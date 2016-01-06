İşte AKP'den ihracına karar verilen belediye başkanları

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partiden kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen belediye başkanlarını açıkladı. Çelik, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk, Ankara Ayaş Belediye Başkanı Bülent Taşan, Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük'ün partiden kesin ihracı için Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

AKP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Çelik, Ceyhan Belediye Başkanı'nın ihraç gerekçesini açıklarken, "Alemdar Öztürk'ün eşini belediye başkan yardımcısı yaptığını" söyledi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Adana Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk, genel merkez yerel yönetimler başkanlığı tarafından hazırlanan rapor neticesinde eşini belediye başkan yardımcısı yaparak özel nüfus kullanmak, imar uygulamalarında menfaate dayalı iş ve işlemler yapmak Ak Parti ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışlar sergilemek gibi tespitler neticesinde tüzüğümüz gereği partiden kesin ihracı için Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

İkincisi Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük, genel merkez yerel yönetimler başkanlığı tarafından hazırlanan rapor neticesinde 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimlerinde il SKM ve ilçe SKM programlarına kasıtlı olarak katılmayarak partimiz aleyhinde sözlü ve fiili davranışlarda bulunduğundan ve Ak Parti ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışlar sergilediğinden tedbirli olarak partiden kesin ihracı için Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Ankara Ayaş Belediye Başkanı Bülent Taşan, Ak Parti ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunduğu tespit edilmiş olup tedbirli olarak partiden kesin ihracı için Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Soru&cevap

İhraç talebiyle disipline sevk edilen belediye başkanlarının TCK’ya aykırı da bir durum söz konusu.

Suç duyurusu gerekiyorsa yapılacaktır. Biz pek çok dosyayı tartışıyoruz. Eğer maddi bulgular yüksek bir dereceye erişmişse, somut bulgularla hareket ediyoruz. Bizde belediye başkanı olsalar bile biz suç unsuru gördüğümüz konularda hukuki süreci muhakkak yürüteceğiz."