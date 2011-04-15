İşte AKP"nin seçim vaatleri!



T24-AKP'nin yarın açıklayacağı seçim beyannamesinde 2023'te ilk 10 ekonomi arasına girmek için atılacak somut hedefler yer aldı. "Vizyon 2023" adlı beyannamade, yeni anayasa vaadinin yanısıra 30 yaş üzeri vatandaşlara sınavsız üniversite, kişi başına gelirin 2023'te 25 bin dolara çıkarılması, Türkiye Uzay Kurumu'nun kurulup yerli uyduların uzaya yollanması, Türkiye'nin dört bir yanına uzanan hızlı tren hattı ve Çanakkale Boğazı'na yapılacak köprü vaadi yer alıyor.











AK Parti, seçim beyannamesini yarın açıklayacak. Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023'ü hedefleyen beyannamenin en büyük vaadi "sivil Anayasa" olacak. "Devlet odaklı değil, insan odaklı bir Anayasa" vurgusu yapılacak beyannamede, özgürlük, demokratikleşme, sosyal ve kültürel haklar, ekonomi. sağlık ve ulaşım alanında somut hedefler yer alıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı beyannamenin taslağı 300 sayfayı buluyor. "Vizyon 2023" adı verilen beyannamede, "tam demokrasi", "ileri demokrasi", "istikrar", "güçlü millet", "güçlü ekonomi" gibi ifadeler sık sık kullanıldı. Seçim beyannamesinin ana temasını oluşturacak yeni Anayasa için, "Devlet odaklı değil, insan odaklı bir Anayasa" vurgusu yapıldı. Seçim beyannamesinde, Anayasa'da nelerin, neden değişmesi gerektiği anlatıldı, uzlaşma vurgusu yapıldı. Beyannamedeki yeni Anayasa vaadinde, 2007 genel seçimleri öncesi akademisyenlere hazırlatılan Anayasa taslağı ile sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin hazırladığı çalışmalardan faydalanıldı.

30 yaş üzeri sınavsız

Beyannamede ayrımcılıkla mücadele, azınlık hakları, Kürt sorununun çözümü, Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'nde bundan sonra yapılacaklar anlatıldı. Özgürlükler alanında bugüne kadar yapılanlara yer verilen beyannamede, eğitim hakkının kimsenin elinden alınamayacağı vurgulandı. 30 yaş üzeri vatandaşlara sınavsız üniversite vaadinin yer aldığı beyannamede, 2023'te üniversite sayısının 250'ye çıkması hedeflendi.

Kişi başına gelir 25 bin dolar

Seçim beyannamesinde ana tema olan yeni Anayasa vaatlerinin yanı sıra ekonomik yatırımlar, sosyal devlet, eğitim, sağlık gibi alanlarda yapılacaklar da anlatıldı. Beyannamede işsizliğin düşürülmesi, kişi başına gelirin 2023'te 25 bin dolara çıkarılması, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alacağı vaatleri bulunacak. 2023'te Türkiye nüfusunun 82 milyona, milli gelirin ise 2 trilyon dolara çıkacağı kaydedilen beyannamede, ihracatın 500 milyar doları aşacağının altı çizildi. Türkiye'nin en önemli sorunu olan işsizlik konusunda somut projelerin yer aldığı beyannamede, istihdamın artırılacağı ve çalışan nüfusun 30 milyonu bulacağı belirtiliyor.

Yerli uydular uzaya gidecek

Uzay ve uydu teknolojilerine de yer verilen beyannamede Türkiye Uzay Kurumu'nun kurulacağı, uzay ve uydu için Ar-Ge çalışmalarının hızlandırılacağı, 2023 yılına kadar Türkiye'nin yerli haberleşme ve gözlem uydusu yaparak uzaya göndereceği, uydu fırlatma teknolojisine sahip olmak için çalışma yapacağı ifade ediliyor.

Çanakkale Boğazı'na köprü

Gebze-İstanbul ve İstanbul Boğazı'na yapılacak 3'üncü köprünün de içinde bulunduğu Kuzey Marmara Otoyol Projesi'nin yanında, Çanakkale Boğazı'na yapılacak köprünün de içinde bulunduğu Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyol Projesi, Ankara-Samsun Otoyol Projesi, Pozantı-Niğde- Ankara otoyol projesinin gerçekleştirileceği beyannamede yer aldı.

Hızlı tren Türkiye'yi saracak

Havacılık alanındaki çalışmalarda Türkiye'nin 2023'te kendi yolcu uçağını üreteceği, 60 milyon yolcu kapasiteli bir, 30 milyonluk iki, 15 milyonluk dört havaalanı inşa edeceği belirtiliyor. Dünyanın en büyük 10 limanından birinin İzmir'e inşa edileceği ifade edilen beyannamede, karayolu ve demiryolu hedefleri de sıralandı. Buna göre halen 11 bin kilometre olan demiryolu hattı iki katına çıkarılacak. 7 bin kilometre hızlı tren hattı yapılacak. Ankara, Eskişehir, Konya, İstanbul dışında hızlı trenin Yozgat, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, İzmir, Bursa, Antalya, Karaman, Mersin, Adana, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Adana ve Edirne'ye ulaşacağı vaat edilecek.