da ilk kez çalındı
15 Nisan 2015 15:04
AKP'nin Ankara Arena'da düzenlenen seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısında yeni seçim şarkısı "Bize her yer Türkiye" de ilk kez çalındı. Şarkıyı "Davutoğlu Ahmet Hoca" şarkısını da besteleyen Ayna'nın eski vokalisti Erhan Güleryüz söylüyor.
Şarkının sözleri şöyle:
Mazlumun boynuna muhteşem bir mazi
Bütün bu cihanda özgürlüğün nefesi
Gazze, Somali Bosna kalbimde
Kafkasya, Kerkük kardeş benimle
Ben Türkiye'yim büyük Türkiye
Ben Türkiye'yim yeni Türkiye
Biz Türkiye'yiz yeni Türkiye
Biz Türkiye'yiz yeni Türkiye