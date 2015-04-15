İşte AKP'nin yeni seçim şarkısı

AKP'nin Ankara Arena'da düzenlenen seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısında yeni seçim şarkısı "Bize her yer Türkiye" de ilk kez çalındı. Şarkıyı "Davutoğlu Ahmet Hoca" şarkısını da besteleyen Ayna'nın eski vokalisti Erhan Güleryüz söylüyor.

Şarkının sözleri şöyle:

Mazlumun boynuna muhteşem bir mazi

Bütün bu cihanda özgürlüğün nefesi

Gazze, Somali Bosna kalbimde

Kafkasya, Kerkük kardeş benimle



Ben Türkiye'yim büyük Türkiye

Ben Türkiye'yim yeni Türkiye

Biz Türkiye'yiz yeni Türkiye

Biz Türkiye'yiz yeni Türkiye

Bize her yer Türkiye