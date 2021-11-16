Barış Pehlivan yazdı: AKP’nin “Erdoğan seçilmezse” planı

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, AKP’nin kritik bir isminden parti içinde havayı, neler olup bittiğini öğrendiğini yazdı. Pehlivan, “Ağzından asla ‘erken seçim’ lafını alamadım. Ancak ‘bıçak sırtı’ sözünü bizzat duydum” dedi.

Pehlivan, bugünkü yazısının “AKP’nin ‘Erdoğan seçilmezse’ planı” başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

“Partisinin anketlerinde Cumhur İttifakı yüzde 45’in biraz üstünde görünüyordu. Bu da seçimi, söylediği gibi ‘bıçak sırtı’ haline getiriyordu. Tam da bu nedenle ‘yüzde 50 artı bir sistemi iyi olmadı’ diyordu. ‘20 yıllık iktidarımızın en kritik seçimi olacak’ ifadesini kullanması bu yüzdendi.

'Parlamenter sisteme geri dönüş' bahsini açtım. Ona göre bu imkânsızdı. İnancına göre, ne olursa olsun AKP seçimden birinci parti olarak çıkacak, Meclis’te kilit rol oynayacaktı. Bu rolü de Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetseler dahi eski sisteme dönüşü engelleyebilecek güce kavuşması demekti.

İşin çarpıcı yönü buna dair de senaryolarını anlattı. Dediğine göre, Erdoğan cumhurbaşkanı olamasa bile muhalefetin parçalı yapısı yine AKP’ye kazandıracaktı. Böyle bir durumda 2025’e varmadan tekrar seçim öngörüyordu. Evet, 'Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilememe' ihtimalini düşünüyorlar, bunun üzerine planlar yapıyorlardı."

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